En ce moment au Québec, le sirop d’érable est l’ingrédient de choix, car il est le maître de plats simples, préparés avec peu d'ingrédients et beaucoup d’amour.

Les parfums sucrés et boisés du sirop d’érable embaument depuis une semaine la cuisine de Nancy Tanguay et son conjoint Martin Paquet, à Fossambault-sur-le-Lac.

Nancy Tanguay m’envoie cette photo et dit : «Mon chum est en feu dans la cuisine et moi en recherche de pantalons plus grands ». Photo : Courtoisie / Nancy Tanguay