الطفلة هنا فاطمة المرهفة الحسّ ألهمت جيرتها في زمن كورونا

ولم تقتصر جهود تقديم المساعدة على الكبار فحسب، بل كان الأطفال في بعض الأحيان وراء مبادرات طيّبة.

الطفلة هَنا فاطمة، ابنة التسعة أعوام من تورونتو في مقاطعة أونتاريو، ألهمت بفضل لطافتها كلّ من هم حولها.

وبدأت القصّة بمبادرة قامت بها الطفلة عندما كانت مع والدها طارق سيّد في متجر بقالة خلال الموجة الأولى من الجائحة.

فقد أثار قرار الإغلاق الذي أعلنته حكومة المقاطعة قلق الأهالي الذين هرعوا إلى المتاجر لتخزين الحاجيّات.

وشاهدت الطفلة هَنا فاطمة سيّدة متقدّمة في السنّ تحمل بصعوبة الأغراض التي اشترَتها.

وهبّت هَنا فاطمة، كما قال والدها طارق سيّد، لمساعدة المرأة التي تأثّرت وشكرت الطفلة الصغيرة صاحبة القلب الطيّب.

وتقول هُنا فاطمة إنّ السيّدة المسنّة ذكّرتها بجدّيها (نافذة جديدة)، ودعت والدها بصورة عفويّة لمساعدتها على نقل مشترياتها إلى السيّارة.

طارق سيّد برفقة ابنته هنا فاطمة التي أحبّت مساعدة سيّدة مسنّة في محتجر بقالة خلال الجائحة الصورة: CBC/Chris Glover

ولدى عودتهما إلى المنزل، تقاسم الوالد وابنته رقم هاتِفهما مع عدد من الجيران المسنّين، وعرضا تقديم المساعدة لمن يحتاج، في شراء الحاجيّات بدلا عنه، ونقلها إليه، لِتجنيبه خطر الإصابة بعدوى كوفيد-19.

وتطوّرت الفكرة عندما تحدّث عنها طارق سيّد إلى مجموعة من أصدقائه الذين أنشأوا معه صفحة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وفي غضون ساعات، تناقل الأصدقاء الخبر، وتناقله عنهم أصدقاء آخرون، وراح المئات من المتطوّعين يقدّمون المساعدة إلى المسنّين في مجتمعاتهم.

ودفع هذا العدد الكبير من المتطوّعين بطارق سيّد وأصدقائه إلى الإعلان عن مشروع الجيرة الطيّبة.

وفي غضون سنة على بداية الجائحة، انضمّ إلى المشروع نحو من 6 آلاف شخص من خلفيّات متنوّعة، يتحدّثون بأكثر من 30 لغة، وأصبح له فروع في كلّ من تورونتو ولندن وأوتاوا في مقاطعة أونتاريو.

حبّ المساعدة دافع المتطوّعين الوحيد:

ويوفّر المشروع للأشخاص الذين يحتاجون لِشراء الحاجيّات أو الدواء إمكانيّة الاتّصال عبر خطّ ساخن، والتواصل مع متطوّع قادر على شرائها وإيصالها إليهم.

ويدفع طالب الخدمة ثمن حاجيّاته، ويقدّم له المتطوّع خدمة التوصيل مجانا.

وقام المتطوّعون بما يزيد على 9 آلف عمليّة توصيل، استفاد منها أشخاص مسنّون ونساء حوامل وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصّة.

ويقول طارق سيّد إنّ مشروع الجيرة الطيّبة ليس مؤسّسة خيريّة ولا منظّمة غير ربحيّة.

إنّها مجرّد شبكة من الكنديّين الطيّبين الذين التقوا على مساعدة المجتمع في هذه الأوقات غير المسبوقة طارق سيّد صاحب مشروع الجيرة الطيّبة

وقد أظهر العدد الكبير من المتطوّعين، كما قالت هَنا فاطمة، أنّ الناس يودّون المساعدة من كلّ قلبهم.

ويقول أحد الجيران، أحمد الرفاعي (73 عاما) إنّه تأثّر بمبادرة الطفلة الصغيرة ووالدها.

ويقدّر الرفاعي هذه المساعدة، خصوصا أنّه يعاني مرض القلب، ويوفّر المتطوّع عليه مشقّة التوجّه إلى المتجر.

واكتسب المشروع المزيد من الاهتمام منذ انتشار السلالات المتحوّرة من الفيروس في أونتاريو كما قال طارق سيّد.

وترى ابنته هَنا فاطمة أنّها فرصة سانحة لتقديم المساعدة دون تردّد لأيّ شخص يحتاجها.

(سي بي سي/ شنيفا ناصر/ ترجمة واقتباس مي أبو صعب)