Nina Pizza Napolitaine s'installe dans le quartier Saint-Jean-Baptiste.

Un texte de Allison Van Rassel

Le restaurant de plus ou moins 50 places ouvrira ses portes dans les locaux laissés vacants depuis plus d’un an par la boulangerie Le Panetier Baluchon sur la rue Saint-Jean.

Un lieu stratégique pour ce commerce qui a vu le jour dans Saint-Roch.

Il y a un énorme potentiel économique dans ce quartier à la fois populaire et touristique qui jouit d’une belle clientèle d’affaires , estime Pénélope Lachapelle, copropriétaire de Nina Pizza Napolitaine.

Un point de vue que partage sa partenaire dans l’entreprise, Lucie Nadeau, qui dit que l'aspect démographique du quartier semble bien approprié pour leur modèle d'affaires.

Il faut mettre de l’énergie dans Saint-Jean-Baptiste, sinon ce sont des chaînes qui vont venir ici. Sans vouloir me lancer des fleurs, je crois qu’on va contribuer à la revitalisation de la rue Saint-Jean. Pénélope Lachapelle, copropriétaire de Nina Pizza Napolitaine.

Mission accomplie dans Saint-Roch

Depuis bientôt six ans, leurs pizzas typiques de la région de Naples en Italie, élaborées à partir d’ingrédients de qualité, attirent les foules dans Saint-Roch.

Un engouement qui a contribué à la revitalisation de ce secteur de la ville autrefois peu fréquenté par les locaux et encore moins par les touristes.

Lorsqu’on est arrivé sur la rue Saint-Anselme, on se faisait dire que c’était un local maudit, se remémore Pénélope Lachapelle. Mais, quand tu as un produit différent, une force de vente, les gens se déplacent. En ce moment, on refuse du monde sans arrêt.

Authenticité napolitaine

Une fois le ménage du nouveau local terminé, ce sera le moment d'installer la pièce maîtresse de l’expérience Nina : un four à cuisson de marque Acunto alimenté par un feu de bois.

La cheffe Véronique Schinck montre l'endroit où sera installé le four à bois importé d'Italie. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Importé de Naples en Italie, cet appareil se rend à une température de 480 °C qui cuit une pizza en seulement 90 secondes.

La dompteuse du fourneau et cheffe chez Nina depuis le début, Véronique Schinck, se joint à cette nouvelle aventure en tant qu’associée dans l’entreprise, une occasion qu’elle attendait avec impatience.

Pénélope et Lucie sont mes mentores , avoue la cheffe qui accueille cette offre à la veille de son 30e anniversaire de naissance. Je suis encore jeune, j’ai beaucoup à apprendre, mais c’est un incroyable signe de confiance de leur part.

Deux autres salariées du Nina dans Saint-Roch investissent dans ce deuxième restaurant : Kassandra Mainville et Myriam Demers-Néron.

Les propriétaires du restaurant Nina Pizza Napolitaine du quartier Saint-Jean-Baptiste : Lucie Nadeau, Myriam Demers-Néron, Pénélope Lachapelle, Véronique Schinck et Kassandra Mainville. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

La rétention des employés en restauration passe aussi par l’occasion d’affaires. Des gens qui ont du cœur à l’ouvrage, il faut leur dire merci de cette façon. Pénélope Lachapelle, copropriétaire Nina Pizza Napolitaine.

Apprendre des erreurs du passé

Les cinq entrepreneures auront des responsabilités bien définies dans l’entreprise, une lacune qui a mené à la fermeture de l’aventure du restaurant Os Rôtisserie sur la 3e avenue à Limoilou.

On a beaucoup appris en peu de temps de l’expérience avec Os , précise Lucie Nadeau qui s'exprime sur le sujet pour la première fois depuis la fermeture de ce commerce. Cette fois-ci, ça ne peut qu’être plus facile, car les rôles sont bien déterminés. Ce n’était pas tout à fait la même chose avec Limoilou.

Sans rentrer dans les détails, Os n’a pas été une belle expérience , précise de son côté Pénélope Lachapelle.

Pour ce qui est de l’ouverture du deuxième restaurant Nina Pizza Napolitaine, aucune date n’est avancée par le groupe d’entrepreneures.

Mais, elles précisent qu’un espace distinct sera aménagé pour les commandes à emporter afin que ceux qui attendent n’entrent pas dans la bulle de ceux qui mangent .

Elles assurent que l’expérience Nina Pizza Napolitaine du quartier Saint-Jean-Baptiste sera à l’image de celle de Saint-Roch : énergique et savoureuse.