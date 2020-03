Nombreuses sont les entreprises en alimentation qui font preuve d’imagination et de résilience, ces jours-ci. Voici quelques suggestions qui, je l’espère, vous permettront de mettre un peu de bonheur dans votre journée. Mais surtout, dans votre assiette!

Un texte de Allison Van Rassel

Le Fin Gourmet

774, rue Raoul-Jobin

Le duo mère-fille formé de Marina et Elsa Bherer a beaucoup de flair. Elles opèrent possiblement le secret le mieux gardé de la ville de Québec.

Depuis 23 ans, leur bistro Le Fin Gourmet est un petit havre de plaisirs et de réconfort au coeur de Saint-Malo. Le menu propose de savoureux mets adaptés à toute la famille, peu importe l’heure du jour.

Ces jours-ci, elles misent sur un menu allégé pour emporter où rayonnent les saveurs uniques du Québec : loup marin des Îles-de-la-Madeleine, mozzarella de bufflonne de Saint-Jean-sur-le Richelieu, ainsi qu’une pizza mince au jambon de Westphalie, issu d’un porc nourri quasi exclusivement de betteraves à sucre. Quelle couleur!

Aussi disponible, leurs fameux desserts franchement cochons (allô, le gâteau aux carottes!), ainsi que quelques bouteilles de vin en importation privée ou encore quelques bières en canettes de la coop brassicole de Saint-Casimir, la microbrasserie Les Grands Bois.

Menu disponible du mardi au samedi, de 11 h à 21 h.

Un des plats signature du menu régulier de La Tanière : caviar d’esturgeon jaune sauvage du lac Saint-Pierre, pétoncle tranché finement, poché quelques secondes dans un beurre blanc, et fine chip de pomme de terre. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Groupe La Tanière

Les chefs du groupe La Tanière font preuve de grande résilience. Après avoir fermé les cuisines de leurs trois restaurants (L’Orygine, Légende par la Tanière et La Tanière), l’équipe a pris le temps de se consulter afin d’offrir une expérience à la fois haut de gamme et prête à emporter.

À peine annoncés, les 100 forfaits de trois repas en trois services pour deux personnes étaient écoulés, et ce, en 12 heures seulement! Visiblement, la gastronomie de grande qualité est en demande à Québec, même en quarantaine. Abonnez-vous à leur page Facebook pour connaître la suite, car suite il y aura. On me confirme que 300 forfaits à 150 $ seront disponibles dès lundi.

FLB solutions alimentaires

275, Avenue du Semoir

Si un accès à un service d’épicerie en ligne est ce qui égayerait le plus votre journée en ce moment, j’ai la solution idéale pour vous! Le grossiste alimentaire FLB Solutions alimentaires propose de livrer leurs surplus d’inventaire destinés aux épiciers et restaurateurs directement chez vous. L’entreprise de Beauport distribue plus de 6500 produits à travers la grande région de Québec. Vous comblerez ici tous vos besoins alimentaires, et encore.

À partir de leur site web, dans une section habituellement réservée à leurs clients, il vous suffit d'inscrire le numéro de client (FLB) et le mot de passe (flbchezvous) afin d’accéder au catalogue et de remplir votre panier virtuel. Vous pouvez choisir vos items en format caisse, mais aussi à l’unité, assurent-ils.

Par exemple, on peut se procurer une livre (454 g) de beurre salé — ou non — de Natrel pour 5,45 $, une boîte de biscuits feuille d’érable Leclerc à 3,80 $ l’unité, des carottes nantaises du Québec à 5,05 $ le kilo ou une pomme de laitue Boston de culture hydroponique locale à 1,50 $ l’unité. Pas de limite d’achat et les prix pour les fruits et légumes du Québec sont vraiment intéressants.

Pour toute question, communiquez avec FLB Solutions alimentaires au 418 661-6938.

Les fameux œufs de Pâques de la chocolaterie Eddy Laurent. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Eddy Laurent Chocolatier Belge

1276, avenue Maguire

Pâques approche et les chocolatiers sont à l’affût. Afin de répondre à la demande, et ce malgré qu’ils soient à effectif très réduit, les propriétaires de la populaire chocolaterie de l’avenue Maguire propose une belle sélection.

Trois albums photo ont été mis en ligne sur la page Facebook de l’entreprise afin de permettre à la clientèle de voir la sélection disponible. Livraison à domicile disponible.

Bati Cantine

125, rue Saint-Joseph Est

La cantine du restaurant Bati Bassac est la version le plus « cuisine de rue » à Québec. En fait, je dirais même que c’est littéralement un camion de cuisine de rue dans un restaurant! L’été, c’est aussi l'une des plus belles terrasses à Québec. Pourquoi pas un peu de street food en famille sur le divan?

Cette cuisine familiale aux parfums du sud-est asiatique saura vous charmer à chaque bouchée. Divertir ses papilles en ces moments de crise, ça aussi, ça fait du bien!

Plongez surtout dans les plats signature tels le poulet frit cambodgien dit « KFC », un parfumé sauté au poulet (ou tofu!) au gingembre et sauce Bati nommé Sāang ou le plat qui fait la renommée de son grand frère le Bati Bassac, le Amok : un cari cambodgien de tilapia cuit à la vapeur dans des feuilles de bananiers.

La Cantine Bati est ouverte du mardi au dimanche de 15 h à 22 h avec livraison à domicile via Doordash et Foodora.

Pêcherie Raymond Desbois

1628 chemin Saint-Louis

L'engouement que suscite l'arrivée du crabe à Québec risque de créer bien des maux de tête cette année. Si vous faites le choix de vous déplacer physiquement au commerce du chemin Saint-Louis, des mesures strictes dans le but d'assurer une sécurité sanitaire ont été mises en place par les propriétaires des Pêcheries Raymond Desbois.

L'entreprise de Sillery, qui opère ses propres bateaux de pêche en Gaspésie, propose aussi la livraison avec une limite d’achat: un minimum de 6 crabes vivants ou 10 sections de crabes cuites.

Pour commander ou notez les jours de livraison disponibles, visitez la page Facebook des Pêcheries Raymond Desbois.

Les fameux ragoût de boulettes de la Sucrerie Blouin Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Sucrerie Blouin,

4315, chemin Royal

Puisqu’on ne pourra se rendre à la cabane à sucre ce printemps, amenons la cabane à la maison! La Sucrerie Blouin de Saint-Jean, à l’île d’Orléans, propose un copieux menu pour emporter mettant en valeur des fèves au lard, de la soupe aux pois, ainsi que leur fameux ragoût de boulettes.

Livraison à domicile se fait les mardis et jeudis entre 16 h 30 et 19 h. Pour toute question ou pour commander votre menu, appelez au 418 829-2587.

S’il y a une chose qui m’apporte beaucoup de bonheur dans ma quarantaine à la maison, c’est ma tasse de café matinale. Photo : Radio-Canada/Allison Vanrassel

Fantôme Café

Ça fait un petit moment que je suis le travail de Louis-Philippe Brouillette, un torréfacteur de Québec qui se passionne pour le café de spécialité issu de micro lots exclusifs. Il visite des fermes et négocie directement auprès des producteurs de café afin d’établir des relations équitables.

Son entreprise Fantôme Café propose des cafés soigneusement sélectionnés de pays comme l’Éthiopie, le Honduras et le Salvador.

Les grains de café sont torréfiés avec attention et souci de mettre en valeur les nuances aromatiques propres aux terroirs. En résultent des cafés acidulés, fruités, aux vives notes de fruits rouges. Les sacs de 300 g sont livrés gratuitement à domicile à l’achat de deux sacs et plus.

La propriétaire Laurie Boisvert est tout sourire et fait tout afin de créer un environnement sécuritaire pour sa clientèle. Photo : Radio-Canada/Allison Vanrassel

William J Walter St-Roch : tout pour l'apéro

165, rue Saint-Joseph Est

C’est la caverne d’Ali Baba de la saucisse chez William J. Walter dans St-Roch, mais aussi de plusieurs délicatesses locales.

Les réfrigérateurs proposent une belle sélection de bières de microbrasseries québécoises, dont plusieurs sont offertes en exclusivité.

Les tablettes, elles, regorgent de vins du Québec. Tout pour se rapprocher de nos racines.

Éléphant

Temporairement au 325, rue de la Couronne

Malgré que l’ouverture du tout nouveau restaurant indien Éléphant ait été reportée en raison de la crise sanitaire que vit le Québec, le chef et DJ Darryl Masih est au fourneau.

Sur son menu disponible exclusivement en commande via Uber Eats, vous avez le choix entre du poulet au beurre, un Aloo gobi de choux-fleurs et patate parfumée au garam masala, un Channa masala de pois chiches et du bœuf au cari de Madras. Pain naan et riz basmati disponibles aussi!

Le menu « pop-up » Éléphant est disponible du mardi au vendredi de 11 h 30 à 13 h puis de 17 h à 19 h. Le week-end de 17 h à 19 h seulement. Vous pouvez aussi commander par téléphone au 581 300-3930.

Le gérant de la boutique de Saint-Roch de la Fromagerie des Grondines, Etienne Sabourin, prépare vos achats. Parmi les choix, des produits élevés, fabriqués et transformés dans la région de Portneuf. Photo : Radio-Canada/Allison Vanrassel

Les saveurs de Portneuf

Portneuf.ca

Le regroupement Culture de saveurs de la MRC de Portneuf a comme mission de valoriser les entreprises agroalimentaires de la région et elle le fait avec brio. Cette semaine, l’équipe a préparé une liste mettant en valeur les commerces qui offrent un service alimentaire.

La liste met en valeur des éleveurs de viande, des fermes maraîchères (dont quelques-unes débutent leurs inscriptions au panier de légumes estival), un magasin général qui fait la livraison à domicile, une boulangerie et une chocolaterie.

Rendez-vous sur la page Facebook de Culture et saveurs ou sur le site web de la MRC de Portneuf.

Microbrasserie La Souche Stoneham

Ces jours-ci, plusieurs se dirigent vers Stoneham afin de profiter de la beauté du paysage et l’air frais de la nature. Avec raison! Un arrêt s’impose à la microbrasserie La Souche qui y a installé son usine de production, où une vingtaine de variétés de bières brassées sur place sont disponibles. On y retrouve deux de mes préférées : la Limoilou Beach au cassis et la Franc-Bois d’hiver, une costaude sûre à la framboise.

Profitez-en aussi pour planifier votre prochain repas, car la cuisine est ouverte. Soyez rassurés, leurs fameuses croquettes de fromage en grains, mieux connues sous l’appellation régionale « boules de bucheron » sont disponibles! Osez le sandwich de porc effiloché à la bière, la poutine avec la sauce piquante chipotle IPA, la pizza Lumberjack avec porc, bacon et sirop d’érable ou le gourmand fish n’ chips dont la prise provient de pêche écoresponsable, nous assure-t-on.

Les heures d'ouverture sont du lundi au dimanche, de 15 h à 20 h. Comme leurs produits sont fort populaires, il est recommandé de commander avant de se déplacer afin de maximiser l’efficacité de la transaction, mais surtout de minimiser le risque de contagion. Commande et paiement par téléphone au 418 848-8529 poste 2.

La Supérette du Dîner est un épicerie fine, où le Québec est en vedette, dans le verre comme dans l’assiette. Photo : Radio-Canada/Allison Vanrassel

La Supérette du Dîner Saint-Sauveur

411, Saint-Vallier Ouest

Le réconfort dans l’assiette, le Dîner Saint-Sauveur en sait quelque chose. Juste de l’autre côté de la rue du restaurant sur la rue Saint-Vallier Ouest, il y a La Supérette du Dîner qui propose toutes sortes de curiosités québécoises.

Ce qui vaut le détour, ce sont les mets préparés sur place, toutes des vedettes du menu régulier du Dîner : macaroni au fromage, pâté chinois, salades, etc. Les plats sont copieux et vraiment savoureux.

Vous trouverez aussi tout plein de belles bouteilles et canettes du Québec pour accompagner votre repas.

La Folle Tablée — bar à gourmandises

8085, boulevard Henri-Bourassa

La Folle Tablée de Charlesbourg s’engage à vous livrer du bonheur directement sur votre perron. En fait, la propriétaire Audrey-Anne Pouliot a reçu 720 oeufs et 80 kilos de farine cette semaine afin de s’assurer d’avoir tous les ingrédients nécessaires dans le but de préparer une montagne de petites créations sucrées.

Rendez-vous sur la page Facebook de l’entreprise pour passer votre commande via un formulaire. Au menu cette semaine, des brownies aux noisettes, un jeu de devinette de six macarons pour les tout-petits (et les grands!) et des beignes artisanaux complètement décadents. Aussi disponible la boîte « Netflix & Chill » d’inspiration sucrée/salée qui comprend 6 beignes, 6 biscuits Cookie Bluff, 6 macarons, 4 sacs de Papa Pop Popcorn et meringues décoratives.

La livraison à domicile est disponible du jeudi au samedi.