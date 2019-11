Lorsque s'ouvre la porte du commerce de Jean-François Dinelle, une multitude de trésors de la boulange et boustifailles matinales se dévoilent devant nos yeux, telle une véritable caverne d'Ali Baba.

Un texte de Allison Van Rassel

Près de 80 différents produits, les plus « funky » les uns que les autres, décorent les tablettes des présentoirs vitrés.

Un des nombreux présentoirs de la boulangerie Jeff le boulanger de Lévis. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Il y a des muffins anglais, des pains de fesse, des bretzels, des cruffins - un mélange entre muffin et croissant... et même des fougasses aux noms de célèbres gangsters américains comme Al Capone.

Ma stratégie d'affaires est de faire ce que les autres boulangeries ne font pas. Ailleurs, ils ne se cassent pas le bicycle pour la majorité des produits qu'on retrouve ici. Jean-François Dinelle, boulanger et propriétaire de Jeff le Boulanger

La chimie du bretzel

Ce sont les bretzels de Jeff qui me font faire le détour du centre-ville de Québec jusqu’à Lévis.

Élaborés selon les traditions allemandes qu'il a apprises en regardant des vidéos sur YouTube, les bretzels sont à la fois élastiques, sucrés et salés puis décorés d'une généreuse dose de graines de sésame.

Ce produit quasi introuvable dans la grande région de Québec est l'un des meilleurs bretzels dégustés depuis fort longtemps. Le second sur ma liste est fait par Christian Rivière et disponible exclusivement à la Chope-sur-Mer à Carleton-sur-Mer en Gaspésie.

Le fameux bretzel de la boulangerie lévisienne, Jeff le boulanger. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Les bretzels de Jean-François Dinelle se démarquent surtout par leur goût. Il fait bouillir sa pâte dans de l'eau contenant une légère touche de soude caustique, pour réguler l’acidité.

Mais c'est de grade alimentaire, m’assure-t-il en riant. Il faut peser la poudre avec des gants et des lunettes, mais il y en a une très petite quantité dans l'eau. Tu laisses bouillir tout ça environ cinq secondes, ta pâte devient jaune, tu mets au four et le tour est joué. Le goût du bretzel est tout là.

Si je n'avais pas de liberté créative, je ne serais pas un boulanger. Je dois être capable de créer, j’ai besoin d’être créatif. Sinon, j'arrête. Jean-François Dinelle, boulanger et propriétaire de Jeff le Boulanger.

À partir du pain de type bretzel, le boulanger cré aussi des « bretzel dogs ». Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Vision atypique

En plus d'offrir des produits atypiques, l'horaire du commerce Jeff le boulanger l'est tout autant.

Dans le but de concilier son travail avec sa vie familiale, l'entrepreneur de Lévis fait le choix de ne pas ouvrir son commerce le week-end.

En faisant ça, je suis obligé de faire du vraiment bon pain et d'offrir un service à la clientèle impeccable, croit-il. Ça me permet aussi de dire non à tout ce qui est restauration. Pendant ce temps, je me concentre à faire ce que j'aime.

Une partir des 1001 ingrédients dont s'inspire Jean-François afin de créer des trésors dignes de le caverne d'Ali Baba. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Chaque jour, ce boulanger crée un nouveau produit.

Ces jours-ci, il s’amuse avec la citrouille, car c'est un produit frais de saison. Comme pour ce pain de fesse qu'il a élaboré à partir d’une purée de citrouille préalablement rôtie au four.

Un pain fesse à la citrouille de Jeff le boulanger, une création éphémère inspirée par un produit de saison. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

L'équipe en cuisine, composée de trois boulangers et une boulangère, prend le temps de faire toutes les étapes nécessaires afin que le goût de la citrouille soit perceptible, sans toutefois nuire à l'expérience en bouche.

Au-delà du désir créatif, c’est la qualité des produits offerts dans ce petit commerce de la rue Charles-Rodrigue qui en fait principalement sa réputation.

Je me fais approcher par des épiceries fines pour vendre mes produits et je dis non. Je me dis que si le client veut avoir mon pain, il va venir l'acheter ici. Ceux qui vont me trouver vont m’apprécier et ils vont revenir. Jean-François Dinelle, boulanger et propriétaire de Jeff le Boulanger.

Cette décision d’affaires permet au boulanger de contrôler au maximum la qualité de ses produits tout en gardant un contact direct avec le client.

Une visualisation de ce que Jean-François espère pour l'avenir de sa boulangerie. Ce rêve inclut une machine à tortillas et un espace café. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

L’intégration des farines bio est le résultat direct de cette relation privilégiée avec ceux qui dégustent ses pains.

De plus en plus je m'en vais vers le bio, car on me le demande de plus en plus. Ça se fait graduellement. Je veux le faire parce que c'est local, pas parce que c'est à la mode. Il va falloir convaincre les agriculteurs de faire le switch, car le client lui, il est vraiment prêt , conclut-il.