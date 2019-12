C’est jour de production de jambon en croûte à la Ferme Genest à Saint-Nicolas, à Lévis. Chaque mètre carré de la minuscule cuisine de la route Marie-Victorin est maximisé pour contenir 150 épaules de porc.

Un texte de Allison Van Rassel

J’entre dans la petite cuisine, filet sur mes cheveux et caméra à la main, alors que les membres de la famille Genest sont en train de préparer un des produits signatures du temps des Fêtes.

Est-ce que je pourrais avoir de la farine sur mon chariot svp? , demande Laurie Genest à ses parents et son conjoint réunis pour préparer le fameux jambon en croûte. Son père arrive à sa rescousse, passoire de farine à la main.

Ensuite, elle soulève une chaudière de 30 litres de pâte à pain qu’elle étend sur son chariot afin qu’elle soit mise en portion, abaissée à l’aide d’un rouleau, puis façonnée autour de la pièce de viande.

On va faire de 28 à 30 chaudières comme celle-ci , me précise sa mère, Nicole St-Hilaire. Ça prend 30 poches de farine au total.

C’est manuel, puis c’est monstrueux comme organisation, mais ça dure juste 10 jours. La clientèle nous fait vivre depuis 25 ans, je trouve ça difficile d’abandonner ça. C’est un coup à donner, après on va se reposer Nicole St-Hilaire, copropriétaire et cuisinière en chef de la Ferme Genest

Une touche des Premières Nations

La pâte est une recette de bannique, un pain sans levain d’origine amérindienne.

La couenne du jambon est déposée en plein centre de la pâte, face au sol. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Élaborée à partir de farine, graisse, eau et sel, cette pâte provient d'une recette partagée avec la famille Genest par des membres des Premières Nations voilà plus de 20 ans.

Mme St-Hilaire souligne que c'est une fierté pour la famille de mettre en valeur ce savoir-faire.

Un moment donné, on a décidé de mettre un jambon dedans puis de le faire cuire au four , poursuit la cuisinière en chef.

La cuisinière en chef et copropriétaire de la Ferme Genest, Nicole St-Hilaire, s'assure que chaque jambon est bien enrobé de pâte afin de créer un environnement hermétique pour la cuisson. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Une fois la pâte bien abaissée, mais pas trop, il faut y déposer l'épaule de porc et son os. Le morceau a été saumuré puis fumé afin d’en faire un jambon. Sa couenne est placée face au sol.

L’étape la plus importante est la création d’un environnement étanche autour de la viande afin d’empêcher l’humidité de s’échapper.

Pendant la cuisson, la pâte absorbe la saumure et le gras de la viande. Le jambon se détend doucement, tout en demeurant incroyablement juteux.

L’enveloppe de pâte sur le dessus s’assèche quelque peu et devient croustillante. Un contraste de texture fort agréable en bouche.

Lors de la cuisson, la pâte se transforme en une croûte au goût légèrement caramélisé. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

La fabrication des jambons en croûte est très artisanale.

L’exécution des tâches et la communication entre les membres de la famille frôlent la perfection. C’est harmonieux. La preuve qu’ils n’en sont pas à leurs premiers jambons.

Défi d’approvisionnement

Avec le temps, la production est passée de six jambons la première année à 150 pour ce Noël-ci. L’année passée, ils en ont fait 130.

Les clients sont majoritairement des résidents de la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent, mais aussi de l’extérieur de la région. Le propriétaire Guy Genest ajoute avec fierté qu’il a envoyé par camion deux jambons en croûte ce matin à Havre-Saint-Pierre.

On en fait tellement qu’on est obligé de se servir d’outils plus modernes, ajoute M. Genest. Maintenant, on peut cuire 24 jambons au four en même temps pendant environ cinq à sept heures.

Cette décision d’affaires permet à l’entreprise de répondre à la demande de sa clientèle de plus en plus grandissante. Toutefois, un énorme défi d’approvisionnement demeure.

J’ai une limite car les grandes charcuteries ne font plus de jambon avec un os dedans. Je suis limitée dans mes quantités, alors je vais en manquer. C’est comme ça toutes les années. Nicole St-Hilaire, copropriétaire et cuisinière en chef de la Ferme Genest

Cette année, les jambons proviennent d’une entreprise du Saguenay et la commande devait être faite dès le mois d’août.

L'équipe de production des gourmandises des Fêtes : Laura, Alain, Guy et Nicole . Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Plus personne ne fait des jambons d’épaule avec l’os, se désole Mme St-Hilaire. C’est un réel défi de trouver une entreprise pour nous faire autant de jambons. […] Pourtant tout le goût est là, c’est pour ça que les gens en redemandent encore.

C’est alors que Guy Genest me fait signe de le suivre dans la chambre froide.

C’est l’abondance! Autour de moi, il y a des pommes en cage, des beignes - 700 douzaines! -, des tartes au sucre, etc. Tout est élaboré à la main par la famille Genest spécialement pour le temps des Fêtes.

Durant 10 jours, les clients pourront goûter à la générosité de cette famille d'agriculteurs.

Des pommes en cage élaborées à partir des pommes de la ferme et un mélange d'épices des Fêtes. C'est un des nombreux produits élaborés dans la cuisine de la Ferme Genest spécialement pour le temps des Fêtes. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Tu ne peux pas être un agriculteur et ne penser qu’à la paye, me raconte Guy Genest. Un cultivateur, ça sème des graines tout autour de lui afin de rendre les gens heureux. Ça fait 42 ans qu’on fait ça, pis on ne le regrette assez pas!

Au moment d’écrire ces lignes, il reste encore trois jours de production, mais tous les jambons en croûte de la Ferme Genest ont été vendus ou réservés.