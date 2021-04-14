ارتفاع طفيف في انبعاثات الغازات الدفيئة في كندا عام 2019

وفرضت أوتاوا هذه الضريبة على المقاطعات الأربع التي لم تضع خطّة خاصّة بها لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.

و احتكمت حكوماتها إلى القضاء، ورفعت القضيّة أمام محكمة كندا العليا، التي أقرّت في آذار مارس 2021 دستوريّة ضريبة الكربون الفدراليّة.

وبلغ إجمالي الانبعاثات 730 ميغاطن من ثاني أوكسيد الكربون عام 2019، بارتفاع طفيف بنسبة 0،2 بالمئة عن العام 2018 .

والانبعاثات أقرب من مستويات العام 2005، ما يعني أنّه يتعيّن أن تبذل كندا المزيد من الجهود لبلوغ الهدف الذي حدّدته في مؤتمر المناخ في باريس.

وتعهّدت الحكومة الكنديّة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة (نافذة جديدة)بنسبة 30 بالمئة عمّا كانت عليه عام 2005 مع حلول العام 2030.

وزير البيئة الكندي جوناتان ولكنسون أشار إلى أنّ كندا على الطريق الصحيح من أجل خفض الانبعاثات الملوّثة الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

وكان من الممكن أن تكون الانبعاثات أكثر ارتفاعا لو لم تضع الحكومة الليبراليّة خطّة بيئيّة كما قال وزير البيئة والتغيّر المناخي جوناتان ولكنسون.

وكان متوقّعا قبل أن تضع الحكومة الكنديّة خطّتها البيئية، أن تبلغ انبعاثات الغازات الدفيئة 764 ميغاطن عام 2019، أي 34 ميغاطن أكثر ممّا ورد في التقرير.

وبمجرّد تنفيذها بالكامل، من المتوقّع أن تؤدّي الخطّة البيئيّة إلى خفض الانبعاثات بما لا يقلّ عن 85 مليون طنّ إضافي، ما يمكّن كندا من تجاوز هدفها الذي تعهّدت به للعام 2030، كما ورد في تقرير وزارة البيئة والتغيّر المناخي.

وتقوم الحكومة بتطبيق إجراءات خفض انبعاثات الغازات الدفيئة على نحو تدريجي كما قال الوزير ولكنسون، بما فيها ضريبة الكربون.

وحدّدت الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو سعر طنّ الكربون بـ20 دولارا، على أن يرتفع سنويّا 10 دولارات حتّى العام 2022، وبعد ذلك 15 دولارا سنويّا، لِيبلغ 170 دولارا بحلول العام 2030.

وتسعى الحكومة من خلال زيادة ضريبة الكربون، إلى الحدّ من استهلاك الوقود الأحفوري لصالح مصادر الطاقة النظيفة.

وقال الوزير جوناتان ولكنسون أنّ تقرير العام 2021 الذي يتناول انبعاثات العام 2020 سوف يُظهر تراجعا في نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأقرّ أن التراجع يعود في جزء منه إلى جائحة فيروس كورونا المستجدّ، مع بقاء ملايين الكنديّين في المنزل والعمل عن بعد.

وبغضّ النظر عن تداعيات الجائحة، سوف نشهد خلال العام المقبل والأعوام المقبلة تراجعا واضحا في نسبة الانبعاثات قال وزير البيئة والتغيّر المناخي جوناتان ولكنسون.

وتعهّدت كندا في آخر تحديث لخطّتها حول المناخ في كانون الأوّل ديسمبر الفائت، بزيادة نسبة خفض انبعاث الغازات الدفيئة وبلوغ الحياد الكربوني عام 2050.

(سي بي سي/جون بول تاسكر/ راديو كندا الدولي)