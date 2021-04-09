كوفيد-19: لعبة البحث عن المخابئ تزدهر و تتنامى شعبيّتها

وأمكن لِلعديد من الكنديّين خلال فصل الشتاء، أن يمارسوا رياضة التزلّج و التزحلق على الجليد وسط إجراءات الوقاية الصارمة التي فرضتها السلطات للتصدّي لانتشار الوباء.

ومع حلول فصل الربيع ، بات عدد أكبر من الناس يخرجون إلى الهواء الطلق للتمتّع بالدفء النسبي خلال هذه الفترة من السنة التي تلي فصل البرد القارس.

وما زالت وسائل الترفيه محدودة بسبب الإغلاق والقيود الصحيّة الصارمة، لكنّ ثمّة من وجد سبيلا للتسلية في وسع الطبيعة.

فقد ازدهرت لعبة البحث عن المخابئ والكنوز الطبيعيّة (نافذة جديدة) التي تستهوي الكبار والصغار على حدّ سواء.

ويستخدم اللاعب الهاتف الخليوي ونظام التموضع العالمي للاختباء والبحث عن مخابئ (نافذة جديدة).

ويقول ناتان كاشور رئيس جمعيّة هواة البحث عن المخابئ في مانيتوبا، إنّ عدد الذين يمارسون هذه اللعبة تنامى خلال الجائحة.

اازدهرت ألعاب التسلية على اختلافها خلال جائحة كوفيد-19، معاحترام إرشادات الوقاية الصورة: Radio-Canada

وارتفع عدد أعضاء الجمعيّة إلى نحو 4 آلاف عضو عن العام الماضي، وتراوحت نسبة الارتفاع من 30 إلى 40 بالمئة عمّا كانت عليه خلال السنوات الثلاث الأخيرة كما قال ناتان كاشور.

ويشرح رئيس الجمعيّة قواعد اللعبة التي تتطلّب البحث عن حزمات صغيرة مسمّاة مخابئ، يخبِؤها اللاعبون الباقون في مكان يختارونه، في الغابة أوفي المدينة، على إحدى الطرقات أو في أحد أجزاء ملعب، أو أيّ مكان آخر.

ويسجّل اللاعبون أسماءَهم على الموقع الإلكتروني ويمكنهم مراجعته من خلال تطبيق على هاتِفهم الخليوي.

ويعثر اللاعب على الحزمات أو المخابئ، التي هي عادة أشياء صغيرة منخفضة القيمة، وعلى دفتر يسجّل عليه اسمه، ويعيد بعد ذلك الحزمة إلى المكان نفسه الذي عثر عليها فيه.

ويعزو ناتان كاشور شعبيّة اللعبة، التي تشبه لعبة البحث عن المخابئ لمجموعة من العوامل، لأنّه من الممكن ممارستها في الهواء الطلق، على انفراد أو من قبل أفراد العائلة مجتمعين، بغضّ النظر عن عمر اللاعب، فضلا عن أنّها لا تتطلّب أيّة أدوات أو معدّات.

يضيف أنّ تطوّر تقنيّات الهواتف الذكيّة سهّل ممارسة اللعبة التي أصبحت تعتمد على نظام التموضع العالمي.

ويتناوب اللاعبون على إخفاء الأشياء الصغيرة والعثور عليها،

ويقول أحد الهواة، جوردان ماكبيك، إنّه يمارس لعبة البحث عن مخابئ منذ العام 2008، وفي رصيده 4500 مخبأ تمكّن من العثور عليها، ويقول ضاحكا إنّه تمكّن على مدى ثلاث سنوات ونصف، من العثور على مخبأ كلّ يوم، في مقاطعة مانيتوبا وخارجها.

وتشكّل اللعبة بالنسبة له حافزا للخروج من المنزل كما يقول، ويضيف أنّ هناك أنواعا مختلفة من المخابئ، وقد تكون الحزمة مخبّأة أحيانا في موقف سيّارات، أو تحت حجر، أو في أعلى عامود.

ويُعرب رئيس جمعيّة هواة البحث عن المخابئ في مانيتوبا إنّه مسرور لرؤية اللاعبين من كافّة الأعمار يفرحون لدى العثور على كنوز لا قيمة لها سوى لذّة البحث عنها.

(سي بي سي/ رويترز/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)