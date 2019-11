L'entreprise Chapeau les bois plonge à pieds joints dans l’aventure de la « mycobrasserie ».

Un texte de Allison Van Rassel

Dès mon arrivée dans le nouveau local commercial de l’entreprise sur la rue Saint-Vallier Ouest, je suis séduite par le parfum de tartelettes aux noix nordiques, à peine sorties du four, qui embaume l'air ambiant.

Sur celles-ci, on découvre des noix québécoises dont la noix cendrée, deux variétés de noisettes et des noyers noirs. Ces noix sont des produits forestiers non ligneux, un terme utilisé pour désigner des produits comestibles de la forêt autre que le bois d’œuvre.

« Je les appelle les forestibles parce que c’est un terme plus sexy », admet François-Xavier Fauck, copropriétaire de l'entreprise.

La tartelette aux noix nordiques est une création du chef Pierre-Olivier Pelletier, une version améliorée de la tarte au sucre de sa grand-mère. La pâte brisée est exécutée de façon irréprochable et le sirop de bouleau complémente le tout à merveille. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

En accord avec cette création maison, il me propose une bière aux chanterelles fraîches. Cette bière est élaborée en collaboration avec le consultant et brasseur de renom, Michel Marcoux, présent à la boutique.

Sa couleur dorée et parfum d’abricot me font saliver. Difficile de mettre les mots sur ce qui se passe en bouche, mais chose certaine, c’est à la fois complexe et séduisant.

« L’arôme de la chanterelle fraîche est unique avec ses notes d’abricot, raconte François-Xavier. On perd tout de la chanterelle dès qu’on la sèche. Séchée de la chanterelle commune est une hérésie. Tu la poêles avec un peu au beurre, tu la congèles, tu la surgèles, tu la lyophilises, mais tu ne la sèches pas », poursuit-il.

Derrière nous, les cuves de brassages sont prêtes à être inspectées par la Régie des alcools et des jeux, la semaine prochaine. Après cette étape. Chapeau les bois pourra embarquer à 100 % dans son projet de microbrasserie artisanale avec des champignons, d'où le terme mycobrasserie .

Mais les tests ont déjà commencé et la proximité avec la matière première inspire grandement le brasseur d’expérience.

Personne ne fait de la bière aux champignons de façon commerciale et à répétition. C’est ça qui me motive dans ce projet. Michel Marcoux, maître brasseur pour le projet de mycobrasserie du Chapeau les bois

Des lactaires à odeur d'érable, un champignon sauvage dont l'odeur et le goût sont naturellement similaires à celui du sirop d'érable. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

« Je peux même me permettre de mettre trop de champignon, ajoute Michel Marcoux avec un rire moqueur. Mais le défi est là. Il ne faut pas non plus qu’il y ait trop des autres saveurs dans la bière, sinon ça va cacher les arômes de champignon. Disons que la blonde aux chanterelles ne contient pas beaucoup de houblon de finition. »

Michel Marcoux et François-Xavier Fauck aimeraient aussi créer une blanche au matsutaké, une rousse aux lactaires à odeur d’érable et une bière de Noël élaborée avec du sapin baumier, de la fleur de thé du Labrador et du poivre des dunes cueilli dans les forêts du Québec.

Philosophie : la durabilité

Dans la nouvelle boutique du Chapeau les bois, une cinquantaine de « forestibles » sont en vente, dont certains sont transformés en cuisine : mousse de champignon et homard, foie gras aux morilles, crème glacée aux lactaires à odeur d’érable et la Chaga, une bière brune de style scotch ale qui fut la toute première bière québécoise à utiliser le champignon chaga.

Tous nos cueilleurs détiennent une certification qui m’assure que leur travail est effectué avec respect envers la nature, de façon à assurer un développement durable des ressources. François-Xavier Fauck, copropriétaire de Chapeau les bois

Ces « forestibles » sont des ingrédients comme les champignons sauvages, baies, herbes, algues, etc. Il y en a plus de 400 disponibles dans les forêts du Québec et les chefs se les arrachent. Ce sont des ingrédients qui mettent en valeur les parfums uniques de notre identité nordique.

François-Xavier partage cette passion avec sa conjointe, Céline Dufour, elle aussi propriétaire de l'entreprise.

La base de beurre de noisettes du Québec faite par Chapeau les bois. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

En cuisine, le couple d'entrepreneurs fait appel aux chefs Pierre-Olivier Pelletier et Cassandre Osterroth afin de développer un court menu de style restauration rapide offert sur place : pizza des bois, hot dog avec une chipolata aux lactaires à odeur d’érable et omelette aux champignons.

L'équipe Chapeau les bois : François-Xavier Fauck, Cassandre Osterroth, Céline Dufour, Pierre-Olivier Pelletier et Michel Marcoux. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel