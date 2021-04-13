متحف مانيتوبا حيث يمتزج التاريخ بالجمال

وكشف المتحف النقاب عن جناحَين جديدَين من بين قائمة طويلة من أجنحته التي تمّ تحديثها خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وفتح باب استقبال الزوّار من جديد في جناح بريريز وجناح غراس لاندز حيث تغوص المعروضات في عمق تاريخ السكّان الأصليّين وعصوره الجيولوجيّة، وتستكشف الروابط بين الإنسان والأرض على مدى السنوات.

وجناح غراس لاندز واحد من أقدم أجنحة المتحف، ويعرض كوخا وعربة مصنوعَين من الخشب، وهو مُدرج في المناهج المدرسيّة في مقاطعة مانيتوبا، التي تشكّل مع كلّ من سَسكتشوان و ألبرتا مقاطعات البراري الواقعة في غرب كندا.

ويستمرّ المتحف في عرض مجموعة من الموجودات، من بينها خيمة تيبي التقليديّة لدى السكّان الأصليّين و ديوراما الظبيان الأميركيّة وأدوات مصنوعة من الخشب.

أضاف متحف مانيتوبا صالتي عرض تركّز على ثقافة السكّان الأصليّين الصورة: CBC / Gary Solilak

ومن حديث المعروضات التي يقدّمها المتحف في هذين الجناحين،أنواع الحيوانات والنباتات التي تكيّفت مع البيئة، والتي يطّلع الزائر من خلالها على التطوّر التاريخي للبيئة، وصورة المدارس القديمة الطراز وكيفيّة تآكل ضفاف النهر.

ومن الممكن خلال مشاهدة العرض، الاستماع إلى رفرفة العصافير فوق بحيرة ليك وُوتر، وإلى قَصص السكّان الذين يقيمون في هذه المنطقة ويعملون فيها.

ويندرج افتتاح الأجنحة في إطار حملة تستمرّ منذ عام 2017 من أجل تحديث المُتحف، بلغت تكلفتها 20 مليون دولار.

وتُعتبر حملة التحديث الأهمّ من نوعها في التركيز على تاريخ السكّان الأصليّين والإِينويت والخلاسيّين الذين استقرّوا في مانيتوبا، ودورهم في بناء المقاطعة والظلم الذي تعرّضوا له.

ويقدّم المتحف عرضا بعنوان كلّنا شعب المعاهدات يلقي من خلاله الضوء على تاريخ المعاهدات الموقّعة بين المقاطعة والسكّان الأصليّين و ميداليّات المعاهدات التي منحتها مانيتوبا لِزعماء السكّان الأصليّين.

وكشف المتحف النقاب أيضا عن جناح وينيبيغ، الذي كرّسه لِتاريخ المدينة،عاصمة مقاطعة مانيتوبا.

ويقدّم جناح وينيبيغ الذي تمّ افتتاحه عام 2003، عرضا متواصلا حول تاريخ وينيبيغ.

وتمّ تحديث جناح اورينتيشن الذي أصبح يُعرف باسم جناح وِلكام، وتمّ تحديث العروض التي يقدّمها منذ سبعينات القرن الماضي.

ويقدّم المتحف للزوّار في جناح بريريز كما يقول فهما أفضل للتاريخ والتنوّع البيئي والمناظر الخلّابة في أصغر الوحدات الأحيائيّة وأكثرها كثافة سكانيّة .

ويعرض نسخة من الكتاب المقدّس كانت تخصّ زعيم شعب بيغيس من السكّان الأصليّين، الذين يقيمون في محميّة تقع على بعد 190 كيلومترا إلى شمال وينيبيغ.

وتمكّن الزعيم بيغيس (1774- 1864) بِفضل دبلوماسيّته، من الحصول على موافقة زعماء السكّان الأصليّين للتوقيع على معاهدة سيلكيرك عام 1817، التي أعطتهم الحقّ في الأرض والإقامة على ضفاف النهر الأحمر.

وساهمت جهوده والروح القياديّة التي تمتّع بها، في إنقاذ عمّال شركة هدسن باي لتجارة الفراء من الجوع، واعتنق الزعيم بيغيس المسيحيّة عام 1838.

ويستقبل متحف مانيتوبا الزوّار حاليّا من يوم الخميس حتّى يوم الأحد من كلّ أسبوع.

(سي بي سي/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)