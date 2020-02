Élaboré tel un cocktail — mais sans alcool —, le mocktail est un breuvage tout autant dans l’air du temps que celle de réduire sa consommation de viande. Rencontre avec trois artistes qui prennent part à la révolution mocktail.

Derrière le bar du Honō Izakaya, l’incontournable taverne japonaise du quartier Saint-Roch, le mocktail est une science. Le contraire serait une insulte envers le client , croit Julien Vézina, tenancier du bar et copropriétaire du commerce de la rue Saint-Joseph.

Julien Vézina, tenancier du bar et copropriétaire du Honō Izakaya de la rue Saint-Joseph, est «tanné» de voir des créations sans alcool ne pas être prises au sérieux. Selon lui, c'est un manque de respect envers le savoir-faire des bartenders, mais surtout envers le client. Photo : Radio-Canada

Davantage nuancé que ses semblables avec alcool, le mocktail — un amalgame des mots anglais mock, qui veut dire imiter, et cocktail, une boisson alcoolisée mélangée à des ingrédients aromatisants — est ici une cuisine liquide des plus recherchées.

Je suis un peu "tanné" de voir des cocktails sans alcool faciles, ou des affaires où on fait juste mélanger du gingembre avec du miel, allongé de soda ou de tonic. Ça manque de respect envers le savoir-faire des bartenders et surtout envers le client. Julien Vézina, tenancier du bar et copropriétaire de la taverne japonaise Honō Izakaya

À ma gauche, son collègue Patrick Beaulieu opine du bonnet aux propos entendus. Sommelier et copropriétaire des lieux, il travaille en restauration depuis plus d’une décennie et constate un réel manque à gagner de la part de l’industrie de la restauration.

À l’entendre parler, la consommation de produit sans alcool est tout aussi dans l’air du temps que le végétalisme.

Il y a 10 ans, tu demandais à un chef de te faire un plat végétalien et il te faisait une salade , raconte Patrick Beaulieu. Aujourd’hui, quand quelqu’un te demande un cocktail sans alcool, c’est exactement le même principe. Il faut que tu aies des trucs prêts à mixer.

Dans les réfrigérateurs de l’établissement, on retrouve des jus frais pressés d’orange, de citron et une cordiale maison de yuzu, un agrume originaire de l’est de l’Asie qui ressemble à un gros citron rond. Il y a aussi de l’acide citrique, un acide végétal naturel qui acidifie toutes les créations, quelles soient avec ou sans alcool.

Origami : l’Origami dans une coupette, un cocktail sans alcool amer, acidulé et fruité. Cette création est inspirée d’un Paper plane, un cocktail néoclassique élaboré avec de l’Amaro, de l’Apérol, du bourbon et du jus de citron. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

La liqueur amère sans alcool, une cordiale maison de yuzu, jus de pamplemousse frais, amer Angostura, un amer maison aux notes florales.

La garniture est tout aussi importante pour l’expérience olfactive que visuelle , selon Julien. Ça rend le mocktail complet.

Lorsque l’on porte l’Origami à la bouche, les parfums de pamplemousse préparent la bouche à la première gorgée.

Quand c’est aussi beau que bon, personne ne se sent exclu d’un groupe , ajoute Julien. On fait aussi des saké bombs pour les gens qui fêtent avec des amis qui ne veulent pas boire d’alcool ou qui ne peuvent pas boire d’alcool.

Cuisine liquide

La mixologie, qu’elle soit réalisée avec ou sans alcool, c’est de la cuisine liquide.

Le mixologue en chef et copropriétaire des restaurants Chez Tao et Jjacques, Vincent Thuaud, maîtrise de mains de maître cet art. Il ne perd jamais de vue le client qui dicte les profils de goûts désirés dans l'élaboration de ses créations.

C’est le client qui mène et ce sont ses goûts qui vont déterminer ma création. De cette façon-là, ça me donne une meilleure idée du style de drink que je peux faire, car il n’y a rien de plus important que l’équilibre des goûts. Vincent Thuaud, mixologue en chef et copropriétaire des restos-bar Chez Tao et Jjacques

C’est exactement le type d’expérience que j’ai vécue lors de ma dernière visite au Jjacques. Après quelques questions de la part de mon serveur concernant mes préférences aromatiques, une création intitulée Herba fresca me fut proposée.

Quelle expérience recherchée — davantage qu’une création avec alcool —, dans laquelle des saveurs de concombre, de vifs parfums herbacés et un goût acidulé m’ont procuré énormément de plaisir en bouche et ont éveillé mes papilles à l'amorce du repas.

La même attention est offerte au menu de Chez Tao où trois créations sans alcool sont regroupées sous le thème Placebo : T’site Puce, décrite comme frais et légèrement amère; le Sour Spice, acidulé et fruité, et le Crusoé Martini, un breuvage doté d’un profil de goût incroyablement bien équilibré, qui met aussi en valeur le concombre ennobli par le gingembre.

On met du sel dans tous nos cocktails pour arrondir les saveurs et faire coller les ingrédients ensemble , précise Vincent. Dans les mocktails, j’en mets un peu plus, parce qu’il y a souvent plus de sucre. Ça vient donc équilibrer le tout.

Le Crusoé Martini est la création de Mary-Kim Blackburn, maîtresse du bar à Chez Tao où je l’ai rencontré à quelques heures du début des célébrations du Nouvel An chinois. Un événement à l’image du lieu qui célèbre la cuisine de rue d’inspiration asiatique. On y trouve quelques-uns des cocktails les plus créatifs de la ville de Québec, tant dans le contenu que dans le contenant.

Servi dans une coupe Nick et Nora, le Crusoé martini est le cocktail sans alcool le plus populaire au menu de Chez Tao. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Conçu from scratch, Mary-Kim a élaboré sa recette en gardant en tête la disponibilité des ingrédients en cuisine. Le résultat final est loin d’un simple verre de jus, car en bouche, le résultat est à la fois frais, herbacé et acidulé.

Elle me raconte alors que le Seedlip Garden 108 est en partie responsable de la complexité de sa création.

Un nouveau produit révolutionne en ce moment le monde des produits sans alcool : le Seedlip. Disponible depuis peu au Canada, ce produit est de l'eau distillée dans un alambic avec des aromates exactement comme un spiritueux. Trois parfums sont actuellement disponibles dont les arômes sont incroyablement complexes : le Spice 94 avec baies de la Jamaïque, cardamome, chêne, citron, pamplemousse et cascarille; le Garden 108 à base de pois, foin, menthe verte, romarin, thym; le Grove 42 avec des oranges de la Méditerranée, des zestes de citron, de la citronnelle, du gingembre et du sansho japonais.

Adieu le mélangeur

Aux yeux de Patrice Plante, mixologue-entrepreneur et copropriétaire du bistro l’Atelier et du restaurant Ophélia, la maîtrise de la dilution, la quantité de glace et la concentration des bases sont essentielles à l’élaboration d’un bon breuvage sans alcool.

Celui qui démocratise l’univers des cocktails avec son entreprise Monsieur Cocktail recommande d’éliminer le mélangeur afin de faciliter la maîtrise de celles-ci.

Patrice Plante prépare un thé glacé Ophélia, une variation sur le Queen's Park Swizzle : un mélange de thé blanc de Camélia Sinensis infusé avec de la mangue et lavande, de l'eau de coco rapidement infusé aux jalapenos, du jus d'orange frais, une lichée de sirop d'agave et une touche d'amer aux fleurs blanches qui « ajoute la longueur que l'on retrouve habituellement avec l'alcool », précise-t-il. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Quand tu shakes un cocktail, tu ajoutes environ 40 % d’eau qui provient de la glace , explique-t-il. Si tu travailles avec un thé infusé à froid et que tu ajoutes autant d’eau, tu vas venir diluer les saveurs.

Lorsqu’il y a de l’alcool dans l’élaboration d’un cocktail, la dilution aide les arômes qui sont emprisonnés dans l’alcool à s’exprimer. Quand ta base, c’est du thé, du café ou du vin sans alcool, il faut prendre en considération que cette base-là est déjà diluée. Patrice Plante, propriétaire de Monsieur Cocktail, copropriétaire du bistro l’Atelier et du restaurant Ophélia

Il privilégie alors refroidir les liquides à la cuillère en tourbillonnant rapidement celle-ci afin d’arriver à la température de service idéale, soit entre -4 et 4 oC. Ce geste réduit ainsi l’émulsion des liquides au minimum afin de conserver un maximum de saveurs, précise-t-il.

La quantité de glace est tout aussi importante, car plus il y a de glace, moins il y aura un effet de dilution sur les liquides. Cette règle s’applique aussi lorsque l’on élabore une création avec de l’alcool.

Faut être motivé pour faire un mocktail, car c’est un peu plus de travail qu’un cocktail normal. On essaie d’imiter, oui, mais on découvre aussi des univers de saveurs très intéressants. Patrice Plante, propriétaire de Monsieur Cocktail, copropriétaire du bistro l’Atelier et du restaurant Ophélia

Le thé est une base fabuleuse pour créer un mocktail, selon l’homme d’affaires. Il s’agit de concentrer les saveurs afin, notamment, de faire ressortir l’amertume naturellement présente dans les feuilles.

J’ajoute au moins 50 % plus de thé dans mes infusions ou je fais une infusion qui est plus longue , explique Patrice. Que ce soit un thé blanc ou un thé Earl Grey dans lequel on ajoute du genièvre ou des agrumes séchés et on laisse infuser à froid avec le thé, on vient de créer un breuvage qui a le profil d’un gin.

Patrice Plante privilégie l'utilisation d'un liquide amérisant dans la création de breuvage sans alcool qui imite l'effet de longueur de l'alcool. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Manifestement, le mocktail est un breuvage tout indiqué pour démarrer ses papilles à de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs et des parfums aromatiques insoupçonnés. J’irais même jusqu’à dire que l’univers aromatique du mocktail est beaucoup plus élaboré que celui des breuvages avec alcool, car ses créateurs laissent aller leur créativité au profit de l’émerveillement gustatif au même titre que la cuisine.

Malgré tout, la seule option sans alcool offerte en établissement de restauration est encore beaucoup trop souvent la limonade maison élaborée à partir d’un barmix puis décorée d’une cerise au marasquin et une tranche de citron.

Vivement le jour où les options sans alcool seront élaborées avec tout autant d’attention que la bière de microbrasserie québécoise ou le vin orange!