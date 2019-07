Le restaurant fait partie du prestigieux réseau Relais et Châteaux. Photo : fournie par l'Initiale/Photo courtoisie

Après 30 ans de carrière, les artisans Rolande Leclerc et Yvan Lebrun sont sur le point de mettre la clé dans la porte du restaurant l’Initiale dans le Vieux-Port de Québec.

Le couple part à la retraire la tête haute, humble avec en mains les plus grandes distinctions au Canada dont la prestigieuse bannière Relais et Châteaux.

Ce sont également cinq diamants remis par le club CAA/AAA que le restaurant porte. Il s'agit de la plus haute distinction pour un établissement de restauration au Canada.

L’Initiale offre sans contredit une des plus belles expériences gastronomiques au Québec.

Il n’a jamais essayé d’être à la mode, mais tout ce qu’il faisait était du jour , raconte le chef Jean Soulard.

C'est lui qui a d'ailleurs offert à Yvon Lebrun son premier emploi en cuisine au Québec, alors qu’il était chef à l’hôtel Hilton de la ville de Québec.

C’était dans les années 80.

J’ai toujours dit de lui qu’il était le meilleur cuisinier de la ville de Québec. Assurément le plus talentueux dans la cuisine pure, goûteuse et délicate , affirme Jean Soulard.

Daniel Vézina, un autre chef réputé de la capitale, considère le chef Yvan Lebrun comme un vrai artisan de la gastronomie de Québec.

D'ailleurs, le Laurie Raphaël de Daniel Vézina est presque voisin de l'Initiale. C'est notamment à travers les médias que Daniel Vézina a pu placer sa marque au premier plan de la scène gastronomique de la province. Un aspect que le chef Yvan Lebrun, lui, a moins exploité.

Un artisan comme j’en ai rarement vu. Ce ne sont pas des gars qui, comme moi, sont à la télévision ou écrivent des livres. Pour moi, Yvan Lebrun c’est un vrai artisan. Daniel Vézina, copropriétaire du restaurant Laurie Raphaël

Important héritage culturel

L’Initiale laisse derrière lui un immense héritage pour la gastronomie québécoise.

C’est possiblement la discrétion des propriétaires qui a fait en sorte que le restaurant occupe une place plus discrète dans le paysage identitaire culinaire québécois.

On aurait aimé d’eux qu’ils soient plus connus, se désole M. Soulard. C’est un gars qui aurait eu deux, voire trois étoiles Michelin en Europe. Il s’enfermait dans sa cuisine, c’est sa personnalité. Est-ce que l’Initiale en a souffert? Non, pas du tout , poursuit celui qui croit que l’héritage d’Yvan Lebrun est immense pour la cuisine au Canada.

Le bouche-à-oreille et les reconnaissances venues de l’industrie furent de grands alliés pour les restaurateurs.

Parmi ces reconnaissances, on retrouve celle de la version québécoise du réputé guide français Gault & Millau qui, en 2017, a attribué le titre de cuisinier de l’année à Yvan Lebrun.

Le restaurant Initiale a pour sa part reçu le meilleur classement du guide avec une note de 18,5 sur 20. La plus haute distinction pour un restaurant au Québec.

Une reconnaissance qui ne surprend aucunement Stéphane Modat, chef du restaurant Champlain du Château Frontenac. M. Modat est arrivé au Québec dans les cuisines d'Yvan Lebrun par l’entremise de connaissances communes.

Ce sont des gens qui n’ont jamais fait de compromis, raconte le chef Modat. Avec eux j’apprenais autant la restauration que sur la vie au Québec. Je ressentais à la fois une assurance européenne et une rigueur hallucinante pour la qualité des produits.

L'utilisation de produits frais a aussi permis au chef de l'Initiale et à sa brigade de mettre en valeur le terroir québécois et ses saveurs uniques. Le tout exécuté avec un immense souci du détail et en respectant les grandes techniques de la cuisine française.

Il travaillait les produits du terroir comme peu savaient le faire à une époque où l’accessibilité aux produits issus du terroir québécois était quasi impossible. Stéphane Modat, chef du restaurant Champlain du Château Frontenac

Une école de restauration

Il faut le dire, le restaurant a été une école prodigieuse pour plusieurs cuisiniers et sommeliers.

Tout le monde voulait apprendre d’Yvan Lebrun et Rolande Leclerc, car leur réputation au sein de l’industrie faisait de leur équipe une sorte d'élite de la restauration.

Pour y avoir travaillé deux ans et mangé quelquefois, c'est une magnifique table, avec un souci du détail irréprochable , commente Pier-Luc Germain, copropriétaire de la Buvette Scott dans Saint-Jean-Baptiste.

Aujourd'hui son restaurant transporte le souci d’un service attentionné et respectueux - qu'il a appris à l’Initiale - dans un contexte beaucoup plus décontracté. Une rareté dans ce type de bistronomie au Québec.

C’est une grande fierté pour Rolande Leclerc de constater que sa passion pour le service à la clientèle en a inspiré plus d'un.

C’est génial, s'exclame Mme Leclerc. Si vous faites tout avec le cœur et de l’énergie, ça va marcher. Vous allez me trouver radoteuse, mais tout ce qui est fait ici est fait avec passion, avec cœur. Faut mettre la gomme. Je crois que c’est juste le cœur qui peut faire ça.

Son dévouement à l’art du service à la clientèle et l’étiquette dans une salle à manger est un des plus rigoureux que j’ai eu la chance de témoigner.

Un art oublié dans le paysage de la restauration moderne.

Le restaurant fermera ses portes officiellement le 28 septembre prochain.