« Nous désirons informer notre aimable clientèle que les succursales de la Boîte à Pain seront fermées à compter du lundi 23 mars 2020, et ce, jusqu’à nouvel ordre », peut-on lire sur la page Facebook de l'entreprise de Limoilou.

Un texte de Allison Van Rassel

La direction de la boulangerie La Boîte à pain qui opère quatre succursales (Sainte-Foy, Limoilou, Saint-Roch et le Grand Marché) croit que la fermeture est nécessaire afin de protéger la santé de ses employés et clients.

Borderon & Fils demeure ouvert

De son côté, la boulangerie Borderon & Fils poursuit ses activités jusqu'à nouvel ordre.

La succursale des Halles du Petit Cartier, de la rue Saint-Vallier Ouest dans Saint-Sauveur, du Marché de Lévis, de la 3e avenue à Limoilou ainsi que la fabrique de l’avenue Newton dans le quartier Les Saules demeurent opérationnelles selon les heures régulières.

Ce n'est pas de l'insouciance, je crois que c'est important de continuer à nourrir les mangeurs, surtout en ce moment. François Borderon, copropriétaire boulangerie Borderon & Fils.

Dès lundi, l’équipe en place mettra toutefois de côté la production de viennoiseries et autres boustifailles afin de se concentrer uniquement sur le pain, notamment des variétés issues de farines de grains entiers.

Selon le boulanger François Borderon, ces farines sont plus nutritives et les pains se conservent plus longtemps. Un avantage dans la situation actuelle.

Même son de cloche pour la Boulangerie du Petit Pré qui s’engage à garnir les tablettes de pains frais tous les jours de ses trois succursales de Sillery, Neufchâtel et Beauport.

Du côté de Lévis, Jeff le boulanger « veille à la sécurité des clients, des employés et de mes boulanges. » Ce boulanger à contre-courant se dit intraitable devant la pandémie.