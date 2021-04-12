إقليم يوكن: إجماع الأحزاب على تصحيح خطأ بحقّ السكّان الأصليّين

وقرّروا تغيير اسم مواقِع تتضمّن تعبير سكوان الذيينطوي على ازدراء بحقّ النساء من السكّان الأصليّين (نافذة جديدة).

وتعهّد كلّ منهم في حال فوزه في الانتخابات التشريعيّة، بالعمل على تغيير اسم أربعة مواقع تتضمّن التعبير المذكور.

وتنافس في الانتخابات التي جرت يوم الإثنين كلّ من كوري ديكسون زعيم حزب يوكن و ساندي سيلفر زعيم الحزب الليبرالي و كيت وايت زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد.

ورأت ليندا ديكسون، زعيمة شعب ها شا دو هِين من السكّان الأصليّين أنّ التعبير المذكور مهين لأمّهات المجتمع ولكلّ امرأة من السكّان الأصليّين.

وتمّ اختيار أسماء هذه المواقع بين عامي 1941 و 1956 حسب بيانات حكومة الإقليم.

وسبق أن تحدّث غروفز، مدير التراث في وزارة السياحة والثقافة المحليّة عن الموضوع إلى سي بي سي، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة.

كلووِين أداميك زعيمة جمعيّة الأمم الأوائل المحليّة في يوكن الصورة: CBC / Steve Silva

وأشار إلى أنّ بيانات الحكومة لا تتضمّن أيّة معلومات حول الطريقة التي تمّ من خلالها تحديد أسماء المواقع التي تتضمّن التعبير المُهين.

وأضاف أنّ الحكومة الفدراليّة كانت تتولّى اختيار أسماء المواقع، قبل أن تبدأ حكومة الإقليم باختيارها اعتبارا من أواخر ثمانينات القرن الماضي.

و قد تكون بعض الأسماء مهينة،ولا تعمد حكومة الإقليم إلى تغييرها كما قال غروفز.

ودعا من يشاء من أبناء يوكن إلى توجيه طلب بهذا المعنى إلى وزارة السياحة والثقافة في حكومة الإقليم.

وقال متحدّث باسم وزارة العلاقات مع السكّان الأصليّين وشؤون الشمال إنّ الوزارة لا تمتلك أيّة معلومات حول أسماء المواقع.

وقال كوري ديكسون، زعيم حزب يوكن، إنّ هذه الأسماء ممقوتة وينبغي العمل على تغييرها بسرعة، وأعرب عن خيبة أمله لأنّها ما زالت مستخدمَة على نحو رسميّ.

وقال ساندي سيلفر زعيم الحزب الليبرالي المحلّي إنّه لم يطّلع على الأمر إلّا من خلال تقرير سي بي سي، أسوة بزعماء الأحزاب الأخرى في يوكن.

ورأى أنّ الأمر مؤسف و لن تسكُت الحكومة عليه كما قال.

واعتبرت كيتي وايت زعيمة الديمقراطيّين الجدد بدورها أنّه لا بدّ من تغيير أسماء المواقع وإلغاء الكلمة المهينة الواردة فيها.

ولا ينبغي حسب قولها أن تقترح الحكومة تغيير الأسماء، بل عليها أن تنظر في الأسماء التي تطرح مشكلة وتُطلع السكّان الأصليّين على الأراضي التي تخصّهم التي تتضمّن هذا النوع من الأسماء.

ويقوم أخصائيّو علم الأسماء الجغرافيّة باستشارة السكّان الأصليّين، ويرفعون المعلومات التي يجمعونها إلى مجلس علم الأسماء الجغرافيّة في حكومة الإقليم، الذي يقوم من جهته بمراجعتها،ويرفع توصياته إلى الوزارة المختصّة للموافقة عليها.

وما زالت الكلمة المهينة للنساء من السكّان الأصليّين مستخدمة في 21 موقعا عبر أنحاء كندا حسب قاعدة بيانات الأسماء الجغرافيّة.

(سي بي سي/ ستيف سيلفا/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)