La truffe des Appalaches ou Tuber canaliculatum mesure un peu plus de deux centimètres, la plus grosse déterrée à ce jour par M. Quirion. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Le trufficulteur Jérôme Quirion recherche sur son terrain des truffes, une sorte de champignon.

Un texte de Allison Van Rassel

Cherche les truffes Tofu, cherche , ordonne M. Quirion à son Jack Russel âgé de 5 ans.

Le trufficulteur tente de trouver la truffe des Appalaches, une variété indigène au Québec pour laquelle M. Quirion espère un jour faire la commercialisation, car le potentiel gastronomique est incomparable.

Tofu renifle le sol avec beaucoup d'entrain et s'agite sous un pin blanc. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Jérôme dirige son chien sous une rangée d’arbres à noix. Il y a des chênes, des noyers noirs, des noisetiers et des pins blancs.

Tofu est surexcitée. Je l’ai entraîné à l'aide d'une truffe mature, précise-t-il. C’est elle que je veux qu’elle trouve. Sinon, Tofu va gratter le sol n’importe où et je vais tout perdre mes efforts.

Le museau du chien est pressé contre le sol et, soudainement, il se met à gratter la terre à une vitesse folle.

Son maître l'interrompt et s'approche de l'emplacement sous l'arbre. Il se penche et à l'aide de son outil il grappille la terre à ses genoux.

À l'aide de son outil, M. Quirion grappille le sol espérant déterrer une truffe. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Tofu a repéré une truffe mature. Je suis tellement content qu'il y a encore de la truffe à ce temps-ci, s’exclame le trufficulteur. Je pensais que c’était fini, mais il y en a encore.

C’est à ce moment-ci que les truffes d’automne sortent en Europe. Le Québec est tout indiqué pour la truffe. Il a le climat et le terroir propice à sa pousse. Jérôme Quirion, trufficulteur

En quelques minutes seulement, le chien de M. Quirion a reniflé quatre truffes. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Une truffe québécoise

La truffe des Appalaches n'a pas la même allure que ses consœurs européennes.

C’est la microflore qui la compose qui donne l’arôme à la truffe, explique-t-il. Il y a tellement de micro-organismes dans le sol et chaque sol est différent. Tu te tasses d’un seul mètre et c’est différent.

Le sol met en valeur une « brûlée », une section où le gazon ne pousse pas. Ce signe permet au trufficulteur de constater que le tubercule prend vie sous le sol. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

La fenêtre de croissance de la truffe, aussi appelée Tuber canaliculatum, est restreinte comparativement à l'Europe où les fameuses truffes noires et blanches poursuivent leur croissance l'hiver en raison d'un climat plus favorable.

Toutefois l'apparence de mycorhizes actives sur les racines de ses jeunes arbres en serre donne confiance au trufficulteur.

Je suis bien impressionné de voir que ça pousse encore à température basse, constate-t-il. Même si l’arbre n’a plus de feuilles, le champignon pousse quand même.

Jérôme pointe du doigt une racine inoculée de mycélium de truffe des Appalaches. Cet arbre est donc prêt à être planté en terre. Si toutes les conditions sont au rendez-vous, une truffe verra le jour entre cinq et sept ans plus tard. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Un projet familial

La terre que possède le trufficulteur est au cœur d'un projet de ferme familiale agroforestière où se côtoient plusieurs types de cultures : arbres à noix, légumes et fruits. Il y a aussi deux oies et deux cochons.

Je veux un mode d’agriculture sain pour l’environnement des truffes. On est aussi bio le plus possible, car on veut avoir une belle biodiversité pour nourrir le projet. Sans arbres, on n’a pas la qualité de matières organiques nécessaires dans notre compost qui sert à nourrir le sol. Tout sert à tout ici , affirme fièrement Jérôme Quirion.

La truffe des Appalaches est un produit prisé des chefs. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Quatre rangs d'arbres à noix sont dédiés à la trufficulture. L'inoculation des racines de ces arbres avec le champignon de la truffe des Appalaches a débuté il y a 10 ans. Les tout premiers tubercules se pointent discrètement le nez.

C'est le signe qu'attendait patiemment Jérôme Quirion pour envisager une culture commerciale.

Dans cette serre à environnement contrôlé, M. Quirion conserve près de 10,000 arbres qu'il inocule au fur et à mesure qu'il trouve des truffes. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Toutefois, il faudra être patient avant de mettre la truffe des Appalaches dans notre assiette.

Je suis partie des techniques de France et j’essaie de comprendre la truffe ici, explique M. Quirion. Il n'y a aucune donnée disponible, car je les crée au fur et à mesure que j'avance. [...] Ça peut prendre encore un autre 10 ans avant que je sois capable de bien le faire.