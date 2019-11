Le chef désir reprendre contact avec l’aspect « plus humain » de la restauration.

Un texte de Allison Van Rassel

Celui qui a mis fin à l'ère buffet du restaurant rotatif pour une cuisine ancrée dans le terroir revient sur terre.

Quand tu fais du volume, il y a quelque chose de plus détaché, explique Forbes. Le côté gestion de personnel me prenait beaucoup de temps, beaucoup de place. Je veux me rapprocher de la cuisine.

Je suis excité, j’ai hâte, mais en même temps, j’ai le vertige. C’est quelque chose de mûri et j’étais rendu là. David Forbes

La décision de mettre fin à ses fonctions à la tête du Ciel! aura été quelque peu accélérée en raison d’une opportunité fortuite issue d'une rencontre avec la propriétaire du bistro Le Hobbit, Jocelyne Veillette. Celle-ci a mené à une nouvelle relation d’affaires.

Les deux passionnés de cuisine se sont associés à la direction du Hobbit, une institution de la restauration du quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec qui peine, depuis quelques années maintenant, à retrouver sa forte identité qui attirait des vedettes de tout acabit à sa table.

C’est une opportunité qui se présente dans un moment de ma vie où je ne peux l’ignorer. C’est un vraiment beau cadeau de fête , poursuit celui qui célébrera son 47e anniversaire de naissance le 15 novembre prochain.

Je veux m’installer dans quelque chose de plus petit, de plus humain. David Forbes, chef

Fort de plusieurs ouvertures de restaurants - Lemeac, Le Cercle, Les Labours, Le Ciel! - Forbes fera sans doute du bistro Le Hobbit un incontournable de la restauration à Québec.

Je veux être là pour accueillir le monde et animer un lieu pour que les gens se sentent chez eux lorsqu’ils viennent chez nous, précise-t-il. C’était chez moi au Ciel! en quelque sorte, mais ce n’est pas la même forme , ajoute celui qui entrera en fonction d’ici la fin du mois de novembre.

Il dit toutefois vouloir prendre le temps nécessaire afin de bien faire les choses. Pas question de précipiter les changements, dit-il.

Je ne veux surtout pas arriver là avec mes grands sabots. Les transformations au menu vont s’effectuer graduellement tout en demeurant dans l’esprit du commerce et l’énergie qui anime en ce moment le quartier.

La dernière journée de David Forbes aux commandes des cuisines du restaurant Le Ciel! est le 15 novembre prochain.