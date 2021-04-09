منحوتة من الخرز تكريما للأطفال المصابين بمرض كوفيد-19

واستوحى فنّانون كثُر من المرض الفتّاك للتعبير عن مشاعر القلق والحزن التي تنتاب الناس حول العالم، وإحياء الأمل في النفوس من خلال اللحن والموسيقى والشعر والرسم، وسط الحجر المنزليّ الذي أرخى بظلاله على المجتمعات.

وفي كندا، أحبّ الفنّان نيكو وليامز، من شعب أَوجيموانغ من الأمم الأوائل أن يُدخل البهجة إلى قلوب الأطفال المرضى.

نصُب الشجعان عنوان اختاره الفنّان وليامز للقطعة الفنيّة التي ستأخذ مكانها في مستشفى الأطفال المرضى في تورونتو (نافذة جديدة)المقرّر أن يفتح أبوابه عام 2023.

واستخدم الفنّان مئات الآلاف من حبّات الخرَز في قطعة فنيّة ضخمة تمثّل قوّة الأطفال المرضى في المستشفى والليونة التي يتحلّون بها.

أنا متحمّس للغاية لهذا المشروع، وآمل بأن يشكّل حافزا أمام المزيد من أبناء السكّان الأصليّين لإنشاء قطع فنيّة

نيكو وليامز الفنّان من شعب أَوجيموانغ من الأمم الأوائل

ويشتهر الفنّان الذي يقيم في مدينة مونتريال، بأعماله من الزخارف الهندسيّة، وباشر مع فريق عمله بنحت القطعة الفنيّة نصُب الشجعان في أيلول سبتمبر الفائت.

و قاموا بخياطة المنحوتة التي يبلغ طولها 90 سنتيمترا، و استخدموا 250 ألف حبّة خرز، و 3 آلاف حبّة إضافيّة قدّمها لهم مشروع خرَز الشجاعة في المستشفى.

جيفري فانغ من بين الأطفال الذين تبرّعوا بخرز الشجاعة للمشروع الفنّي الصورة: Geoffrey Fang

إنّه أمر لا يُصدَّق، أن تكون مدعوّا لإنشاء المنحوتة، هذا العمل الذي سيكون مهمّا في السنوات المقبلة لكافّة المرضى الذي يدخلون المستشفى

نيكو وليامز الفنّان من شعب أَوجيموانغ من الأمم الأوائل.

وسوف تمثّل المنحوتة حسب قوله، شجاعة كلّ المرضى الذين يدخلون المستشفى و يغادرونه.

و منذ العام 2002، يتلقّى كلّ طفل مريض حبّة خرز في كلّ مرّة يخضع فيها لعمليّة جراحيّة أو اختبار أو علاج في المستشفى.

و الخرزات بمثابة شعارات شرف بالنسبة للأطفال حسب ما قال تيد جيرار، المدير العام لِمستشفى الأطفال المرضى في تورونتو.

و تبيّن له من خلال ما يعاينه، أنّ بإمكان الأطفال المصابين بأمراض خطيرة أن يكونوا أقوياء، وأن يتحمّلوا كلّ الإجراءات الطبيّة التي يُضطرّون للخضوع لها.

ويعطي تيد جيرار مثال المريض جيفري فانغ (17 عاما) المصاب بداء البلعمة المناعي، و الذي يتردّد إلى المستشفى منذ العام 2014 لتلقّي العلاج.

وتمكّن فانغ من جمع المئات من خرزات الشجاعة وتبرّع بها لِمشروع نصُب الشجعان.

وتلقّى فانغ خرزة صفراء على شكل دبدوب بعد أن خضع لعمليّة زرع نخاع العظم.

وأعرب عن سروره بمشروع خرز الشجعان، ويرى فيه كما يقول، منارة ليونة ومنارة أمل للأطفال المرضى الذين يدخلون المستشفى.

ويتحدّث جيفري فانغ عن تجربة مثيرة، خصوصا عندما ندرك ما يخبّؤه نصُب الشجعان من معاني القوّة والشجاعة والليونة.

(سي بي سي/كانهيهسيو دير/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)