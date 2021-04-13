اللقاح المضادّ لِكورونا لا يُفطر الصائم حسب الخبراء

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيها الحكومة الكنديّة وحكومات المقاطعات حملة التطعيم ضدّ الفيروس الفتّاك.

وفي أونتاريو، يأتي شهر الصيام وسط الإغلاق الشامل الذي فرضته حكومة دوغ فورد عقب ارتفاع عدد الإصابات بالسلالات المتحوّرة من الفيروس التي تتميّز بسرعة انتشارها.

ويسعى أبناء الجاليات المسلمة للحصول على الأجوبة من الهيئات الصحيّة والدينيّة، والاسترشاد بآرائهم مع بداية شهر الصيام.

يقول الإمام أريج انور الإمام المؤقّت ومنسّق التربية الإسلاميّة المساعد في مسجد لندن أونتاريو، إنّه تلقّى أسئلة عديدة من أبناء الجالية حول ما إذا كان بإمكانهم تلقّي اللقاح أثناء الصيام.

ويقول العديد منهم إنّ لديهم موعدا للحصول على اللقاح أثناء فترة الصيام، ويسألون إن كان اللقاح يُفطرهم، ويجيب الإمام أريج أنور بالنفي.

ويقول إنّه يجوز للصائم أخذ اللقاح، واللقاح لا يُفطره، ولا بأس من أخذه خلال شهر رمضان (نافذة جديدة) لأنّه لا يؤثّر على الصيام.

أشخاص ينتظرون الحصول على اللقاح في عيادة تطعيم نقّالة أمام مسجد المسجد في تورونتو الصورة: The Canadian Press / Chris Young

مواجهة المعلومات المضلّلة:

ويسعى الإمام أريج أنور كما يقول في حديث إلى سي بي سي، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة،لمتابعة أيّ التباس وأيّة معلومات مضلّلة، وتشجيع أبناء الجاليات المسلمة على تلقّي اللقاح.

هذا أمر نشجّع أبناء الجالية المسلمة عليه، كجزء من التزامِهم بإيمانهم وجزء من التزامهم برفاهيتِهمأريج أنور الإمام المؤقّت في مسجد لندن أونتاريو أريج أنور الإمام المؤقّت في مسجد لندن أونتاريو

ويتابع أنور مشيرا بالاستناد إلى وكالات إسلاميّة في أميركا الشماليّة وحول العالم، أنّ الحِقن التي ليست طعاما، على غرار اللقاح، لا تؤثّر في الصيام ولا تُفسِده.

وبإمكان الصائم أن يأخذ هذا النوع من الحقن وأن يبقى صيامه سليما كما قال الإمام أريج أنور.

وتقول نور الفراوي ممرّضة الرعاية الأوليّة إنّه من المهمّ أن يحصل الجميع، بما في ذلك المسلمون، على اللقاح في أسرع وقت ممكن، حتّى ولو كان ذلك خلال شهر رمضان.

وتضيف أنّ الحُقن التي تؤخذ في العضَل ليست شكلا من أشكال الطعام، ومن الممكن بالتالي أخذها لأنّها ليست من المُفطِرات.

لا أريد أن أؤكّد أنّنا في الموجة الثالثة من الفيروس، ومن المهمّ اليوم أكثر من أيّ وقت، أن نحافظ على أنفسنا والذين من حولنا بصحّة وأمان، وهذا اللقاح مختلف عن كلّ ما رأيناه في السابق

نور الفروي ممرّضة الرعاية الأوليّة

وطمأنَت كلّ من يقلق بأنّ العوارض الجانبيّة التي قد يؤدّي إليها اللقاح خلال الصيام خفيفة بالإجمال ولا تدوم طويلا.

وأصدرت مجموعة العمل الكنديّة المسلمة حول كوفيد- 19 إرشاداتها إلى أبناء الجاليات المسلمة خلال فترة الصيام.

وأكّدت بدورها أنّ اللقاح سيكون متوفّرا خلال هذه الفترة، وأوصت كلّ من هو مؤهّل للحصول عليه بعدم التردّد وأخذه في أقرب وقت ودون تريّث.

(سي بي سي/سارة جبخنجي/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)