L’établissement au décor minimaliste met en vedette « la Ferrari des fours à pizza ».

Un texte de Allison Van Rassel

Dès l'arrivée, le ton est donné. Droit devant, et tout en blanc, un immense four tourne le dos à l’entrée. En ces journées froides d'hiver, sa chaleur appelle à prendre place à ses côtés.

C’est un four à pizza de marque Acunto, importé de Naples, la Ferrari des fours à pizza napolitaine, me dit-on. Cet appareil se rend à une température de 480 °C, qui cuit une pizza en seulement 90 secondes.

Celui que l'on qualifie de Ferrari des fours à pizza. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Ce four est toutefois alimenté au gaz, un contraste avec le feu de bois qui fait, entre autres, la renommée des créations servies rue Saint-Anselme.

Ce changement n’a vraiment pas été pris à la légère par les propriétaires.

C’est complexe, le bois , reconnaît Pénélope Lachapelle, cofondatrice de l'enseigne Nina Pizza Napolitaine avec Lucie Nadeau.

Ça fait six ans que l’on vit avec ça dans Saint-Roch. En plus, on s’imaginait le trafic qu’on allait créer pour décharger un camion de six cordes en plein sur la rue Saint-Jean... On est allé voir Roberto à New York pour lui demander ce qu’il en pensait, parce qu’il les a tous, les types de fours à cuisson. Il croit sincèrement qu’il n’y a pas de différence.

Et elles non plus.

Soudainement, avec le ton le plus sérieux du monde elle me dit :

Il y a juste les snobs qui vont voir la différence. Pénélope Lachapelle, copropriétaire Nina Pizza Napolitaine.

Les cofondatrices de l'enseigne Nina Pizza Napolitaine, Lucie Nadeau et Pénélope Lachapelle, au four de la succursale Saint-Roch. Photo : Radio-Canada/Courtoisie/Llamaryon/ Marion Desjardins

Pizzaiuoli certifiées

Roberto Caporuscio est un pizaïolo connu et reconnu sur la scène internationale et maître incontesté de la pizza napolitaine à New York. C’est lui qui a enseigné les techniques de réalisation d’une authentique pizza napolitaine à Lucie Nadeau et Pénélope Lachapelle, cofondatrices de l’enseigne Nina Pizza Napolitaine.

Elles sont grâce à ses enseignements certifiées par l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani.

La source de chaleur provenant du gaz est beaucoup plus stable qu’avec le bois , m’explique Pénélope. Quand tu mets une grosse bûche un vendredi soir parce que tu manques de chaleur et que soudainement tes pizzas sortent cramées d’un côté et pas assez cuites de l’autre, ce n’est pas évident à gérer.

La manipulation et les gestes changent lors de la cuisson, mais la maîtrise de la cuisson du produit est beaucoup plus facile.

Et ça, ça se goûte.

Identique à celui des deux autres succursales, le menu enchaîne les couleurs et parfums italiens au rythme d'une séduisante trame sonore dans le style indie chill. Chez Nina Pizza Napolitaine, le plaisir se vit par-dessus tout dans la simplicité et la fraîcheur des ingrédients.

Choux-fleur rôti et pickle d'oignon rouge, vinaigrette au tahini et aneth fraîche. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Mes incontournables au menu : la Piselli e pancetta, avec ses petits pois verts sucrés, la Funghi, avec pleurotes et fromage à la crème, la Carciofo e prosciutto cotto, avec tomates, olives de Kalamata, jambon au romarin, artichauts et mozzarella fraîche. Deux recettes végétaliennes sont aussi disponibles, ainsi qu'une pâte sans gluten.

Et il n’y a pas que les pizzas qui valent le détour, antipasti, insalate e contorni anche! Plongez dans l'antipasti burrata panzanella et vous comprendrez pourquoi je le souligne.

Design minimaliste

À l’image de la Sainte Maison de Lorette ou du voile de la Vierge Marie, la couleur blanche domine.

C'est un canevas minimaliste qui laisse toute la place à la sauce rouge, aux petits pois verts et nombreux zestes jaunes qui figurent au menu, car ici, on célèbre les couleurs de l’Italie sur une toile de pain. Avec la pizza napoletana.

Dans la salle à manger principale, la lumière est abondante en raison des grandes fenêtres avec vue sur l'église Saint-Jean-Baptiste. En soirée, les vitraux rétroéclairés sont magnifiques.

Le mobilier de bois, les comptoirs qui inspirent le marbre, ainsi que la brique peinte en blanc s’harmonisent à merveille avec le cushing green du coin bar. Les luminaires ajoutent de l'élégance à l'espace qui, somme toute, inspire à la fois la Scandinavie et un certain modernisme italien.

C’est l’oeuvre de l’architecte Pierre-Paul Guillemette de l'entreprise Atelier Tecture.

Les textures dans la salle à manger s’enchaînent et s'harmonisent. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Comble du beau, une murale aux formes gourmandes et apaisantes de l’artiste Catherine Lavoie caresse les murs de la section toilettes.

Ici on s'alimente de bon, mais aussi de beau.

Nina Pizza Napolitaine

764, rue Saint-Jean