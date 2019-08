La première partie de mon récent périple dans les maritimes m'a plongé dans des saveurs traditionnelles très diversifiées. Voici de bonnes adresses à retenir en partant du Nouveau-Brunswick jusqu'à l'île du Cap-Breton.

Un texte de Allison Van Rassel

La Foire Brayonne, Edmundston (N.-B.)

En plein cœur de la ville d’Edmundston, aux abords de la rivière Madawaska, la Foire Brayonne célèbre depuis plus de 40 ans la culture franco-canadienne. Les nombreuses festivités permettent de découvrir un plat bien spécial : la ploye.

La ploye est élaborée à partir d'un mélange de farine de sarrasin jaune et de farine de blé. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Élaborée à partir d’un mélange de farine de sarrasin jaune et de farine de blé, des œufs et de l’eau, la ploye est cuite à la commande sur une plaque de cuisson. Simple à première vue, elle est ensuite nappée de beurre et servie avec un choix de cretons, sucre brun ou ragoût au poulet. Certes pas compliqué, c'est surtout vraiment savoureux.

Le festival a lieu chaque année au début du mois d'août.

Covered Bridge, Waterville (N.-B.)

Les croustilles Covered Bridge sont cuites à la marmite à Waterville sur le bord de l’autoroute Transcanadienne par la famille Albright depuis 2009 à partir de pommes de terre de la variété Dark Russet. La recette utilisée pour fabriquer les croustilles remonte aux années 1920.

J'ai fait un arrêt au quartier général de l'entreprise spécialement pour l’édition limitée des croustilles à saveur de donair, disponible uniquement à cet endroit. Une expérience particulière où la poudre d’ail rencontre l’acidité d’une poudre de tomate et celle du lait sucré. Vous rêvez de manger des croustilles au homard de l’Atlantique ou encore au hot dog garni? Ce sont d'autres saveurs exclusives de l'usine de Waterville.

Les croustilles à la saveur de donair de Covered Bridge, la raison derrière mon arrêt à l'usine de transformation de Waterville au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Puisque vous y êtes, profitez-en pour visiter le pont couvert le plus long au monde à Hartman, le village voisin. Ce pont, vous l'aurez deviné, est l’inspiration derrière le nom de l’entreprise familiale Covered Bridge.

Trailway Brewing Co., Fredericton (N.-B.)

Sur la rive nord du fleuve Saint-Jean, dans un secteur commercial de la ville de Fredericton où de grandes bannières industrielles se côtoient, la microbrasserie Trailway Brewing CO. y fait un peu figure de mouton noir. Cette brasserie locale propose des produits accessibles et très rafraîchissants, dont plusieurs faibles en alcool. La bière blanche aux framboises est une de mes bières estivales préférées.

La pizza végétarienne à l’aubergine cuite sur feu de bois disponible à la microbrasserie Trailway Brewing CO. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

La terrasse est invitante, chaleureusement illuminée en fin de journée où un service de nourriture est assuré par un camion de cuisine de rue. Au menu : des pizzas sur feu de bois, incluant une excellente option végétarienne à l’aubergine.

Chess Piece - Pâtisserie & Cafe, Fredericton (N.-B.)

La cheffe pâtissière Patti Hollenberg s’inspire du concept des boulangeries Première Moisson (pain, pâtisserie et café) pour mettre en valeur son amour de la gourmandise. Menu midi, breuvages chauds et gourmandises sucrées servies dans un café aux allures rustique au mobilier vieillot sont au rendez-vous.

Discrète sur la rue Queen, la pâtisserie ChessPiece vaut à elle seule un détour au centre-ville de Fredericton. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Les macarons et pull-apart à la cannelle, réalisés à partir des retailles de beignes du jour, sont bons à s’en lécher les doigts. Encore meilleur accompagné d’un thé ou d'une tisane.

Queen Street Creamery, Fredericton (N.-B.)

Ce camion à glace créé des sucreries en très petites quantités. Ça comprend des friandises glacées artisanales avec des options végétaliennes sans lactose, sans œufs et/ou sans gluten. La crème glacée est servie dans un cornet gaufré fait maison. Les sandwiches glacés entre deux biscuits sont par ailleurs incroyablement gourmands.

La crème glacée du camion de crème glacée de la Queen Street Creamery est servie dans un cornet gaufré fait maison. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Steinhart Distillery, Airsaig (N.-É.)

Pour une promenade sur le bord de mer, empruntez la route 245 qui longe le détroit de Northumberland. C’est sur ce chemin que vous trouverez le gin classique reconnu au 2019 World Gin Awards à Londres, en Angleterre comme étant le meilleur gin classique au monde! Bienvenue à la Steinhart Distillery où le maître distillateur Thomas Steinhart élabore des alcools incroyablement expressifs, incluant une gamme créative mettant en valeur les arômes typiques de produits locaux : bleuets, sirop d’érable et camerises, entre autres. Ne partez surtout pas sans déguster leur sirupeux gin à la rhubarbe.

Nook & Cranny, Truro (N.-É.)

Ce sympathique brewpub propose une grande variété de bières locales, dont plusieurs brassées par le voisin, le Salty Dog Brewing Company. Au menu, des produits de la mer de la région tels que des moules, des huîtres et un délectable fish and chips d'aiglefin de l'Atlantique légèrement pané dans une bière aux bleuets. Oui, oui aux bleuets! Le tout servi avec frites, salade de chou et une relish de bleuets.

Le fish and chips d'aiglefin de l'Atlantique de la microbrasserie Nook & Cranny à Truro est bien différent de la majorité des « fish and chips » dégustés en Nouvelle Écosse, légèrement panés et généreux en poisson. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Sandeannie's Bakery & Tea Room, Port Hood, (N.-É.)

Boulangerie, pâtisserie et restaurant. Cet endroit charmant offre le déjeuner à toute heure du jour (bien avant les grandes chaînes de ce monde) et du prêt-à-manger généreux et réconfortant. Une bonne idée serait de se procurer leurs bons plats à emporter, parfaits pour le glamping, ce style de camping un peu plus luxueux!

La chaudrée de fruits de mer saupoudrée de paprika de Sandeannie's Bakery & Tea Room à Port Hood en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Toutefois, vous devriez vraiment prévoir un moment dans votre voyage pour prendre place dans la salle à manger afin d'y déguster une chaudrée de fruits de mer, la meilleure de tout mon périple. Et qu'est-ce qu'on en a goûté!

Peu épaisse, élaborée à partir d'un bouillon maison fort savoureux, cette chaudrée est très bien équilibrée, avec beaucoup de poissons et fruits de mer... locaux! Accord parfait avec un roll, un petit pain fesse.