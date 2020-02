Le pâtissier autodidacte Roumy Zacharie-Yves et sa femme Hélèna opère depuis bientôt 20 ans la pâtisserie Alice au pays des merveilles. Connu et reconnu pour leurs gâteaux peu sucrés, fabriqués et décorés sur mesure avec du fondant, le couple de Québécois d’origine grecque se passionne par-dessus tout pour… la gaufre!

Un texte de Allison Van Rassel

Sur le chemin Sainte-Foy, dans le quartier Saint-Sacrement, se cache des merveilles gaufrées. Elles sont croustillantes à l’extérieur, moelleuse et légère à l’intérieur, les gaufres que servent Roumy et Hélèna Zacharie-Yves sont plus que délicieuses.

On a fait le tour de la ville, le tour de la province quasiment, pour trouver une recette qui nous plaît et on n’a rien trouvé. Des cochonneries, il y en a partout, et ça, ça ne nous procure pas de plaisir. Roumy Zacharie-Yves, pâtissier-propriétaire de la pâtisserie Alice au pays des merveilles

C'est l'idée de mon épouse, raconte le pâtissier autodidacte qui cumule plus de 20 ans d’expérience. Elle m'a dit qu'elle ne trouvait pas de bonnes gaufres à Québec. J'ai dit : "OK, on va en faire".

Il était loin de se douter que l'idée demanderait autant d’efforts.

Roumy et sa femme Hélèna préparent un service de chocolat chaud pour accompagner la gaufre d'un client. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Il a d’abord essayé des recettes trouvées sur Internet, puis dans des livres, mais rien ne fonctionnait, indique-t-il. Une gaufre caoutchouteuse, molle, qui ne supporte pas le sirop, ce n'est pas un produit délicieux.

Il a donc jeté l’éponge au bout d’une semaine préférant mettre au point sa propre recette de pâte à gaufre.

Trois mois d’expérimentations

De nature persévérante, M. Zacharie-Yves a investi trois mois de travail afin d’atteindre le résultat espéré.

Une témérité qui porte ses fruits, car ses gaufres sont légères, peu sucrées et se réchauffent facilement dans un grille-pain.

Pour la Saint-Valentin, la pâtissier a préparé quelques gourmandises sucrées à base de gaufre. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Je cherchais aussi une gaufre que l'on peut cuisiner à la maison , indique-t-il, mais surtout élaborée à partir de vrais ingrédients . Une rareté selon le créateur autoproclamé de la meilleure gaufre à Québec.

Équipement rare

Après tout ce temps investi dans le développement du parfait mélange, ill n'était pas question de négliger la cuisson. Un autre grand défi attendait toutefois le chef pâtissier : mettre la main sur un appareil de qualité capable d’exécuter, jour après jour, la cuisson de sa pâte.

Les compagnies commerciales vendent de l’équipement commercial. Ils n’ont pas l’expérience en cuisine, dans la cuisson , explique M. Zacharie-Yves après avoir visité plusieurs commerces de la région. Comment veux-tu te faire conseiller adéquatement par quelqu’un qui n’a pas d’expérience dans ce que tu cherches?

Après plusieurs recherches, le couple a finalement trouvé un gaufrier aux États-Unis.

L'outil de cuisson pour les gaufres de la pâtisserie Alice au pays des merveilles. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

S’en sont suivi plusieurs mois d’essais et erreurs afin de trouver l’expérience parfaite en bouche, sans huile de palme ou de cochonneries ajoutées.

Regardez, tous les ingrédients sont ici, m’ordonne Roumy. Je n’ai rien à cacher.

Il me dirige vers un muret situé aux côtés de la caisse enregistreuse. Affichée à l’aide d’un morceau de papier collant, une feuille de papier blanc 8 ½ par 11 dévoile en lettres majuscules noires la liste des ingrédients utilisés dans son mélange à gaufres.

On peut y lire : farine, lait, oeuf, beurre, poudre à pâte, vanille, sel.

J’ai juste omis de mettre les proportions , ajoute-t-il en riant. Sa femme le joint dans la symphonie de rires.

Tous ces ingrédients sont majoritairement locaux : la farine blanche de la meunerie La Milanaise, la farine de seigle et de maïs du Moulin Lacoste de Sainte-Claire, dans Bellechasse, et des fruits de la grande région de Québec, dont les pommes du Verger Corriveau.

Roumy a même élaboré une version végétalienne qui fait appel à de l’huile d’olive pour lier les ingrédients au lieu des oeufs et du beurre.

Les gaufres sont offertes pour la livraison ou pour déguster sur place. Vous pourrez alors la garnir d’un coulis de caramel au beurre salé, d’une ganache au chocolat noir ou de vrai sirop d’érable.

Au menu, huit recettes de gaufres ainsi que trois des assiettes déjeuner sont disponibles à toute heure du jour, la semaine comme le week-end. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Un jour, un chef français est venu en boutique. Avant de lui donner un échantillon, je lui ai dit : « Je fais les meilleures gaufres au monde ». « Attention à ce que tu dis! » m’a-t-il rétorqué. Je viens de la frontière entre la France et la Belgique. Moi, je sais ce qu'est la meilleure gaufre au monde.

Roumy a alors offert un échantillon au chef.

Une seule bouchée a suffi , dit-il avec un immense sourire au visage. Et il m'a levé son chapeau, il a salué mon travail. Ça m'a touché profondément dans mon coeur, un vrai plaisir.

Pâtisserie Alice au pays des merveilles

1435, chemin Sainte-Foy