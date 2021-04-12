انتشار عدوى كورونا ضئيل في الهواء الطلق حسب الخبراء

ويدفع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة من السنة بالكثيرين نحو الخارج، بعد فصل شتاء طويل، أثقل عليهم هذه السنة بصورة خاصّة، ودفعهم للبقاء في المنزل خوفا من انتشار العدوى.

وكثيرة هي الأسئلة المطروحة حول سارز كوف-2 الذي يتسبّب بمرض كوفيد-19.

واتّخذت السلطات إجراءات صارمة للحدّ من انتشار المرض في الأماكن المغلقة، ولكن ماذا عن إمكانيّة انتقال العدوى في الهواء الطلق (نافذة جديدة)؟

يقول عدد من الأطبّاء الذين تحدّثوا إلى سي بي سي، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة، إنّ لدى الفيروس فرصة أقلّ في أن يتراكم ويكون مؤذيا في الهواء الطلق.

ويقول د. سومون شكرابارتي أخصائي الأمراض المعدية في أونتاريو إنّه يفضّل رؤية 100 شخص في حديقة عامّة على رؤية 20 شخصا في مكان مُغلَق.

وتنتقل فيروسات الجهاز التنفّسي عن طريق قطرات الهباء الجوّي من شخص إلى آخر كما يقول الطبيب الأخصّائي.

فرضت المقاطعات الكنديّة إغلاق الصالات المغلقة في المطاعم بسبب الجائحة الصورة: The Canadian Press / JONATHAN HAYWARD

ومن الممكن أن تتراكم القطرات في الهواء في غرف قليلة التهوية، كما هي الحال في العديد من الأماكن المغلقة، وتبلغ مرحلة يصبح الفيروس مها معديا.

ومن الممكن التخفيف من ذلك عن طريق زيادة التهوية، على غرار ما يحدث في المستشفيات حيث التهوية تقلّل من فرصة وجود تركيز عال من الجسيمات التي يمكنها أن تنقل العدوى حسب قول د. سومون شكرابارتي.

انتقال العدوى في الخارج ضئيل للغاية:

وخلال فصل الصيف الماضي، غصّت الحديقة العامّة بيل وُودز بارك في مدينة تورونتو بالمتنزّهين في يوم جميل ودافئ.

وتخوّف رئيس حكومة مقاطعة أونتاريو دوغ فورد وعمدة تورونتو جون توري ومسؤولون كبار من احتمال انتشار العدوى بكثرة نتيجة ازدحام الحديقة العامّة بالزوّار.

ويرى د. شكرابارتي أنّ المخاوف لم تكن في مكانها، واحتمال انتقال العدوى في الهواء الطلق ضئيل جدّا من حيث تأثيره على عدد حالات كوفيد-19.

إن نظرنا إلى الأمر بعد شهر، لم يحدث ارتفاع في انتقال العدوى. وكانت هناك على الأرجح حالتان أو ثلاث من كوفيد-19، ولكنّها غير ذي أهميّة مقارنة بانتشار العدوى في الأماكن المغلقة د. د. سومون شكرابارتي أخصائي الأمراض المعدية.

ويدعو د.. شكرابارتي إلى وضع الكمامة في حال التحدّث لِوقت طويل مع شخص آخر في الخارج، وتعذّر التزام التباعد الجسدي، وذلك للتقليل من خطر انتقال العدوى.

ويوافقه الرأي د. إسحق بوغوش اخصّائي الأمراض المعدية في تورونتو وعضو فريق العمل حول التمنيع ضدّ كوفيد-19 في مقاطعة أونتاريو.

ويقول د. بوغوش إنّ خطر انتقال العدوى في الخارج ضئيل للغاية في حال التزام التباعد الجسدي.

ومع بداية الموجة الثالثة، وانتشار السلالات المتحوّرة من الفيروس، تشهد مقاطعة أونتاريو عددا مرتفعا من حالات كوفيد-19، وينصح د. بوغوش السكّان باختيار رياضات وأنشطة يمكن للمشاركين فيها البقاء بعيدا عن بعضهم البعض للتقليل من خطر انتقال العدوى.

وأيّا تكن الأنشطة ، يؤكّد الخبراء على أهميّة الخروج إلى الهواء الطلق، لأنّه يساعد الناس على التكيّف مع الجائحة ويعطيهم دعما نفسيّا هم بأشدّ الحاجة إليه.

(سي بي سي/ سابرينا جوناس/ترجمة وإعداد مي أبو صعب)