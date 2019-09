Depuis le 3 juillet, le maître de la vie nocturne du quartier Saint-Jean-Baptiste, Le Drague Cabaret Club, ajoute une corde à son arc : un bistro gastronomique.

Un texte de Allison Van Rassel

Aménagé au rez-de-chaussée du cabaret bien connu de la communauté LGBTQ+, à même l’espace où se produisent les flamboyants personnificateurs féminins et masculins, Elli surprend par son offre alimentaire distinguée.

On est expert dans le nightlife. Pourquoi est-ce qu’on ne serait pas expert dans la restauration aussi. On a une réputation à conserver et on veut que ce soit cohérent. Sébastien Savoie, directeur de la restauration et associé chez Elli

Inspiré par les ingrédients saisonniers et le désir de faire connaître sa touche originale en cuisine, le chef Jean-Sébastien Mahé met en place une offre bistronomique colorée et sans prétention.

Pas de frou-frou dans l’assiette ni de sauce pour maquiller son contenu. Ici, l'ingrédient local rayonne.

Natif de la Bourgogne où il a œuvré dans quelques cuisines macarons - des établissements reconnus - le chef Mahé a fait ses premières armes auprès de la cuisine terroir de la France, notamment dans un Relais et Châteaux de la Côte d’Azur.

À Québec, il a quitté les cuisines de l'Auberge Saint-Antoine du Vieux-Port où il oeuvrait depuis les trois dernières années pour l'offre stimulante proposée par l'équipe de ce nouveau restaurant de la rue Saint-Augustin.

C'est rare que l'on se fait offrir de créer un style de cuisine qui surprend avec le lieu. Un peu comme la Côte d'Azur très française, mais qui s'inspire souvent de son voisin, l'Italie. Bien des gens pensent trouver des burgers ou de la cuisine de brasserie. C’est la surprise. Jean-Sébastien Mahé, chef du Elli

C'est de loin le type de cuisine auquel je m'attendais et l'expérience est séduisante. Elli fait concurrence à bien des bistros de la capitale.

L'assiette composée de tofu et quinoa du chef Mahé est simple, mais l'ensemble est savoureux. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Petit menu à partager

Le menu du bistro Elli comprend huit choix, tout simplement, incluant deux options végétaliennes.

J'opte pour ces dernières. Mon cœur de gourmande a été charmé par la beauté du plat d’orge perlé dans un bouillon de légumes et un soupçon d'agrumes, le tout couronné d’une pyramide de fines lanières de radis, carottes, betteraves.

L’extra noix de cajou est fortement recommandé, car elles ajoutent une texture à la fois croquante et crémeuse, qui s'agence bien avec la touche de fenouil du bouillon.

L’œuf de cane dit « parfait », cuit à température contrôlée pendant une heure, est merveilleusement onctueux. Accompagné ici d'asperges et un crumble d'arachides. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Autre coupe de cœur, l’œuf de cane fermier de Saint-Antoine-de-Tilly, un plat unique à Québec.

Les portions appellent au partage, situées à mi-chemin entre une entrée et un plat principal. Les prix oscillent entre 10 $ et 26 $.

On aime garrocher nos assiettes au centre de la table pour que les gens échangent, partagent. On veut que les gens festoient, peu importe leur genre. Sébastien Savoie, directeur de la restauration et associé chez Elli

La pâte du feuilleté de chocolat du chef Jean-Sébastien Mahé est incroyablement croustillante. La ganache de chocolat offre une touche pimentée qui séduit grandement les papilles. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Le défi de cohabitation

Les entreprises en restauration survivent grâce à l’audace et l’innovation , croit Sébastien Savoie, directeur de la restauration et associé chez Elli. Les clients du Elli ne sont pas nécessairement ceux du Drague.

D'ailleurs le nom Elli provient d'une union entre elle et lui. Une façon, selon M. Savoie, de montrer qu'ils sont inclusifs, peu importe le genre et peu importe l'orientation sexuelle.

Le plus grand défi de l'expérience selon Sébastien Savoie est de faire cohabiter les lieux. Il ne s'en cache pas.

On a travaillé un an à monter ce projet, explique-t-il. On est partie de tendances actuelles et de goûts personnels. Dans un restaurant où la seule activité est la restauration, il y a pas mal moins de casse-tête.

L’aménagement du restaurant est le premier contrat de Sébastien Savoie en tant que professionnel en design industriel. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Le choix des matériaux est intéressant : du bois noble et résistant. Le béton et le frêne sont utilisés pour assurer la longévité du mobilier. À la lumière du jour, ils ajoutent une touche contemporaine et chic au décor.

En compagnie des designers Émile Caya et Anne-Marie Laroche, M. Savoie a réussi à créer un effet intimiste dans la salle à manger de par l’utilisation de luminaires rétractables.

On oublie aussi la présence de la scène grâce à l'aménagement d'un immense rideau de velours noir.

Mais vers 22 h, la salle à manger d'un peu plus de 50 places se transforme en cabaret de spectacles. Elli disparaît.

Toutefois, les pogos cuisinés sur place et la poutine sauce barbecue comblent les fringales de fin de soirée. Des plats tout aussi attentionnés que ceux du menu régulier, qui permettent de ne pas oublier cette nouvelle offre du Drague.