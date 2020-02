En Italie, la piadina est tout aussi populaire que le panini ou la pizza. Protagoniste de la gastronomie romagnole, ce pain plat sans levure cuit directement sur la plaque — comme une crêpe sur un billig —, se déguste très facilement sur le pouce. Rencontre avec la Québécoise Sophie Bernier qui, en compagnie de son fiancé italien Claudio Bettiga, ouvre la toute première piadineria de Québec.

Un texte de Allison Van Rassel

La piadina est curieusement peu connue des Québécois et c’est possiblement pour son statut de pain de pauvre du début du millénaire , croit Sophie Bernier, copropriétaire de La Piadina, qui ouvrira ses portes aux Galeries de la Canardière, le 9 mars prochain.

L’histoire raconte que c’était fait avec tout ce qu’ils trouvaient sur la ferme. Ils ajoutaient de la farine, un peu de lait chaud et du saindoux pour en faire une pâte, mais on est loin de cette époque , précise celle qui se passionne pour ce sandwich simplissime aux parfums typiquement italiens.

C’est toutefois de l’huile d’olive première pression qui sera utilisée comme corps gras dans son commerce afin, notamment, d’offrir un canevas libre de sous-produits animaux.

Farine, eau et une pincée de bicarbonate de soude, "that’s it, that’s all" , insiste la femme d’affaires, car la fraîcheur est ce qui a de plus important dans l’élaboration de son offre alimentaire.

Les Italiens ne mangent pas beaucoup de produits transformés. C’est la fraîcheur du produit qui fait la différence dans leur cuisine. Ils ne veulent pas d’agent de conservation, et nous non plus. Sophie Bernier, copropriétaire du comptoir La Piadina

Respect des traditions

Les recettes offertes au comptoir sont typiques de la ville de Cesena, ce lieu que Mme Bernier qualifie comme le berceau de la piadina.

Un kiosque de piadina typique de la région d'Émilie-Romagne en Italie. Photo : Radio-Canada/Courtoisie/comptoir La Piadina

C’est à cet endroit que les techniques de fabrication du mets ont été transmises au couple, partagées par une populaire franchise romagnole nommée la Piadineria Marina, dont les comptoirs rayonnent à Séoul, Dubai et Varsovie. Ils ont notamment appris les deux façons de servir la piadina : plier en deux ou en rotolo, comme un wrap.

En Émilie-Romagne, tout le monde revendique sa propre recette de la piadina, mais l’ingrédient le plus important dans sa composition — et sur lequel tout le monde s’accorde — est le prosciutto di parma. Garni de roquette, de mozzarella fior di latte et de tranches de tomates, ce pain replié sur lui-même témoigne d'une tradition culinaire vieille de plusieurs millénaires.

Le grand avantage de ce mets est la facilité avec laquelle il se consomme, un mets de choix sur les plages de la mer Adriatique, l’inspiration principale derrière le design du comptoir signé Atelier Filz.

On veut aussi aller chercher l’essence pure du kiosque de la piadina, car son image est tout aussi importante , précise Mme Bernier.