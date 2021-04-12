كوفيد-19: حالات العدوى والاستشفاء تزداد بين الشباب

وتقول د. لوري روبيشو طبيبة الطوارئ في المستشفى اليهودي العام في مونتريال، في حديث إلى راديو كندا، القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكنديّة، إنّ الفئة العمريّة بالنسبة لحالات الاستشفاء تغيّرت عمّا كانت عليه خلال الموجتين الأولى والثانية من فيروس كورونا المستجدّ.

وتضيف أنّ أعمار المرضى المصابين بالفيروس تراجعت عمّا شهدناه حتّى الآن.

والظاهرة المنتشرة حاليّا في العديد من أنحاء كندا شبيهة بما حصل في بريطانيا خلال الموجة الأخيرة.

وارتفع معدّل حالات الاستشفاء في أوساط الكنديّين دون الستين عاما من العمر من 30 بالمئة منذ بداية الجائحة، إلى 40 بالمئة خلال الأسبوع الأخير من آذار مارس الفائت.

هذا هو الفرق بين الموجتين الأولى والثانية والموجة الحاليّة. ففي البداية، كانت الفئة العمريّة في السبعين وما فوق تشكّل أغلبيّة حالات الاستشفاء.واللقاح عالي الفعاليّة بدليل أنّه يحمي الأشخاص الذين تلقَّوهز

د. لوري روبيشو طبيبة الطوارئ في المستشفى اليهودي العام في مونتريال.

وتقع الإصابات في أماكن العمل والمدارس وتؤدّي إلى حالات استشفاء بين الشباب، دون أن يعانوا من مشاكل صحيّة، ودون أن تكون إصابتهم مرتبطة بأمراض أخرى كما تقول د. روبيشو.

ارتفع عدد حالات كوفيد-19 خلال الموجة الثالثة بسبب انتشار السلالات المتحوّرة من الفيروس بكثرة الصورة: The Canadian Press / Frank Gunn

وتتحدّث طبيبة الطوارئ لوري ريشار على سبيل المثال عن انتشار العدوى بين لاعبي فريق كاناكس للهوكي على الجليد من فانكوفر (نافذة جديدة).

فقد أظهرت اختبارات كورونا نتائج إيجابيّة لدي 21 لاعبا و4 أشخاص من فريق العمل.

والمؤسف حسب د. روبيشو أنّ كون المرء في حالة جيّدة لا يشكّل عامل حماية من الفيروس، ولدى الشباب، خلافا للمسنّين، القدرة على التحمّل والصمود، واضطرارُهم للاستشفاء مؤشّر على أنّ حالتهم الصحيّة صعبة.

ولكنّ حالات الوفاة أقلّ بكثير لدى الفئة بين 20 و60 عاما كما تقول طبيبة الطوارئ د. لوري روبيشو التي تتحدّث عن تداعيات يؤدّي إليها دخول المستشفى ووحدة العناية المركّزة.

ومن بين التداعيات، السعال المتواصل والشعور بالإرهاق، و فترة التعافي الطويلة التي يمرّ بها مرضى العناية المركّزة، بالإضافة إلى التداعيات على المدى البعيد التي ما زالت غير معروفة.

رغم الليونة التي يتمتّع بها الشباب، ورغم أنّه من الممكن إنقاذهم ن إلّا أنّ مرض كوفيد-19 يترك تداعيات لديهم

د. لوري روبيشو طبيبة الطوارئ في المستشفى اليهودي العام في مونتريال

انتشار العدوى بسبب السلالات المتحوّرة:

وأدّت السلالات المتحوّرة من فيروس كورونا المستجدّ إلى تغيير الوضع، وارتفاع عدد الإصابات بين الشباب كما قال د. جون توبين رئيس قسم طبّ العائلة في مستشفى إدمندستون في مقاطعة نيوبرنزويك.

وأضاف أنّ فيروس كورونا المستجدّ خبيث ومُعدٍ، ويصيب كلّ فئات الأعمار، بما في ذلك الشباب،ز

وأفادت دراسات جرت في بريطانيا والدنمارك أنّ السلالات المتحوّرة تزيد من خطر الاستشفاء بنسبة 63 بالمئة، وخطر دخول العناية المركّزة بنسبة 50 بالمئة وخطر الوفاة بنسبة 56 بالمئة.

وكان هناك في كندا مع بداية الموجة الثانية في أيلول سبتمبر الفائت 300 حالة استشفاء و100 حالة في العناية المركّزة.

وارتفع العدد منذ بداية الموجة الثالثة إلى 3 آلاف حالة استشفاء، من بينها ألف حالة في العناية المركّزة، أكثر من نصفها في مقاطعة أونتاريو.

وارتفع عدد حالات الاستشفاء في البلاد بنسبة 7 بالمئة وعدد الحالات في العناية الفائقة بنسبة 23 بالمئة كما قالت د. تيريزا تام مديرة وكالة الصحّة العامّة في كندا.

وارتفع عدد الحالات في وحدات العناية المركّزة في كلّ من أونتاريو و بريتيش كولومبيا وسَسكتشوان ونيوبرنزويك.

(راديو كندا/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)