Dans des champs de l''Île d'Orléans poussent des plants de cassis biologique. Un petit fruit qui sert à concevoir un vinaigre qui prend six années à fermenter.

Un texte de Allison Van Rassel

Vincent Noël, de la Vinaigrerie du Capitaine, parle d’une méthode bien précise. On prend les fruits de cassis bio, on les récolte très, très mûrs, on fait un vin dédié à faire du vinaigre, raconte-t-il. C’est un vin concentré en fruits, beaucoup moins sucré.

Vincent Noël de la Vinaigrerie du Capitaine. Son entreprise est une histoire de famille qui a évolué dans le temps. Photo : Radio-Canada

Par la suite, le vin est fermenté, puis inoculé avec une bactérie et finalement mis en barrique. Au bout de six ans, il est prêt.

La méthode de ces passionnés du goût et des saveurs permet d’élaborer ce produit depuis 2005 avec du cassis, mais aussi avec la gadelle. Il s’agit d’un groseillier à grappes qui se retrouve à l’état sauvage au Québec.

La vinaigrerie a changé son image de marque, mais la qualité des produits continue d'émerveiller les clients et curieux. Photo : Radio-Canada

La Vinaigrerie du Capitaine travaille avec la plus grande production de cassis de l’Amérique du Nord.

Il y a une certaine demande, mais c’est coûteux à produire, indique Vincent Noël. On n’est pas assez connu encore.À la maison, les gens doivent savoir que pour cuisiner le vinaigre, ils n’ont pas besoin d’être chef.

Une des prochaines étapes pour cette ferme de l'Île d’Orléans sera de distiller leur produit pour en faire des boissons alcoolisées. Ça viendra au printemps 2020.