كوفيد-19: تأثير الجائحة على التعليم والتسرّب من المدرسة

واضطرّت العديد من المدارس والجامعات لِتقديم التعليم عن بعد، عقب انتشار العدوى بين التلاميذ وطواقم التعليم.

واختار البعض منها برنامجا هجينا، يقدِّم التعليم الحضوري والتعليم عن بعد مداورة بين التلاميذ.

وفي منطقة تورونتو الكبرى، تركت الجائحة تداعياتها على بعض الفئات من التلاميذ، من الذين يعانون مشاكل سلوك والمهمّشين والمعرّضين للتمييز، الذين يتأرجحون على حافّة التسرّب من المدرسة حسب ما يقول بعض المدرّسين.

ويقول أستاذ التعليم الثانويّ كوربي ميتشيل، إنّه لم يعد يرى التلاميذ الذين كانوا عادة يتلهّون خارج قاعات الصفّ، ويجدون صعوبة في متابعة وتيرة الدراسة.

وتغيّرت أعداد التلاميذ المسجّلين للعام الدراسي، وغاب العديد منهم عن التعليم الحضوري والتعليم عن بعد حسب قول ميتشيل.

تعاني أونتاريو ارتفاعا في عدد حالات كوفيد-19، ما اضطرّ بعض المدارس لإغلاق أبوابها الصورة: The Canadian Press / Nathan Denette

ويثير تغيّب التلاميذ القلق، ويصعب على المدرسة تحديد التلاميذ الغائبين مداورة عن التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، والحاجة ملحّة للتواصل معهم كي يلتحقوا من جديد بمدارسهم كما يقول كوربي ميتشيل في حديثه إلى سي بي سي، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة.

وفي ظلّ إجراءات الوقاية الصارمة، لم تعد الأولويّة للتلاميذ المتسرّبين، وقد يشعر البعض أنّه غير مرغوب فيهم في بيئتهم الدراسيّة، ما يسهّل عليهم الانسحاب من المدرسة كما قال ميتشيل.

ويشرح تجربته عندما كان طالبا على مقاعد الدراسة، ويشير إلى أنّ ممارسة الرياضة ولقاء الرفاق شكّلت عاملا مهمّا لمتابعة الدراسة وعدم التسرّب من المدرسة.

ويقول جاي وليامز أستاذ الصفوف المتوسّطة إنّ عدد التلاميذ بدأ يتراجع منذ أيلول سبتمبر الفائت في المدرسة التي يدرّس فيها في مدينة تورونتو.

وتابع 22 من بين 29 تلميذا مسجّلا، واستفادوا من التعليم الحضوري كما قال.

وتراجع العدد في تشرين الأوّل أكتوبر بعد الانتقال إلى التعليم عن بعد، وتغيّب 4 تلاميذ، وفقدوا التواصل معه ومع المجتمع المدرسيّ.

ومن الصعب تتبّع التلاميذ كما يقول جاي وليامز، ويضيف أنّهم تأثّروا جسديّا ونفسيّا وعاطفيّا، ويتفهّم الصعوبة التي يجدونها في التركيز على دراستهم وسط هذا التحوّل من التعليم الحضوري إلى الحجر الصحّي في المنزل بسبب جائحة كوفيد-19.

ويقول أورفين ستادين رئيس معهد توينتي فيرست سنتشوري كويستشنز إنّ كندا أدركت في وقت متأخّر أنّ عددا كبيرا من الطلّاب أصبحوا خارج المدارس، وأنّ عدم تتبّع المتغيّبين منهم يطرح قضيّة خطيرة.

ويضيف مشيرا إلى مجموعة من العوامل تفسّر التسرّب المدرسي، من بينها العائلات التي تعاني أوضاعا هشّة، وتلك التي تأثّرت ماديّا بسبب الجائحة، وعجزت عن تأمين المواد اللازمة كي يتابع أولادها التعليم عن بعد.

ودقّت منظّمة اليونيسكو (نافذة جديدة) ناقوس الخطر، وأشارت إلى أنّ أعدادا ضخمة من الطلّاب في العديد من دول العالم انقطعوا عن المدارس والجامعات بسبب الجائحة التي فرضت إيجاد أنماط جديدة من التعليم، من بينها التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

(سي بي سي/ جيسيكا وُنغ/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)