مؤسّسة النقل العام في مونتريال لم تسلم من تداعيات كورونا

وينتظر الركاب بهدوء وفي صفوف طويلة أحيانا قبل أن يستقلّوا الباص أو القطار.

وتكثِّف وسائل النقل عدد آلياتها من حافلات وقطارات وقطارات الأنفاق في ساعات الزحمة، بحيث لا يتأخر الركاب عن بلوغ وجهتِهم.

لكنّ قطاع النقل العام لم يسلم من تداعيات الجائحة، خصوصا بعد أن توقّف الكثير من الموظّفين عن الانتقال إلى مكاتبهم وأصبحوا يعملون عن بعد من المنزل.

وفي مونتريال، أفاد تقرير مؤسّسة النقل العام أنّ عدد الركّاب تراجع بصورة حادّة (نافذة جديدة) العام الفائت ، وتغيّرت صورة وسائل النقل المكتظّة عادة، وأصبحت معظمها شبه خالية خلال بعض فترات اليوم.

وتراجع عدد الركاب بنسبة 54،2 بالمئة العام الماضي مقارنة بالعام 2019 حسب التقرير الذي نشرته المؤسّسة.

وجاء هذا التراجع بعد ارتفاع في عدد الركاب بلغت نسبته 5 بالمئة خلال الشهرين الأوّلين من العام 2020 الذين سبقا بداية الجائحة.

فرضت حكومة كيبيك الكمامة في وسائل النقل العام منذ بداية جائحة كوفيد-19 الصورة: The Canadian Press / Paul Chiasson

وتراجع الإقبال على وسائل النقل العام في مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك، وثاني أكبر مدينة في كندا من حيث عدد السكّان.

وبدأت اعداد الركاب تتراجع في آذار مارس مع بداية الجائحة، وبلغت نسبة التراجع في نيسان أبريل الفائت 14 بالمئة مقارنة بالعام 2019.

أزمات تسبّبت بها الجائحة:

وواجهت مؤسّسة النقل العام في مونتريال تحدّيات عديدة، في طليعتها تلك التي أدّت إليها الجائحة.

كما أنّها تعرّضت للقرصنة الإلكترونيّة، من خلال هجوم بواسطة برنامج الفدية الخبيث الذي حال دون استخدام الركّاب أنظمة التشغيل في تشرين الأوّل اكتوبر الفائت.

واستهدف برنامج الفدية الخبيث كافّة التطبيقات الإلكترونيّة التي تستخدمها مؤسّسة النقل العام (نافذة جديدة) في مونتريال، رغم كلّ إجراءات الحماية التي اتّخذتها لتجنّب هذا النوع من الهجمات الإلكترونيّة.

وسلِمت من الهجوم الإلكتروني خدمات الباص وقطار الأنفاق وعمليّات البيع ، لكنّه أثّر بحدّة في منصّة الحجز الإلكتروني المخصّصة لِوسائل النقل الخاصّة بالمعاقين.

وبادرت المؤسّسة في حينه إلى التحقيق في الحادثة، وحوّلت الركّاب إلى منصّات إلكترونيّة أخرى لحجز تذاكرهم.

وتكبّدت المؤسّسة مليوني دولار بسبب الهجوم الإلكتروني الذي أثّر في 5 حواسيب فقط من بين 6500 حاسوب تمتلكها، وفي 38 من بين ألف خادوم لديها.

وتناولت المؤسّسة في تقريرها المشاكل التي واجهتها عندما أصيب عدد كبير من الحافلات بأعطال (نافذة جديدة) في شباط فبراير 2019.

وكانت 562 حافلة، أي ثلث أسطول مؤسّسة النقل العام من الحافلات، قيد التصليح في وقت من الأوقات، في رقم قياسي غير مسبوق.

وتناولت أعمال التصليح مساحات الزجاج الأمامي وأجهزة التدفئة على متن الحافلات، ومساحات الجليد على الزجاج الأمامي، وسواها من الأعطال التي أصابت الآليّات.

وتراجعت نسبة الآليات الخاضعة للتصليح من 33 بالمئة عام 2019 إلى 19،2 بالمئة العام الماضي كما ورد في تقرير مؤسّسة النقل العام في مونتريال.

وكانت المؤسّسة قد كشفت عام 2017 عن نيّتها تحديث 25 بالمئة من حافلاتها بحلول العام 2021، (نافذة جديدة)وإعادة تشكيل 500 حافلة بلغت حدّها الأقصى من صلاحيّة الاستخدام.

أخبار إيجابيّة تضمّنها التقرير:

ويفيد التقرير أنّ مؤسّسة النقل العام في مونتريال وضعت عددا من حافلاتها في تصرّف السلطات الصحيّة الكيبيكيّة التي استخدمتها كمراكز اختبارات كورونا مكثّفة وعيادات نقّالة في إطار جهود التصدّي لانتشار عدوى كوفيد-19.

وأمكن للحافلات التنقّل إلى المدارس وأماكن العمل والأحياء المعيّنة، حيث تمّ إجراء اختبارات كورونا على متنها.

كما ضمنت المؤسّسة بيئة عمل آمنة للسائقين والركاب، وضمنت حماية السائقين من خلال نشر لوائح من البليكسيغلاس التي تفصل بينهم وبين الركّاب، ممّا سمح للركاب بالصعود على متن الحافلة من الباب الأمامي.

(راديو كندا/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)