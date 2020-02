Jérôme Gilpin, Pierre-Alain Deschenes et Alexandra Romero unissent leurs forces pour créer Verre Pickl', une sandwicherie le jour et un « p'tit resto » de soir. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Inspiré par les produits saisonniers, le Verre Pickl’ ouvrira bientôt ses cuisines à Sillery.

Un texte de Allison Van Rassel

Le Verre Pickl’ est le projet de trois chefs dans la trentaine : Jérôme Gilpin, Pierre-Alain Deschenes et Alexandra Romero.

Ils ont œuvré dans les cuisines de quelques-uns des établissements de restauration les plus respectés de la province, dont feu L’Initiale à Québec et Chez Saint-Pierre au Bic.

Mon petit doigt me dit que ce sera la fête dans l’assiette de ce projet qui verra le jour sur l'avenue Maguire.

Je veux faire le choix des produits que je veux sans rien me faire imposer. Je crois qu’on est tous rendus là dans notre carrière et que l’on veut s’offrir ensemble cette liberté. Jérôme Gilpin, copropriétaire du Verre Pick’l

Personnalités multiples

Le Verre Pickl’ se collera aux tendances saisonnières, mais se définira aussi selon le moment de la journée.

De jour, ce sera une sandwicherie avec une offre de mets santé qui visera à répondre à une demande pour des options sur le pouce.

J’adore le pain, j’adore les produits d’ici, mais je tripe plus sur des bols composés avec des produits frais , admet Alexandra Romero qui est d’origine mexicaine et habite à Québec depuis les six dernières années. Exceptés les tortas, le sandwich est un peu contre-intuitif dans les traditions mexicaines.

Toutefois, la cheffe connaît très bien les lacunes du quartier, car elle officiait jusqu’à tout récemment les cuisines du restaurant Tapas & Liège, aussi sur l'avenue Maguire. Elle a rapidement constaté que l’offre santé prêt-à-manger à l’heure du dîner est loin d'être abondante.

Quand je vais à la piscine en après-midi, et que je cherche une option santé pour manger après, j’ai beaucoup de difficulté à trouver dans le secteur, poursuit-elle. Je veux répondre à cette demande, car moi je cherche ça.

Elle proposera de jour une nourriture vite-faite, fraîche et santé avec une touche de saveurs un peu plus « punchées » dit-elle, présentée dans des récipients réutilisables et/ou compostables.

Je tiens à ce qu’il y ait le plus de produits possibles transformés maison, car c’est une façon pour nous de contrôler le gaspillage alimentaire. Alexandra Romero, copropriétaire du Verre Pickl’

L’équipe du Verre Pickl’ prendra aussi en charge ses propres résidus alimentaires. La matière organique servira à fertiliser un jardin installé dès cet été sur des terres du quartier qui, espèrent-ils, fournira en légumes frais leur cuisine ainsi que celle du voisin, Le Chaz.

L’équipe veut aussi rendre à César ce qui appartient à César et fera appel à des artisans locaux. Par exemple, les pains de la Boulangerie artisanale Paul du chemin Saint-Louis seront utilisés pour tous les sandwichs.

J’aime beaucoup leurs produits et ce sont des maîtres dans leur art, alors pourquoi ne pas les mettre en valeur, de lancer Alexandra. On peut aider à faire rayonner encore plus le quartier comme ça.

On va aussi essayer nos propres recettes de pain , ajoute promptement Jérôme sur un ton quelque peu surpris par la réponse de sa conjointe et désormais partenaire en affaires.

Oui, on est capable de faire du bon pain, lui répond-elle, mais de là à fournir une sandwicherie, je ne suis pas certaine.

Ce à quoi il consent.

Recevoir comme à la maison

Le soir, une grande table en bois créée sur mesure pourra accueillir 14 personnes. Deux autres clients pourront aussi prendre place au comptoir.

C’est comme recevoir des gens dans notre cuisine, explique la cheffe Alexandra. On va aussi inviter des amis chefs à se joindre à nous en cuisine une fois de temps en temps.

On se fait un cadeau de travailler ensemble avec des produits qu’on aime de la façon qu’on aime. On veut retrouver l’amour de la cuisine que l’on a peut-être un peu perdu parce qu’on a travaillé dans de plus grands restaurants. On veut bien faire à manger avec de bons produits et on ne veut surtout rien de prétentieux. Alexandra Romero, copropriétaire Verre Pickl’

C’est alors qu’entre « P-A » dans le local. Pierre-Alain Deschesnes arrive tout juste de l’espace Ricardo de Lebourgneuf où il exécute, jusqu'à l'ouverture de son projet, les ordres en cuisine. Lui aussi, il roule sa bosse avec passion et respect au sein du monde gastronomique de la ville de Québec.

Natif de Shannon, il sera tout aussi responsable de la signature gastronomique du Verre Pickl’ qu’Alexandra ou Jérôme. Aux dires de son grand ami Jérôme, il est un maître de la charcuterie.

Des morceaux de « bressaolotte », une charcuterie réalisée à partir d’une lotte aromatisée avec de la sarriette, du romarin et du kombu royal aux côtés de trois morceaux d’une charcuterie de céleri-rave. Le légume est d'abord mariné en saumure pendant une semaine, ensuite cuit sous vide à 83 °C, pendant 1 h 30, fumé pendant deux heures et séché. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Pierre-Alain a effectué ses premières expérimentations au Cendrillon à Limoilou, mais c’est au restaurant Chez Saint-Pierre, au Bic, qu’il a peaufiné ses techniques de salaison, séchage et fermentation de poissons, légumes et viandes auprès de la chef propriétaire, Colombe Saint-Pierre.

Colombe, c’est mon mentor , me raconte Pierre-Alain.

Je ne vais pas le faire à la même échelle qu’elle, parce que je n’ai pas les mêmes distributeurs, mais je vais travailler le plus possible avec des producteurs locaux. Je me suis fait de beaux contacts au marché et je vais utiliser leurs produits , poursuit celui qui a jusqu’à tout récemment dirigé la cuisine du restaurant du Grand Marché de Québec, Les Arrivages.

J’assume le sandwich totalement, mais il nous manquait quelque chose qu’on vient combler en soirée. On veut mettre en valeur l’art de bien recevoir, comme s’ils venaient chez nous. S’ils veulent venir en cuisine, bien qu’ils viennent en cuisine. Pierre-Alain Deschenes, copropriétaire du Verre Pickl’

Perspective nouvelle sur le produit d’ici

La culture des produits de saison en cuisine est relativement nouvelle pour la cheffe Alexandra Romero. Animée par une curiosité insatiable, guidée par une riche culture gastronomique déclarée patrimoine culturel intangible de l'humanité par l'UNESCO, elle pose un regard nouveau sur la beauté des produits alimentaires du Québec.

Au Mexique, les saisons sont beaucoup moins marquées qu’au Québec , convient-elle.

Quand j’ai goûté les asperges d’ici pour la première fois, j’ai tout de suite compris que c’était une autre game. Même chose pour les fraises. Et là, Jérôme m’a appris à faire la cueillette de champignon. C’est ma nouvelle passion , ajoute-t-elle avec entrain.

En accord avec la cuisine de ce premier trio qui se complète parfaitement, une sélection de vins biologiques, naturels et québécois sera assurée par la sommelière Camille Saint-Laurent.

Et l’histoire derrière le nom?

Verre olive était déjà pris , lance simplement Jérôme.

P-A et moi on faisait un brainstorm alors que j’étais en train de couper des pickles. On est fan d’acidité, de légumes marinés, on s’est dit que ça fit .

L’ouverture de Verre Pickl’ est prévue d’ici le printemps, au 1314 de l’avenue Maguire. Une nouveauté qui s'ajoute au vent de renouveau qui souffle actuellement sur ce secteur de Sillery.