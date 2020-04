La collection Pâques 2020 de la pâtisserie Gaël Vidricaire s’inspire des bestiaires du peintre Alfred Pellan afin d’élaborer des créations fascinantes et incroyablement colorées. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Salut les gourmands! Pour célébrer Pâques, ou simplement s’offrir un moment de thérapie par le chocolat — comme consolation ou récompense — voici quelques artisans de la Capitale-Nationale qui proposent des oeuvres d’art tant pour les yeux que les papilles.

Un texte de Allison Van Rassel

Fred l’Oiseau, une création de la pâtisserie Gaël Vidricaire Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Pâtisserie Gaël Vidricaire

200, rue Crémazie Ouest

gaelvidricaire.com

La cheffe pâtissière nationale en 2019 selon la Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec, Gaël Vidricaire, met plus de joie que jamais dans ses chocolats de Pâques; elle s’inspire de la série de bestiaires du peintre Alfred Pellan afin d’élaborer des créations fascinantes et incroyablement colorées.

Ses personnages aux couleurs du printemps sont tous aussi ludiques les uns que les autres : Jeannot le lapin volant, Fred l'oiseau et Serge le hérisson. De réelles oeuvres d’art comestibles. Ne manquez surtout pas les rochers pralinés, une gourmandise qui ne voit les tablettes qu’à cette période-ci de l’année!

Commande par téléphone, cueillette en magasin et livraison à domicile disponibles

Le comptoir de pâtisserie de Catherine Méra Pâtisserie de Baie-Saint-Paul. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Catherine Méra pâtisserie

23, rue Racine, Baie-Saint-Paul

catherinemera.com

Chaque pièce de chocolat élaborée par la pâtissière Catherine Méra est unique. Celle qui fut la pâtissière à l’Hôtel Germain a pignon sur rue à Baie-St-Paul depuis juillet 2019. Dans sa boutique de la rue Racine, on trouve de tout pour se sucrer le bec, du Paris-Brest au pouding chômeur.

Chacune des créations de sa collection de Pâques 2020 met en valeur des parfums distinctifs de Charlevoix : le dulce de leche au lait de chèvre de la Chèvrerie de Charlevoix, la fleur de l’agastache cueillie sur L’Isle-aux-Coudres aux parfums légèrement anisés ainsi que les arômes de miel et de mer du safran nordique de Safran Charlevoix.

Commande par téléphone disponible, cueillette en magasin et livraison disponible pour tout Charlevoix et Québec

La devanture colorée de la chocolaterie du village de Deschambault, Julie Vachon Chocolats. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Julie Vachon Chocolats

243, chemin du Roy, Deschambault

julievachonchocolats.com

Un écureuil fait de chocolat lacté supérieur, un mouton tout rond en chocolat blanc Belcolade, un coquet cochon rose Ruby couverture (le fameux chocolat rose!), une poule moderne en chocolat de Tanzanie 75 % ou un intrigant lapin origami en noir 64 %; voilà quelques savoureuses propositions de la fort talentueuse chocolatière de Deschambault, Julie Vachon.

Julie a préparé un bon de commande disponible sur son tout nouveau site web julievachonchocolats.com afin de faciliter votre approvisionnement en chocolat.

Commande par téléphone disponible, cueillette en magasin — sur rendez-vous seulement — et livraison disponible pour Portneuf et Québec

Erico est à la fois un musée du chocolat et une boutique Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Erico Chocolatier

634, rue Saint-Jean

ericochocolatier.com

Érico c’est le paradis pour les amoureux fous de chocolat. À la fois musée du chocolat et chocolaterie, Érico propose près d’une centaine de différents produits pour célébrer Pâques. Les formats sont très éclatés et accessibles pour tous les budgets.

Il n’y a pas que le chocolat qui vaut le détour, les pâtisseries aussi : entremets, brownies, biscuits, macaron et un gâteau classique double chocolat, riche et onctueux, qui fut à de nombreuses reprises le dessert lors des célébrations de mon anniversaire de naissance. La boutique est ouverte du lundi au vendredi de 11 h à 17 h et le samedi de 12 h à 17 h.



Cueillette en magasin et livraison à domicile disponible

Les fameux oeufs pralinés du commerce Eddy Laurent Chocolatier Belge qui célèbre son 30e anniversaire cette année. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Eddy Laurent Chocolatier Belge

1276 avenue Maguire

eddylaurent.ca

Ce petit commerce de grande qualité célèbre cette année son trentième anniversaire sur l’avenue Maguire. Raison de plus pour célébrer Pâques avec leurs produits. Afin de faciliter votre choix, toute la collection 2020 est disponible sur la page Facebook de l’entreprise. Il y a des personnages, des boîtes et assortiments de chocolats et des confiseries. Mon choix s’arrête sur les œufs pralinés, une obsession chez moi!

De tous les chocolatiers de la grande région de Québec, le commerce Eddy Laurent chocolatier belge est le seul à offrir une sélection de tablettes élaborées de façon bean-to-bar. Informez-vous!

Commande par téléphone, cueillette en magasin et livraison à domicile disponible