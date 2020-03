Les propriétaires du restaurant Le Voisin à Québec cuisinent pour une clientèle bien particulière ces jours-ci. Chaque jour, les trois propriétaires accompagnées de leur cheffe préparent plus de 35 sandwichs qu’elles déposent dans le frigo-partage du parvis de l’église Saint-Roch afin de nourrir des personnes en situation d’itinérance.

Derrière l’immense comptoir-bar situé en plein cœur du restaurant, la cheffe Maude Desroches prépare une salade de carottes nantaises rôties. Elle monte sa mayonnaise au fouet, puis ajoute de l’huile de sésame et du vinaigre balsamique à l’émulsion.

La cheffe Maude Desroches prend le temps de monter sa mayonnaise à salade au fouet. Photo : Radio-Canada/Allison Vanrassel

Est-ce que je devrais ajouter des noix? demande-t-elle à ses collègues qui terminent l’emballage de 35 sandwichs au jambon dans des sacs individuels.

L’inquiétude envers les intolérances et allergies alimentaires de leur nouvelle clientèle les préoccupe.

Non pas de noix , répondent les propriétaires du restaurant Mélina Paradis, Coralie Paradis et Pascaline Gouin.

Aider sans nuire

Trois jours plus tôt, ces femmes passionnées de restauration ont lancé une campagne de financement sur GoFundMe afin de garnir le plus souvent possible les tablettes de ce réfrigérateur solidaire.

Chaque sandwich est emballé individuellement afin d'assurer la sécurité des mangeurs. Photo : Radio-Canada/Allison Vanrassel

Intitulé Sandwichs pour tout le monde, elles ont atteint leur objectif de 2500$ auprès de 109 donateurs en trois jours seulement. Un résultat plus qu’inespéré qui témoigne, selon elles, d’une généreuse solidarité envers les personnes démunies.

La main-d’œuvre dans les organismes communautaires se fait rare et il faut absolument réduire au maximum les contacts humains. C’est la façon la plus simple, sans nuire aux organismes. Ça et limiter le va-et-vient. Mélina Paradis, copropriétaire du restaurant Le Voisin

Le Frigo-partage s’avère une solution efficace, espèrent-elles, de désengorger les services communautaires dans le quartier.

Instauré en 2014 par des étudiantes et étudiants en anthropologie de l’alimentation dans le but de contrer le gaspillage alimentaire, ce réfrigérateur est un point d’ancrage ces jours-ci afin de nourrir une clientèle en situation d’itinérance dans le quartier Saint-Roch.

Approvisionnement hyperlocal

Afin de réaliser ses sandwichs, Maude s’approvisionne exclusivement auprès de commerces de la rue Saint-Joseph : la Boucherie Eumatimi, la Fromagerie des Grondines et l’Intermarché, entre autres. Une façon pour elle d’encourager les commerces locaux qui souffrent aussi de la crise générée par la COVID-19.

Je veux m’assurer que notre nourriture se ramasse entre les mains de ceux qui en ont le plus besoin. Tous les organismes à qui j’ai parlé me dirigent vers les frigos. Il y a vraiment une grande confiance envers les frigos de partage à Québec. Maude Desroches, cheffe du restaurant Les Voisins

Un produit inattendu se retrouve au sommet de la liste des ingrédients de l'initiative de Le Voisin. Photo : Radio-Canada/Allison Vanrassel

Cependant, un produit qui n’entre habituellement pas dans les cuisines du restaurant se retrouve au sommet de leur liste de provision : le pain blanc industriel.

On nous a conseillé de prendre un pain commercial vraiment mou, car les problèmes de dentition chez les personnes en situation d’itinérance sont nombreux . Une autre réalité à laquelle elles n’avaient pas pensé jusqu’à présent.

Comme bien des employés en restauration au Québec, Maude Desroches a perdu son emploi, car le restaurant dans lequel est fait office de chef, Le Voisin, a fermé ses portes temporairement depuis le 16 mars. Une décision prise afin de limiter les dégâts .

À lire aussi : La résilience des circuits court alimentaires

Elle investit tout de même bénévolement six heures par semaine afin de cuisiner au suivant . Pour cette marathonienne mère de deux jeunes enfants, cuisiner lui procure énormément de bien en ce moment.

J’ai des clients, je suis vraiment contente , lance-t-elle en riant avec cœur.

Quand je suis passé devant le frigo ce matin, il n’y avait rien. J’ai rassuré les gens qui étaient là en leur disant que je viendrais porter quelque chose. Ils m’ont demandé ce qui était au menu. J’ai pris mon air très sérieux et j’ai dit : salade de patates et sandwichs au jambon.

Le réconfort dans la nourriture pour les personnes en situation d’itinérance préoccupe la cheffe.

Ce n’est pas le temps de faire une vinaigrette émulsionnée au sapin baumier. Il faut juste que ceux qui ont besoin d’aide mangent à leur faim des choses qui font plaisir. Maude Desroches, cheffe au restaurant Le Voisin

Soudainement, un homme barbu d’environ une trentaine d’années entre dans le restaurant.

Je voulais vous remercier de votre tendresse et générosité , dit-il en faisant référence au sandwich qu’il avait pu manger le jour précédent.

À l'aide de gants et produits de nettoyage, elles nettoient le Frigo-Partage avant de garnir ses tablettes de sandwichs et salades. Photo : Radio-Canada/Allison Vanrassel

Ces paroles de remerciement ont pris tout le monde par surprise. L'autrice de ces lignes a senti une boule d’émotions se former dans sa gorge.

L'homme est reparti comme il est arrivé, mais avec un sandwich à la main.

Ce sont eux nos voisins , lance Maude une fois la porte d’entrée fermée. On les connaît tous , dit Coralie. On sait même leur nom , ajoute Mélina.

Une réalité à laquelle les entrepreneures n’avaient pas du tout pensé avant de s’établir dans un local au coin de Saint-Joseph et Dorchester.