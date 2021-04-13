سيّارات الأجرة من الولايات المتّحدة تُجنِّب الكنديّين الحجر الصحّي

ذلك أنّ الحكومة الكنديّة أصدرت أمرا منتصف شباط فبراير الفائت، فرضت من خلالِه على جميع الواصلين إلى كندا جوّا أن يلتزموا بالحجر الصحّي في فنادق تحصل على موافقة الحكومة.

ويتعيّن على الواصلين الإقامة في الفندق طوال 3 أيّام من أصل 14 يوما من الحجر الصحّي الإلزامي.

ويتعيّن عليهم تسديد نفقة الإقامة في الفندق التي تبلغ قيمتها 2000 دولار بانتظار صدور نتيجة اختبار كورونا الذي يخضعون له لدى الوصول إلى كندا.

ويستثني الأمر الحكومي الواصلين إلى كندا عبر الحدود البريّة.

وتقول شركة سيّارات الأجرة الأميركيّة بافالو ليموزين إنّ أعمالها تراجعت بنسبة 70 بالمئة بسبب الجائحة.

لكنّ الأوضاع تغيّرت مع عودة المزيد من الكنديّين إلى البلاد من الولايات المتّحدة.

فرضت الحكومة على المسافرين الواصلين إلى كندا الحجر الصحّي في فتدق حاصل على موافقتها الصورة: The Canadian Press / DARRYL DYCK

وتقدّم الشركة خدماتها للمسافرين في مطار نيويورك وفي تورونتو وهاميلتون في مقاطعة أونتاريو.

ويُمضي الكنديّون الذين تُطلَق عليهم تسمية عصافير الثلج بضعة أشهر خلال فصل الشتاء في ولاية فلوريدا وسواها من الولايات، حيث يمتلك البعض منهم منزلا أو شقّة، هربا من البرد القارس، ويعودون تدريجيّا إلى كندا مع بداية فصل الربيع.

وتتيح لهم العودة عن طريق البرّ تجنّب الحجر الصحّي الإلزامي.

وقد ارتفع الطلب على الخدمة التي تقدّمها شركة بافالو ليموزين من قبل عصافير الثلج الكنديّين، وأعطاها دفعا مهمّا كما قالت صاحبتُها كارلا باتشيو التي تحدّثت عن هديّة من السماء" تلقّتها الشركة.

وتناولت سي بي سي، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة الموضوع مع 3 شركات أميركيّة للنقل بِالأجرة في مدينة بافالو، وشركة رابعة في مدينة بورلينغتن، التي تبعد 70 كيلومترا عن الحدود مع مقاطعة كيبيك.

وأجمعت كلّها على القول إن أعمالها ازدهرت منذ أن فرضت الحكومة الكنديّة الحجر الصحّي على الواصلين إلى البلاد.

وتقول شركة بافالو ليموزين إنّها تنقل الزبائن الكنديّين عبر الحدود بمعدّل 50 شخصا في اليوم منذ شباط فبراير الفائت.

وتتقاضى الشركة 120 دولارا لقاء نقل شخصين من مطار بافالو الأميركي إلى فورت إرييه أو نياغارا في مقاطعة أونتاريو، و300 دولار لقاء نقلهما إلى وسط تورونتو التجاري.

وتنقل شركة بافالو إيربورت تاكسي من جهتها ما بين 20 إلى 30 راكبا إلى كندا، ما يجنّبهم الحجر الصحّي كما قال صاحب الشرِكة سلمان الوشاح.

حركة التنقّل عبر الحدود الكنديّة الأميركيّة ارتفعت:

وقد تفاجأ العديد من الكنديّين الذين انتقلوا لتمضية فصل الشتاء في الولايات المتّحدة كالمعتاد، بقرار الحجر الصحّي الذي فرضته الحكومة على الواصلين إلى كندا.

واتّخذت حكومة جوستان ترودو القرار في شباط فبراير، في إطار جهود التصدّي لفيروس كورونا المستجدّ ، و إثباط عزيمة المسافرين الأجانب، لا سيّما مع ظهور السلالات المتحوّرة السريعة الانتشار.

وفرضت على الواصلين عبر الحدود البريّة الحجر الصحّي في المنزل مدّة 14 يوما، وإجراء عدّة اختبارات كشف عن الفيروس، بما فيها اختبار إلزاميّ قبل 72 ساعة على الوصول إلى حدود البلاد.

وارتفع عدد الداخلين برّا إلى كندا بنسبة 15 بالمئة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من آذار مارس الفائت، مقارنة بالفترة نفسها من شهر شباط التي سبقت دخول قرار الحجر الصحّي حيّز التطبيق.

وتشمل هذه الأرقام التي صدرت عن وكالة الخدمات الحدوديّة الكنديّة المسافرين لأسباب ترفيهيّة والعمّال الأساسيّين.

(سي بي سي/ صوفيا هاريس/ترجمة وإعداد مي أبو صعب)