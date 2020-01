Maquereau fumé de la Gaspésie et trilogie de patates de l'île d'Orléans du restaurant Albacore : croustille de rattes, grelots confits au gras de canard et parmentier de Yukon Gold au cheddar de la Laiterie Charlevoix. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Inspiré par le passage à Québec de la pêcheuse au harpon professionnelle Valentine Thomas, voici quelques endroits à Québec où découvrir des espèces de poissons et fruits de mer méconnues.

Un texte de Allison Van Rassel

Laurie Raphaël (117, rue Dalhousie)

Afin de sensibiliser ses homologues à l’importance de cuisiner des espèces marines moins connues, le chef Daniel Vézina a organisé un repas-conférence en compagnie de Valentine Thomas, pêcheuse au harpon professionnelle. Son livre À contre-courant est un véritable plaidoyer pour la pêche écoresponsable.

Le chef Daniel Vézina et la pêcheuse au harpon Valentine Thomas font de la mise en place dans la cuisine du restaurant Laurie Raphaël, à Québec. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Pour l’occasion, son fils Raphaël et sa brigade du Laurie Raphaël ont cuisiné de façon exceptionnelle des produits majoritairement issus des eaux froides du Saint-Laurent, dont l’esturgeon jaune, l’oursin de Kamouraska, le flétan de la Nouvelle-Écosse, les bourgots de la Gaspésie, ainsi que de la truite de pisciculture en Mauricie et du caviar du lac Saint-Pierre.

L'assiette d'esturgeon jaune du Saint-Laurent et oursin du Kamouraska du Laurie Raphaël. Accompagnement de légumes racines et caviar du lac Saint-Pierre. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Tous ces produits sont disponibles cette saison-ci au menu du Laurie Raphaël.

Brasserie Les Mordus (57, rue Sainte-Anne)

À la nouvelle brasserie Les Mordus, on découvre la beauté de l’esturgeon noir fumé, de l’éperlan frit et de l’anguille, tous des produits issus des eaux froides du Saint-Laurent, dont la pêche requiert un savoir-faire ancestral.

L'entrée d'esturgeon noir fumé de la brasserie Les Mordus avec laitue iceberg, radis, salicorne et sauce gribiche. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Ces produits sont pêchés, apprêtés et transformés par Les Pêcheries Ouellet, une entreprise familiale de Kamouraska.

J’aime mieux travailler moi-même mon poisson, mais il faut vivre avec les contraintes de nos établissements de cuisine , exprime le chef de la brasserie Les Mordus Stéphane Racine. Je n’ai pas de place ni de main-d’œuvre pour que tous mes poissons soient transformés ici, alors je choisis de la top qualité transformée par le pêcheur .

C’est plus facile pour moi d’avoir accès à des espèces issues de pêche de l’autre bout du monde que des produits d’ici. Faut établir des relations avec les pêcheurs pour leur démontrer qu’il y a de l’intérêt ici aussi. Stéphane Racine, chef de la brasserie Les Mordus

On peut témoigner des activités de pêche à l’anguille sur le bord de l’eau entre Saint-André de Kamouraska et Rivière-Ouelle, où seule une dizaine de pêcheurs exercent toujours ce métier.

Les gens ont changé leurs habitudes alimentaires, ce qui fait que l’anguille, qui abonde dans le fleuve et dont la pêche est effectuée de façon responsable, est disparue. Là, il faut éduquer la population , poursuit-il.

Le chef Racine propose aussi un plat d’omble chevalier, un cocktail de crevettes locales, de la pieuvre grillée et un pétoncle poêlé. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Certification Fourchette bleue Connaissez-vous la liste d'espèces certifiées Fourchette bleue? Chaque année, l’organisme Exploramer publie, en collaboration avec des chercheurs et biologistes marins, une liste d’espèces marines méconnues à valoriser. On y retrouve plus d’une quarantaine d’espèces, dont la loquette d’Amérique, la mactre de Stimpson, le flétan de l’Atlantique, le merlu argenté, le phoque gris, le calmar à nageoires courtes et la laminaire sucrée, aussi connue sous le nom de Kombu royal.

Kraken cru (190, Rue Saint-Vallier Ouest)

Le chef Olivier Thibault-Allard, copropriétaire du repaire des piscivores à Québec, le Kraken cru, cuisine régulièrement des espèces certifiées Fourchette bleue : oursins, huîtres, moules, pétoncles et couteau de mer, une espèce curieusement beaucoup plus facile à dénicher en provenance des eaux américaines que canadiennes, selon le chef.

Ça fait des années que je cuisine le couteau de mer, mais c’est impossible pour moi d’avoir accès à un produit de la Côte-Nord , me raconte-t-il au bout du fil. Ce sont de magnifiques produits qui malheureusement sont transformés directement à la sortie du bateau ou exportés.

Un exemple de menu du Kraken cru dont les arrivages voguent au fil des saisons. Photo : Radio-Canada/Marie-Maude Pontbriand

En ce moment, le chef croit que le marché manque cruellement de représentants pour exécuter un travail de représentation tant auprès des industriels de la pêche que les restaurateurs, chefs et poissonniers.

Je n’ai pas le luxe ni le temps de faire cette prospection-là , avoue le chef Thibault-Allard. À l’époque, on faisait affaire avec Société Orignal qui court-circuitait l’exportation de certains produits, mais malheureusement il n’y a plus personne qui a repris le flambeau.

Il est facile d'avoir des produits ''luxueux'' en saison comme le crabe, le homard, l'oursin, etc. [car la demande du consommateur est là], mais bien plus complexe de mettre la main sur du maquereau, par exemple, qui est pêché en grande quantité, mais destiné à l'exportation ou la transformation. Le phoque, qui est en surabondance [dans le Saint-Laurent], coûte plus cher que du bœuf Wagyu [importé du Japon]. C’est un non-sens. Olivier Thibault-Allard, chef et copropriétaire du Kraken cru

La Tanière (36, rue Saint-Pierre)

Sur le comptoir de mise en place du restaurant Tanière, un concombre tranché sur sa longueur dont l’intérieur orange vif capte toute notre attention. C’est la deuxième fois que je suis en présence de ce produit de luxe que les Japonais considèrent le Viagra de la mer , la première fut dans un salon de l’alimentation à Toronto en 2017. Le concombre de mer est pêché dans le Golf du Saint-Laurent, mais impossible à trouver au Québec.

J’ai réussi à en avoir une livre pour le tester , raconte le chef de la Tanière François-Emanuel Nicol. Si je veux en acheter, c’est une palette ou rien, car tout est vendu avant même que ce soit sorti de l’eau. En ce moment on fait des tests pour voir ce qu’il a d’intéressant à faire avec ça.

L'intérieur du « Viagra de la mer », le concombre de mer du Golfe du Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Chef Nicol a réussi à mettre la main sur cet animal marin grâce à un contact tout près d’un pêcheur. Ce contact est privilégié, car autrement ce serait impossible pour lui de mettre la main sur un tel trésor.

Ce sont les industriels de la pêche qui, en ce moment, ont le gros bout du bâton. Quand même que je leur dirais que je vais prendre deux flétans pêchés à la ligne chaque semaine, de qualité exceptionnelle et que je suis prêt à payer le double ou le triple du prix, ça ne les intéresse même pas. François-Emanuel Nicol, chef la Tanière

Malgré les nombreux obstacles sur lesquels se bute le jeune chef pour mettre la main sur des poissons, fruits de mer et autres espèces comestibles des eaux du Golfe et du fleuve Saint-Laurent, il continue de lancer sa ligne à l’eau.

Il a récemment entrepris des démarches afin d’établir des contacts auprès de plus petits pêcheurs qui pourraient bénéficier à son groupe de restaurants, dont fait partie le bistro L’Orygine, Légende par la Tanière, ainsi qu’un nouvel établissement qui ouvrira ses portes en 2020.

Le hareng tel un aromate : sauce de hareng fumé déposée au centre d’un anneau de poireau grillé, garniture hareng et fromage 1608 de la Laiterie Charlevoix, persil en deux façons, moules du Québec et feuilles de Bruxelles. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Avec un plus grand volume d’achat, il croit être en mesure de susciter l’intérêt de certains pêcheurs et transformateurs qui œuvrent dans l’est du Canada. Encore faut-il qu’il puisse mettre la main sur un distributeur qui fera un arrêt à Québec.

J’ai acheté un thon de la Gaspésie, cette année, qui a dû passer une nuit de plus à Montréal, et ce, même si le camion de livraison passe par Québec , se désole-t-il. C’est comme ça pour beaucoup de produits qui passent par Québec. Ils doivent d’abord se rendre à Montréal pour vérification , nous dit-on.

Le chef François-Emmanuel Nicol apprête les filets de hareng fumé. Tout sera utilisé, même les arêtes. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Chose certaine, peu importe le moment de l’année, les algues du Québec, ainsi que certaines des provinces maritimes, figurent au menu de la Tanière, des produits d’une richesse gustative et nutritionnelle insoupçonnée, selon le chef Nicol.

Chez Boulay (1110, rue Saint-Jean)

Le bistro aux saveurs boréales Chez Boulay propose des plats où l'âme du Québec est à l'honneur, dont les trésors de la mer. De saison en saison, un assortiment d'espèces s'invitent à la table.

Carpaccio de truite aux algues de la Gaspésie, cœur de quenouille, concombre grillé de la ferme des Quatre Temps, genièvre immature, crème fraîche et pain frit. Photo : Radio-Canada/Courtoisie/Facebook Chez Boulay

En ce moment, l'omble de l'Arctique, la morue de l'Atlantique et le pétoncle de la Gaspésie, ce dernier servi avec pain de loup marin, sont à l'honneur.

Albacore (819, Côte d'Abraham)

Chez Albacore, on fait la fête aux produits de la mer. Le chef et copropriétaire de l’établissement de la Côte d’Abraham, Benoît Poliquin, est un passionné des saveurs de la Méditerranée. Son menu est composé à 60% de poissons et fruits de mer.

Certains sont d’ici, comme le maquereau fumé au poivre de l’entreprise Atkins et Frères, située à Mont-Louis en Gaspésie, et d’autres viennent de loin et sont moins connus.

C’est le cas du hamachi et du lieu noir, un poisson blanc couramment utilisé dans la fabrication du similicrabe.

Deux morceaux de tataki de hamachi en croûte de poivre offert en entrée au restaurant Albacore. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Si j’étais capable d’avoir accès aux produits du Saint-Laurent à l’année avec une qualité top, j’achèterais. Si un jour il venait qu’à y avoir de la pieuvre dans les eaux du Québec, je prendrais celle du Québec, mais en ce moment mon mantra créatif n’est pas là , précise-t-il alors qu’il se prépare à faire pocher de la pieuvre du Maroc.

Je ne suis pas un gros joueur dans la restauration. Je ne peux pas me permettre de payer plus cher pour avoir un produit d’ici juste pour dire que j’ai un produit d’ici. Je respecte les gens qui ont le temps de faire des démarchages et investir le temps nécessaire pour le faire, mais ce n’est pas mon combat. Je me concentre à diversifier mon offre. Benoit Poliquin, chef et copropriétaire du restaurant Albacore

Benoit se tourne d’abord vers des produits de qualité fait avec respect. Il cite en exemple de la chair de homard et du maquereau fumé aussi des Frères Atkins, tous deux de la Gaspésie. N’en demeure pas moins que les variétés moins connues, voir obscures pour certains de ses clients, le fait « tripper ben raide ».

J’pense que c’est aussi notre mandat de faire découvrir des produits moins nobles, peu importe leur provenance , ajoute-t-il. En ce moment, je cuisine le lieu noir, un poisson beaucoup moins dispendieux que la morue et vraiment pas connu. C’est d’une insignifiance que ce poisson-là sert à faire du goberge à salade (similicrabe), parce que c’est vraiment bon.

Omble chevalier et duo de morue : acras de morue salés — les mêmes que ceux de feu Moine Échanson — légumes poêlés à la méditerranéenne, soupe à la morue élaborée à partir des « trimures » de morue et lieu noir. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Le Saint-Amour (48, Rue Sainte-Ursule)

Alliant tradition et innovation, le Saint-Amour rend hommage aux parfums et saveurs du territoire québécois. Parmi les incontournables au menu, l’assiette de fruits de mer de la Gaspésie.

Servis en escabèche aux côtés d’une mousse d’oursin avec vinaigrette de chorizo et croustille de coppa, les bourgots et mactre de Stimpson sont aussi très prisés des touristes asiatiques en visite à Québec.

Huître et caviar, maki fruits de mer et crème aigrelette à la vodka, terrine de gibier et purée aux cèpes. Photo : Radio-Canada/Courtoisie/Facebook Restaurant Le Saint-Amour