"جنرال موتورز" تنجز طلبية 10 ملايين قناع وجه للحكومة الفدرالية

وكان عملاق صناعة السيارات قد باشر إنتاج هذه الكمية في مصنعه في مدينة أوشاوا في مقاطعة أونتاريو في أيار (مايو) 2020 وبمعدّل مليون قناع في الشهر.

وباعت الشركة الأقنعة لوكالة الصحة العامة الكندية، وهي مؤسسة فدرالية، بسعر التكلفة لتقدّمها هذه الأخيرة لعمال الخطوط الأمامية في قطاع الصحة في مختلف أنحاء البلاد لتعزيز الحماية لهم بوجه جائحة كوفيد - 19 .

وسيُسلَّم القناع المليوني العاشر لمتحف العلوم والتكنولوجيا الكندي في العاصمة الفدرالية أوتاوا.

وحرص وزير الابتكار والعلوم والصناعة الفدرالي فرانسوا فيليب شامبان على الإشادة بـ الدور البالغ الأهمية (للفرع الكندي في ’’جنرال موتورز‘‘ وعُمّاله و’’يونيفور‘‘) في مكافحة الـ’’كوفيد - 19‘‘ في كندا .

و’’يونيفور‘‘ (Unifor) هي أكبر نقابة لعمّال القطاع الخاص في كندا وينضوي تحت جناحها عمّال قطاع صناعة السيارات.

أنتم أمثلة رائعة عن نزعة الخير وروح الإبداع لدى الكنديين ، قال الوزير شامبان في بيان.

وزير الابتكار والعلوم والصناعة الفدرالي فرانسوا فيليب شامبان الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

وفي سياق متصل وجّه باحثون وجمعيات علمية وممثلون عن قطاع الأعمال رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو حثّوه فيها على اعتماد استراتيجية متماسكة في مجال علوم الحياة .

ونُشرت الرسالة في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وطالب موقعوها رئيسَ الحكومة بتعزيز إنتاج لقاحات وعلاجات جديدة في كندا.

وبين موقّعي الرسالة جايسن فيلد، الرئيسُ التنفيذي لمنظمة لايف ساينس أونتاريو (LSO) غير الحكومية التي تُعنى بتعزيز النجاح التجاري لقطاع العلوم الحياتية في أونتاريو، وديفيد وايسيك، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة في مدينة ميسيساغا (MBT) في تورونتو الكبرى، وروكو روسي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة أونتاريو.

يُذكر أنّ حكومة ترودو أعلنت في 31 آذار (مارس) الفائت عن استثمار تصل قيمته إلى 415 مليون دولار في مصنع لقاحات مضادة للإنفلونزا لعملاق صناعة الأدوية سانوفي باستور في تورونتو.

(المصدر: راديو كندا. ترجمة وإعداد: فادي الهاروني)