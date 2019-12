En cuisine haïtienne, les cuisiniers font ce qu'ils veulent, selon la famille Latortue.

Un texte de Allison Van Rassel

Le 24 décembre au soir, pas de temps à perdre chez les Latortue.

Tout de suite en arrivant de la messe, on sert la chiquetaille sur des craquelins, biscottes ou des petits pains ronds , me raconte Christiane Latortue dont le père est haïtien et la mère italo-allemande. En revenant de la messe, tout le monde a eu chaud alors on veut manger quelque chose de plus frais pour lancer les festivités.

« Chiquetaille » est un mot créole qui fait référence à la texture du poisson déchiqueté, qui, dans ce cas-ci, est réalisé à l’aide d’un petit hachoir électrique.

Il faut d'abord déssaler la morue dans l'eau froide pendant 24 h. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Cette préparation est élaborée à partir de morue séchée conservée dans le sel, que la famille se procure à une épicerie spécialisée de la rue Saint-Jean. C'est un aliment commun dans les cuisines en Haïti, car il est abordable et se conserve longtemps facilement.

Bible de la cuisine haïtienne

La recette provient du livre intitulé Recette simple de cuisine haïtienne et conseils utiles de Ménage de Niniche Gaillard. Une bible de la cuisine pour les célébrations en famille des Latortue.

Pour la chiquetaille, il faut d’abord faire tremper le poisson dans l’eau froide pendant au moins 24 heures afin de retirer de la chaire le plus de sel possible.

Il ne faut surtout pas trop déchiqueter le poisson sinon ça devient trop défait , rappelle Émilia Peratoner Latortue à sa fille.

Christiane et sa mère Émilia préparent ensemble de la chiquetaille. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Toutefois, la recette ne contient pas beaucoup d'explications sur la quantité d’ingrédients à ajouter.

La cuisine haïtienne, tu fais ça comme ça te tente. La recette demande des carottes. Quand je demande à ma mère combien de carottes, elle me répond : “Comme on veut!” Combien de poivron? “Comme on veut”. Christiane Latortue

Il y a de l’oignon, des poivrons orange et des carottes incorporés à la morue déchiquetée, ainsi que de l’huile, un peu de vinaigre blanc et du poivre en grains au goût.

Lorsque vient le temps de manger, papa va prendre un petit piment habanero qu’il va frotter sur le mélange , explique Christiane. C’est incroyablement épicé et il en faut juste un tout petit peu pour humecter le pain.

Et c’est le piment habanero ou rien. Pas de compromis, précise Christiane.

Ma mère est de père Allemand, alors quand c’est ça, c’est ça! , ajoute-t-elle en riant.

Émilia porte toujours des gants lorsqu'elle prépare la chiquetaille, sinon, dit-elle, ses mains sentent le poisson pendant des jours. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

À lire aussi : Le Koledna pitka, un pain sacré du Noël bulgare

Traditions inébranlables

Christiane et sa sœur Monique ont tenté de réviser le menu voilà quelques années en intégrant des sandwichs en triangle pas de croûte et une tourtière au lieu de plats aux parfums antillais.

À la demande de nos enfants, on a dû revenir aux traditions. Pour eux, Noël est synonyme de mets haïtiens. Alors maintenant, on ne fait qu’un buffet antillais. Christiane Latortue

Sur la table, il y aura aussi des bananes plantains, un riz haïtien à base de riz brun et fèves rouges ainsi qu’un grillot, un plat à base de porc et zestes d’orange qui mijote très lentement pendant des heures.

Il faut mariner la viande pendant plusieurs jours. Ensuite, il faut bouillir et frire. On passe une journée complète à cuisiner , précise-t-elle.

Christiane Latortue en compagnie de sa mère Émilia et son père Christian. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Je repars avec une portion que je savourerai à son plein potentiel dans 48 heures, question de laisser s’imprégner les saveurs des ingrédients mélangés avec le poisson.

Bientôt, tu vas danser comme les Haïtiens , lance Christiane qui est aussi ma collègue à Radio-Canada. Si tu étais passée un peu plus tard en journée, mon père t’aurait servi un verre de mandarine Napoléon avec ça!

Un accord antillais à l’image de la chaleur et la générosité de la famille Latortue.