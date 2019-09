Après quelques jours sur la route des Maritimes, l’appel des délices de la mer s'est fait entendre. De Truro jusqu'à Halifax, et tout le long de la piste Cabot de l'île du Cap-Breton, cette région regorge de parfums salins.

Un texte de Allison Van Rassel

Les produits de la mer, comme les poissons, mollusques et crustacés, sont sans contredit un passage obligé dans l’appréciation de la culture culinaire de l'est du pays.

Dans le cas des huîtres, ce sont celles du producteur Aspy Bay, de la Nouvelle-Écosse, qui attirent mon attention. Salines, charnues et originaires de la Baie Aspy de l’île du Cap-Breton, ces huîtres sortent rarement de la Nouvelle-Écosse. Le restaurant Maestro SVP à Montréal est l'un des rares endroits au Québec où on peut les déguster.

Les huîtres Aspy Bay sont charnues et salines. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

J'ai eu la chance d'y goûter en me rendant au marché du Hideaway Campground, dans le village de Dingwall, sur l’île du Cap-Breton.

Vendues à l’unité ou à la douzaine, les huîtres sont ouvertes au comptoir et servies à la bonne franquette sur un plateau de plastique avec du citron, de la sauce piquante et de la mignonnette. Il est même possible de suivre à cet endroit un cours gratuit afin d'apprendre à ouvrir les huîtres.

Générosité néo-écossaise

La destination de choix pour célébrer les fruits du potager estival et les délices saisonniers de la mer est The Canteen, sur la rue Portland, à Dartmouth. Tout y est cuisiné avec simplicité par une jeune et dynamique équipe, dirigée par la cheffe québécoise originaire de Shawville, Renée Lavallée.

Ma conjointe et moi partageons un généreux crobster roll : un pain grillé de style hot-dog garni d'un mélange de chair de crabe et de homard de l’Atlantique, avec une mayonnaise à l’aneth légèrement truffée.

Le généreux crobster roll de la cheffe québécoise originaire de Shawville, Renée Lavallée. C'est elle qui dirige The Canteen à Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Réservez votre place à The Canteen, car la destination est fort populaire. Toutefois, l’établissement voisin dirigé par la même équipe, The little C, propose des créations toutes aussi savoureuses.

Le fameux donair

Autre constat, le culte entourant le donair dans les Maritimes est important. Chaque établissement met en valeur sa propre version du mets ou offre cette sauce unique en accompagnement.

Nommé en 2015 par le maire de Halifax, Mike Savage, comme aliment officiel de la ville, le donair est une sauce élaborée à partir de lait condensé sucré, contenant énormément de poudres d’oignon et d’ail.

Dans la plupart des cas, la sauce est servie sur du bœuf émietté cuit à la broche verticale, assaisonné d’épices méditerranéennes et servi dans un pain pita.

La chaîne de restauration King of Donairs revendique même la création de ce mets.

King of Donairs est une chaîne de restauration bien connue de Halifax. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Le fait que le donair soulève les passions chez les Haligoniens m'a encore plus donné envie de l'essayer. Selon moi, il représente bien le métissage des cultures des provinces de l'Atlantique.

Un seul conseil! Prenez votre temps et suivez bien les instructions avant de le manger. Moi qui adore manger avec mes mains, j'ai quand même réussi à en avoir plein le visage.

Le donair est à une bouchée près d’être un gyros grec. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

L'incontournable pétoncle de Digby

La plus belle expérience culinaire de mon périple dans les Maritimes fut sans doute le ceviche de pétoncles locaux du Obladee Wine Bar, au centre-ville d'Halifax. Fraîchement recueillis à Digby, dans la baie de Fundy, les pétoncles sont servis en toute simplicité avec une vinaigrette citron-lime, une touche de piment, quelques fragments de fleur d'ail mariné, rhubarbe et croustilles de sésame.

La fraîcheur des accompagnements se marie très bien avec les pétoncles dans ce ceviche. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Ajoutons à cela l’accord proposé par la sommelière, la Québécoise Véronique Trudel, qui était tout simplement parfait : une canette du pétillant naturel du vignoble Benjamin Bridge. Rafraîchissant et vivifiant!

Obladee Wine Bar met aussi en valeur le terroir avec ses vins, fromages et charcuteries. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Voici des suggestions gourmandes de la région

Évangeline, Chéticamp (N.-É.)

En plein cœur de Chéticamp, un traditionnel village de pêche acadien, le restaurant Évangeline offre des mets populaires canadiens.

Le cake au poisson du restaurant Évangeline à Chéticamp est très généreux. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

L'endroit offre aussi le fricot, un mets reconnu par le passé pour les grandes occasions. C'est une soupe aux allures de ragoût, épicé avec de la sarriette.

Big Spruce Brewing, Nyanza (N.-É.)

L’épinette rouge est un arbre qui pousse en abondance dans les Maritimes et la microbrasserie Big Spruce Brewing célèbre ses essences. On s’y arrête pour la bière certifiée biologique et pour le camion de cuisine de rue, Farm to Fork, où tout est élaboré à partir de produits locaux.

Les bières de la microbrasserie Big Spruce Brewing mettent en valeur un savoir-faire inspiré des styles classiques européens. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

C’est jour de congé pour le camion de cuisine de rue? Pas de panique! À 15 minutes de là, d'autres restaurants ambulants vous attendent au quai de Baddeck, notamment le Cruisin’ Cuisine et le Stand and Stuff Your Face.

Distillerie et auberge Glenora, Glenville, (N.-É.)

Vous aimez le whisky vieillit en fût de vin de glace, c'est au Glenora que ça se passe. Au menu : des single malts vieillit en fût de chêne américain, dont le Glen Breton Ice 19 ans, un produit unique au monde affiné en fût de vin de glace. Au nez, on y retrouve des notes sucrées de raisins secs et de noisettes, alors qu’en bouche, on ressent le goût du caramel à la pomme épicée.

Two if by sea, Dartmouth, (N.-É)

Avec les nombreux Tim Horton's sur la route des Maritimes, les cafés indépendants sont un peu plus difficiles à trouver. Heureusement, Zane Kelsall et Dean Petty ont fondé le Anchored Coffee, dont les grains sont utilisés dans le café voisin, le Two if by sea.

Cappuccino, cortado et scone au café Two if by Sea de Dartmouth. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Café Good Luck, Dartmouth et Halifax, (N.-É.)

Êtes-vous du type brunch? Prenez place au Café Good Luck de l’entreprise Manual Food and Drink & Co. Vous y trouverez une version modernisée du classique dinner américain où les convives prennent place sur… des bancs d’église!

L'offre pour le brunch au Café Good Luck à Dartmouth comble autant les dents sucrées que les amateurs de viennoiseries salées. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

La cheffe Emma Adamski y propose un menu coloré où se côtoient des classiques du déjeuner, mais aussi des viennoiseries et une sélection de bières locales et du vin, dont plusieurs en importation privée.

L'accord improbable signé Stillwell Beergarden et The Dairy Bar : une bière et un dessert. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel