La poutine de la Fromagerie des Grondines et ses amis met en valeur leur tout nouveau fromage en grain biologique. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Rencontre avec les chefs derrière les 7 poutines les plus alléchantes de cette 8e édition de la Semaine de poutine.

Un texte de Allison Van Rassel

Fromagerie des Grondines et ses amis

199 rue Saint-Joseph E

La Fromagerie des Grondines, fromager fermier de la région de Portneuf met en saveur son tout nouveau fromage en grains bio. Élaboré à partir de lait cru de vache suisse brune, il est beaucoup moins salé, plus crémeux et goûteux que la majorité de ses concurrents en grains sur le marché. Selon moi, le meilleur fromage en grains dégusté à ce jour.

La création du chef Nico Hélie qui met en valeur le savoir-faire du fromager fermier de la région de Portneuf, La Fromagerie des Grondines. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Les généreux grains sont à la fois déposés aléatoirement sur de croustillantes frites au sel de croûtes de fromage et intégrées à trois boules gourmandes boules panées d’inspiration Takoyaki. Crémeux comme un aligot et croustillant grâce à la chapelure de panko.

Trois sauces maison couronnent le tout : une sauce à poutine végétarienne, une autre de type XO élaboré à partir de bœuf de grison séché et une aux fromages dont l’Adoray doté d’un léger goût de bacon fumé. Du kimchi de Québec Choucroute, des croustilles d'ail et des herbes fraîches décorent l’œuvre éphémère.

Chez Biceps BBQ

5151, boul. Henri-Bourrassa

La dénommée Viande séparée mécaniquement du chef Vincent Chatigny est tout... sauf une poutine élaborée à partir de viande séparée mécaniquement!

« Ce qui me surprend le plus, c’est qu’il y a plein de monde qui ne sait pas c’est quoi, de la viande séparée mécaniquement, lance Vincent, stupéfait, avec un rire franc en bouche.

« Je pense que les gens s’imaginent que c’est un robot qu’il l’a préparé »

La poutine aux viandes séparées mécaniquement: frites de pomme de terre Mamzelles, fromage en grains de la fromagerie Les Rivières, Bologne fumé à chaud, terrine de foie gras au bourbon, oignons frits et sauce maison. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Sa poutine est à l’image de son minuscule établissement du boulevard Henri-Bourassa où l’essence du barbecue du sud des États-Unis rencontre la finesse des techniques associées à la gastronomie française, enrobé d’une généreuse couche de chaleur humaine québécoise.

« L’idée est de faire une poutine qui "flash" dans laquelle je voulais absolument mettre du foie gras », précise-t-il.

« J’utilise du baloney Le Gaspésien que je fais fumer dans mes fumoirs. Quand j’ai regardé ses ingrédients, j’étais déçu de voir qu’il n’y avait pas de viande séparée mécaniquement, alors j’ai joué là-dessus. »

Comme quoi les apparences sont parfois trompeuses…

Les Botanistes

2010 Avenue Jules-Verne

« Je voulais mettre l’accent sur le légume dans une poutine, sans trop changer l’aspect visuel des choses », explique quant à lui Pierre Joubaud, chef du restaurant Les Botanistes.

L'œuf mollet ajoute une texture onctueuse qui lie de façon agréable tous les ingrédients. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Il a donc incorporé de la courge dans une polenta pour remplacer les frites, déposé du fromage en grains de façon aléatoire, recouvert le tout de jus de viande rehaussé de vinaigre d’épinette et ajouté un œuf mollet, une texture onctueuse qui lie tous les ingrédients ensemble en bouche.

L’ajout de l’estragon, la moutarde et des graines de citrouille fumées procurent à sa création un parfum rappelant la viande fumée, un ingrédient que le chef apprécie particulièrement dans une poutine.

Frites de polenta à la courge, graines de citrouille fumées, œuf mollet, fromage en grains, jus de viande au vinaigre d’épinette.

Restaurant Table de l’Hôtel Pur

395, rue de la Couronne

Le chef Maxime Hamel met en valeur ses racines jeannoises dans cette création éphémère qu’il intitule Racines plein les joues. Il utilise du fromage en grains de la Fromagerie Saint-Laurent à Saint-Bruno, du cheddar vieilli deux ans de la Fromagerie Perron à Saint-Prime et élabore sa sauce à partir d’un fond de veau aromatisé avec le tout premier whiskey québécois, Sivo Le Rye.

Une création qui souligne les racines jeannoises du chef Maxime Hamel. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

« J’essaie aussi de réinventer des produits que l’on connaît bien, explique Maxime. Tu retrouves l’essence de la poutine, mais c’est carrément un plat réconfortant de type braisé de viande. » Avec la joue de bœuf braisée qui fond en bouche et l’onctueuse sauce qui colle au palais, cette poutine-ci est un coup de gueule à l’hiver.

La Souche Microbrasserie, succursale Stoneham

22 1re Avenue, Stoneham-et-Tewkesbury

Le soul food du sud des États-Unis rencontre la galvaude québécoise. Une juteuse et croustillante escalope de poitrine de poulet se glisse entre deux gaufres maison élaborées avec… du gras de bacon! #décadent

L'opulente création du chef Guillaume Malouin dont la touche caramel de stout et la crème fumée se marient à merveille la Gros Pin, une ale rousse d’inspiration irlandaise. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Une poutine-repas en soi, idéale après une journée de plein air ou est-ce la journée de plein air qui devient nécessaire après avoir dévoré une telle création?

La Bûche glacée

Galeries gourmandes, 5401 Boulevard des Galeries et au 2266 Avenue Larue, Beauport

La méthode de fabrication de ce dessert est tout aussi plaisante que son goût. L'élaboration a lieu devant vos yeux sur une plaque refroidissante à -20 degrés Celsius qui fige quasi instantanément tout produit qui y touche. Une fois que le mélange maison de crème, gaufrettes et sauce au chocolat est bien amalgamé, il est étalé sur la plaque puis roulé à l’aide d’une truelle.

Chaque portion de poutine dessert met en valeur des bûchettes glacées décorées de gaufrettes, de coulis de chocolat et de guimauves. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Chez Victor

Disponible dans toutes les 10 succursales

Après avoir remporté La Semaine du Buger avec le Veganator et La Semaine de la Poutine avec la « Gnocchi on the block », voilà que le comité menu des succursales Chez Victor se surpasse encore avec la Tourtine. Une généreuse création qui rappelle le réconfort des mijotés de nos grand-mères… sans trace de viande!

« Les gens nous connaissent pour la viande, mais de plus en plus on s’impose comme une destination végétalienne incontournable dans la région, exprime fièrement Philippe-Emmanuelle Favron, franchisé de la succursale Chez Victor Saint-Paul.

« On est végé, pas picky végétalien. Nous, on veut faire manger du végé à tout le monde. »

La Tourtine de Chez Victor met en valeur la protéine végétale texturée, un produit sans viande qui imite à merveille la texture de la viande hachée. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Élaborée à partir de protéine végétale texturée cuite dans un bouillon de légumes avec des aromates comme de l’ail, des oignons et de la fumée liquide, la Tourtine est généreusement parfumée aux épices à tourtière. Avec la confiture pommes et canneberge d’inspiration aspic à l’atoca, on a vraiment l’impression de replonger dans le bonheur gourmand du temps des Fêtes.

Les Arrivages au Grand Marché de Québec

250, boulevard Wilfrid-Hamel

C’est la poutine la plus hyper locale des 95 créations de cette cette Semaine de la Poutine.

La mission du restaurant Les Arrivages est de mettre en valeur les produits disponibles au Grand Marché. Le chef Alexandre Raymond se déplace auprès des artisans et producteurs tenant kiosque au Marché afin de s’approvisionner en aliments tout au long de l’année.

« J’ai juste à descendre les escaliers pour aller chercher mes patates, raconte-t-il. Je me promène, je choisis mes produits, je les commande et ils sont livrés en cuisine. Il ne me reste qu’à les transformer.

La poutine est élaborée avec des patates de la Ferme Gagnon, du fromage en grains de la Laiterie Charlevoix, des tomates confites des Serres Demers et une sauce maison élaborée à partir d’un fond de volaille.

L’enracinée, une création qui met en valeur les alimentas du Grand Marché de Québec. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

« Ce qui est beau de la poutine est le fait que ce soit un canevas libre, explique le chef Raymond. Il n’y a pas juste du pulled pork ou du bacon à ajouter sur une poutine, on peut aussi faire briller des légumes. »