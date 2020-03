L’entreprise Turlo, opérée par Rhéa Loranger et Nicolas Turcotte de Saint-Gervais, se retrouve avec un surplus de production. Photo : courtoisie/Facebook Turlo

Les commerces de proximité offrant des produits du Québec sont la solution à nos besoins alimentaires.

Un texte de Allison Van Rassel

En plus de répondre à des préoccupations environnementales et écologiques, ces commerces indépendants à échelle humaine se serrent les coudes et résistent à la crise afin d’offrir des services essentiels et sécuritaires pour les mangeurs.

C’est le cas de l’entreprise Turlo, opérée par Rhéa Loranger et Nicolas Turcotte.

Le couple fait l’élevage du pigeonneau à chair, de porc et de porcelet à Saint-Gervais, dans Bellechasse. Ils contrôlent tout de leur production : de la génétique de leur truie à la vente de différentes coupes de viande qui se retrouvent dans leur comptoir de la rue Principale.

Les congélateurs du commerces sont bien remplis de produits maison. Photo : courtoisie/@Turlo

Le porc Turlo est un produit de choix auprès des chefs de grands restaurants un peu partout en province.

La propagation rapide de la COVID-19 incite la fermeture temporaire de plusieurs établissements de restauration — du jamais vu au Québec. Les éleveurs comme Rhéa et Nicolas se retrouvent avec un surplus de production.

Afin de pallier à la solution, le couple offre désormais la livraison à domicile. L’opportunité idéale pour coordonner une commande en famille ou avec le voisinage, car pour toutes commandes de 100 $ et plus, la livraison est gratuite.

C’est le moment ou jamais de privilégier l’alimentation en circuit court, car d’un point de vue économique, écologique et du plaisir, l’achat local est à prioriser.

L'un de leurs clients, le restaurant et charcuterie Le Pied bleu, fait toujours appel à leur service.

Charcutier médaillé

Chaque semaine depuis plus de 12 ans, l’équipe en appui à Thania Goyette et Louis Bouchard-Trudeau transforme un porc Turlo par semaine, et ce, des sabots au museau.

Le Roi du boudin du Grand Marché de Québec ainsi que celui aux Galeries gourmandes – deux kiosques opérés par l’équipe du Pied bleu – demeurent ouverts avec horaire réduit. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

L’entreprise vend ses produits transformés puis emballés sous-vide aux kiosques Le Roi du Boudin situé aux Galeries gourmandes et au Grand Marché de Québec. On y trouve des terrines, pâtés, charcuteries, prêt-à-manger, plats végé, etc. La commande en ligne est aussi disponible via leur site web.

Tout juste de retour d’un voyage en Belgique et en isolement volontaire à leur domicile pour les 14 prochains jours, Louis Bouchard-Trudeau a publié cette semaine une vidéo sur la page Facebook de l’entreprise, nous apprenant que la salle à manger du Pied bleu demeure ouverte malgré la crise sanitaire.

Il est important d'offrir ce service pour éviter l'isolement et un service minimum aux clients, pouvait-on aussi lire. Le but est quand même de rester sain d'esprit dans cette épreuve qui nous touche tous . La capacité est réduite à 50 % selon les recommandations et en opération du jeudi au dimanche de 10 h à 20 h.

La semaine dernière, ils recevaient deux médailles d’or pour leur boudin noir traditionnel et le boudin à l'érable et Sortilège, ainsi qu’une médaille d'argent pour celui au homard auprès de la confrérie européenne Chevaliers du goûte-boudin à Mortagne-en-Perche en Normandie.

Viande rouge plus verte

La Ferme Rustique, un élevage familial situé à Ste-Croix de Lotbinière qui prône le respect de la terre et le bien-être de leur bœuf nourri à l’herbe, se porte au secours des mangeurs en quête de produits frais, locaux et de qualité.

Les fermiers Alexandre Landry et Elisabeth Grenier ainsi que leurs trois garçons. Photo : Courtoise /Facebook Ferme Rustique

En plus de leur viande rouge de production écoresponsable, ils ont aussi du poulet fermier, du porc nourri aux légumes et des œufs. Leurs animaux ont accès à l’air pur, été comme hiver.

Les fermiers Alexandre Landry et Élisabeth Grenier ont le contrôle de toutes les étapes de leur production, y compris la transformation des produits. Leur viande est réputée pour sa tendreté, son persillage et ses qualités nutritionnelles.

Toute la nourriture est emballée, identifiée, congelée sous-vide, puis livrée à l’année à plus de 150 familles dans la grande région de Québec. Ce chiffre ne cesse d’augmenter ces jours-ci, car pour une facture de 150 $ minimum, peu importe les produits, ils livrent le tout directement à votre domicile.

Collectivement, on est soudainement beaucoup plus conscient des besoins de gens vulnérables et à mobilité réduite.

Livraisons solidaires Partout en province, des poissonneries, boulangeries, pâtisseries et boucheries de quartier demeurent aussi en opération. Des initiatives solidaires ainsi que des groupes d’entraide sont initiés afin de rendre les produits de ces commerces locaux disponibles pour le plus grand nombre de gens possible, dont les personnes âgées et ceux à mobilité réduite. À Québec, un service de livraison est mis en place par des jeunes du cours d'entrepreneuriat de l’École secondaire Saint-Jean-Eudes. Les jeunes bénévoles iront chercher vos commandes à l'épicerie et à la pharmacie dans les secteurs de Beauport, Charlesbourg et Limoilou. Écrivez sur leur page Les jeunes à l'action ou appelez au 418-930-9723.

Restaurateurs traiteurs

Tout comme le Pied bleu, plusieurs établissements de restauration font preuve de résilience. Des établissements qui s’approvisionnent auprès de producteurs et artisans locaux afin de mettre la main sur des produits de la plus grande qualité possible proposent du prêt-à-manger pour emporter ou en livraison.

Des initiatives temporaires qui, je crois, persisteront possiblement au-delà de la crise.

Le menu est mis à jour chaque sur la page Facebook et Instagram du commerce. Photo : Radio-Canada/Courtoisie/Facebook @lecendrillonrestaurant

Ce sera possiblement le cas du bistro Le Cendrillon de la 3e avenue à Limoilou qui se transforme temporairement en Cendwicherie afin, disent-ils, de minimiser les pertes alimentaires.

L’offre du menu comprend entre autres une création de dorade fumée, ainsi qu’une quésadilla de pieuvre grillée. Tous risquent de faire mouche! Un risotto végétalien est aussi disponible pour emporter au coût de 10 $. Menu offert du mercredi au dimanche de midi à 20 h.

La Buvette Scott ainsi que son petit frère Sardines, tous les deux situés dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, ont décidé d’offrir un menu allégé pour emporter. Visiblement, le concept est payant pour l’entreprise dont les premières réservations ont été comblées en moins d’une heure! Ça aussi, c’est du jamais vu à Québec.

Le duo mère-fille derrière le restaurant de quartier de Saint-Sauveur Fin Gourmet propose aussi un menu allégé pour emporter dont la livraison est offerte gratuitement en basse-ville. Il y a des pâtes fraîches à la carbonara, des ris de veau, un burger de veau, ainsi que leurs fameux desserts maison.

L’incontournable italien de l’Avenue Cartier, Morena, est à la fois restaurant, café, épicerie fine et traiteur maître du prêt-à-manger. Ils offrent temporairement la livraison à domicile gratuitement dans le centre-ville de Québec pour une commande de 50 $. Sachez que leurs plats de pâtes sont généreux, idéaux pour adolescents et coureurs nordiques.

Morena offre la livraison à domicile afin de répondre aux demandes de la clientèle. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Traiteurs familles

Dans cette belle chaîne d’alimentation locale, qui persiste dans l’adversité, figure des services de traiteur permettant notamment d’offrir un répit de cuisine aux parents jonglant avec un défi soudain de logistique familiale.

Le traiteur Je Reçois aussi s’adapte aux familles. L’entreprise propose des repas complets prêt-à-manger en option de 5 ou 7 jours. Parmi les options, l’offre à 215 $ pour 5 jours de repas m’apparaît le meilleur rapport qualité/prix.

Il comprenant 2,5 kg de pâté chinois; 2,0 kg de macaroni à la viande gratiné; 1,4 kg de filet de porc, pommes de terre au gras de canard et légumes; 2,0 kg de sauté thaï au poulet; 2,0 kg de poulet BBQ, pommes de terre et légumes; un paquet de 6 compotes de fruits; une douzaine d'œufs; une bouteille de jus d'orange de 960 ml; une pinte de 2 L de lait; 1 lb de beurre salé; un pain blanc tranché; 300 g de noix mélangées ainsi que, curieusement, 8 rouleaux de papier de toilette.

L’entreprise devrait plutôt prioriser ici une option végétarienne comme un mijoté de tofu ou de légumineuses au lieu de papier de toilette.

Le traiteur Je Reçois s’adapte aux familles. Photo : courtoisie/Facebook @jerecois

Les cuisiniers autodidactes Jean-Michel Napert et David Levie de l’entreprise Bouffe & cie à Loretteville sont aussi du lot de traiteurs qui persistent et cuisinent. Ils proposent d’alléchants repas sous-vides en format familial, mais aussi des mets en sous-vide en portion individuelle.

Leur menu change à chaque semaine et la livraison est offerte partout à Québec. Cette semaine : taco de porc al pastor, chow mein au poulet et ramen ainsi qu’un jambon à l’érable et duo de purée. C’est 8,75 $ pour une portion individuelle ou 34, 65 $ pour un cinq portions.

Pour les végétaliens, Ariane Gélinas du traiteur Le VégéTata (quel nom!) est au fourneau. Cette semaine : un sauté à l’orange, un végébol (pois chiches rôtis, laitue, légumes frais, sauce Wafu, quinoa trois couleurs), des lentilles coco-cari, un pad thaï ou un brownie à base de lentilles noires biologiques. Cette jeune entreprise de la Côte-de-Beaupré livre à domicile jusqu’à Québec.

Sur l’île d’Orléans et à Beauport, Buffet Maison fait mouche! Ce traiteur/pâtisserie/épicerie fine propose des plats fort gourmands, dont un repas cabane à sucre pour deux ou quatre personnes. Le repas comprend une soupe au pois ou légumes, du pain de ménage, un jambon fumé à l’ancienne laqué à l’érable, des fèves au lard, des pommes de terre bouillies, une macédoine de légumes, des marinades et un pouding chômeur à l’érable pour 19,99 $.

Les employés Buffet Maison en pleine action Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Si vous êtes dans Bellechasse, rendez-vous à Sainte-Claire où la Boucherie la Bouchée Double offre beaucoup plus qu’un service de boucherie. C’est un restaurant, traiteur, boulangerie et pâtisserie. Cette entreprise est tenue par des maîtres du service à la clientèle, les propriétaires Stéphanie Ouellet et Jean-Simon Canac-Marquis.

Différentes coupes de viande sont offertes, mais aussi des produits faits maison avec une généreuse touche familiale. Ne manquez surtout pas les desserts de la pâtissière Élizabeth Dubois.

Plus nous sommes solidaires envers nos entreprises locales à échelle humaine, plus nous permettons à notre économie de fleurir.