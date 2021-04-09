مبيعات قياسية من السيارات الكهربائية في بريتيش كولومبيا

وتقول حكومة الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، في بريتيش كولومبيا إنّ أكثر من 54.000 مركبة كهربائية خفيفة باتت الآن مسجّلة رسمياً في الدوائر المختصة.

ويقول وزير الطاقة في المقاطعة بروس رالستون إنّ هذا أعلى معدل انتشار مُبلغ عنه للمركبات الكهربائية في أميركا الشمالية، ما يجعل من هذه المقاطعة الكندية رائدةً في هذا المجال.

ويقول تقرير بريتيش كولومبيا السنوي عن السيارات الصفرية الانبعاثات إنّ سكان المقاطعة يعتمدون أيضاً التكنولوجيا الكهربائية بطرق أقل تقليدية، من ضمنها الدراجات النارية الكهربائية ودراجات الشحن الكهربائية، مدفوعين ببرنامج تحفيز لاقتناء مركبات صديقة للبيئة.

ويرصد التقرير التقدم الذي تحرزه بريتيش كولومبيا باتجاه تحقيق أهدافها المتصلة بالسيارات الصفرية الانبعاثات.

والمقاطعة في طريقها لتجاوز الأهداف التي وضعتها لعام 2025، فمبيعات المركبات الكهربائية الخفيفة شكّلت 9,4% من إجمالي مبيعات المركبات الخفيفة العام الماضي.

يشار إلى أنّ قانون المركبات الصفرية الانبعاثات يُلزم صانعي المركبات تحقيق زيادة في المستويات السنوية لمبيعات المركبات الكهربائية بنسبة 10% بحلول عام 2025، و30% بحلول عام 2030، و100% بحلول عام 2040.

وبريتيش كولومبيا المطلة على المحيط الهادي هي ثالثة كبريات مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان والرابعة من حيث حجم الاقتصاد، يقطنها نحو 5,15 ملايين نسمة حسب تقديرات وكالة الإحصاء الكندية للربع الأول من عام 2021.