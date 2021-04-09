دخل أساسي شامل في كندا يخفّض معدّلات الفقر بمقدار النصف

هذا ما قاله المدير البرلماني للميزانية الفدرالية إيف جيرو الذي أشار إلى أنّ البرنامج سيكون مشابهاً للذي تمت دراسته في أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية بعدد السكان وحجم الاقتصاد.

ولفت جيرو إلى أنّ فعالية برنامج من هذا النوع ستختلف بين مقاطعة وأُخرى.

فحسب تقديراته قد يتراجع معدّل الفقر بفضل هذا البرنامج 61,9% في مانيتوبا في غرب وسط البلاد ولكن 13,5% فقط في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في أقصى شرقها، و32,6% في نيو برونزويك (نوفو برونزويك) و49,2% في أونتاريو و60,4% في كيبيك، ثانية كبريات المقاطعات.

ويؤمّن برنامج الدخل الأساسي الشامل (أو الدخل الأساسي المضمون) حدّاً أدنى لجميع المواطنين، دون شروط، من أجل ضمان حصول كلّ فرد على حدّ أدنى من الدخل.

وكانت أونتاريو قد أطلقت قبل أربع سنوات مشروعاً تجريبياً يدفع ما يعادل 75% من الدخل الذي تمّ تحديده على أنه مقياس الدخل المنخفض ثم يُقتطع منه 50 سنتاً من كلّ دولار يُكسَب فوق هذا المستوى.

وكان كبار الموظفين الفدراليين يتابعون عن كثب هذا البرنامج إلى أن وصل المحافظون بقيادة دوغ فورد إلى سدة الحكم في أونتاريو في حزيران (يونيو) 2018 وألغوه.

مبنى البرلمان الفدرالي في أوتاوا الصورة: Radio-Canada / Andrew Lee

وطلب عدة أعضاء في البرلمان الفدرالي من المدير البرلماني للميزانية إعداد دراسة حول الدخل الأساسي الشامل بالاستناد إلى معايير البرنامج المُلغى في أونتاريو.

وحازت فكرة برنامج من هذا النوع اهتماماً متجدداً خلال جائحة كوفيد - 19 التي وصلت إلى كندا في آذار (مارس) 2020 وتسببت خلال الشهر المذكور والشهر التالي بخسارة نحو 3 ملايين وظيفة وتراجع ساعات العمل، وبالتالي المداخيل، لـ2,5 مليون كندي آخرين.

وبموجب برنامج دخلٍ أساسي شامل كالذي قيّمه جيرو تدفع الحكومة الفدرالية نحو 17.000 دولار للفرد الواحد و24.000 دولار للزوجيْن، على أن يُقتطَع من هذا المبلغ السنوي نصف دولار من كلّ دولار يتم كسبه من خلال العمل.

وبشكل إجمالي يقدّر جيرو أنّ الدخل المُتاح لـ6,4 ملايين شخص سيرتفع بمعدّل 49,6% بفضل برنامج من هذا النوع، فيما سيتراجع الدخل الصافي لـ16,8 مليون شخص بـ5,4%.

وحسب تقديرات جيرو تبلغ التكلفة الإجمالية لبرنامجٍ من هذا النوع 85 مليار دولار في السنة المالية 2021 - 2022 لترتفع إلى 93 مليار دولار سنة 2025 - 2026.

وإذا كان برنامج من هذا النوع يحظى بدعم واسع بين أعضاء الحزب الليبرالي، فهذه الأرقام كفيلة بتعزيز رأي رئيس الحكومة الليبرالية جوستان ترودو بأنّ الوقت الراهن ليس ملائماً لإطلاق برنامج جديد باهظ التكلفة، حسب وكالة الصحافة الكندية.

(المصدر: راديو كندا نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية. ترجمة وإعداد: فادي الهاروني)