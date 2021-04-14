10.000 دولار إضافية من حكومة ألبرتا للمؤسسات المتضررة من الجائحة

وعلى الرغم من تقدير المؤسسات لهذه المساعدة الحكومية، يرى البعض منها أنها غير كافية.

وأعلنت حكومة حزب المحافظين المتحد (UCP) برئاسة جايسن كيني عن هذه الجولة من المساعدات بالتزامن مع إعلانها تشدداً في إجراءات الصحة العامة لمواجهة الموجة الثالثة من الجائحة.

وستضخّ حكومة ألبرتا مبلغاً إضافياً قدره 350 مليون دولار في البرنامج المذكور الذي يمكن للمؤسسات تقديم طلبات لغاية آخر أيار (مايو) للاستفادة منه.

وتتيح مرحلة التمويل الجديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي فقدت على الأقل 30% من إيراداتها الحصول على معونة تصل قيمتها إلى 10.000 دولار علاوةً على ما يصل إلى 20.000 دولار سبق لها أن حصلت عليها.

وكانت النسخة السابقة من البرنامج تشترط أن تكون المؤسسة فقدت 60% من إيراداتها كي تستفيد من معونة مالية. وشكّل هذا الشرط عتبة عالية جداً بنظر الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة ((CFIB – FCEI).

ويشكّل الاتحاد أكبر تجمّع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في كندا، إذ يضمّ حوالي 110.000 عضو من بين هذه المؤسسات في مختلف قطاعات الاقتصاد وكافة مناطق البلاد.

وترحّب مديرة فرع ألبرتا في الاتحاد، آني دورموث، بهذا التغيير وبالمساعدة الجديدة، لكنّها تشير إلى أنّ مساعدة بحجم 30.000 دولار خلال سنة من الجائحة تبقى غير كافية للعديد من المؤسسات، لاسيما لتلك العاملة في القطاعات الأكثر تأثراً، كالفنادق والمطاعم.

وتقول دورموث إنّ غالبية المؤسسات راكمت الكثير من الديون لتتجنّب إغلاق أبوابها بشكل دائم أو إعلانَ إفلاسها.

جون نيكاسترو هو صاحب مقهى هاير غراوند في كالغاري، كبرى مدن ألبرتا، ويقول إنّه اضطرّ لإغلاق مقهاه مدة أربعة أشهر خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة.

وبالرغم من تقديره المساعدة الحكومية، يرى نيكاسترو أنّ عامة الناس لا يدركون أنّ 20.000 دولار هي مبلغ قليل جداً لمتجر يتوجّب عليه تسديد رواتب عدّة موظفين وإيجارات بآلاف الدولارات.

حتى مع الإعانات كان الوضع صعباً بالفعل، لأنّ هناك تكاليف عديدة، حتى عندما نكون مغلقين ، يقول نيكاسترو.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)