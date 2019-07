Poivre de Timut, fines herbes, ananas rôtis, les combinaisons de saveurs de crème glacée et sorbet artisanal dans le comptoir de la Pâtisserie Gaël Vidricaire sont incroyablement intrigantes. Et malgré leurs apparences simples, elles ont le pouvoir de titiller les papilles gustatives et d'ouvrir sur le monde complexe de la glace artisanale.

Un texte de Allison Van Rassel

Il faut d'abord savoir que la glace artisanale demande une grande maîtrise des techniques de pâtisserie.

La notion la plus difficile lors de la création de glaces artisanales est la maîtrise des cristaux de glace, précise Gaël Vidricaire. La seule façon d’arriver à ce résultat est de contrôler l’eau libre dans les produits.

Grâce à cette technique, la glace est à la fois fine, crémeuse et soyeuse.

Celle qui a remporté le prix de pâtissière de l'année au dernier gala de la Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec dompte les cristaux de glace dans ses créations glacées comme peu savent le faire au Québec.

L’eau est l’élément le plus difficile à contrôler dans la glace artisanale. Il faut que ce soit stabilisé afin que les cristaux soient très, très fins et que le rendu soit impeccable et soyeux. Gaël Vidricaire, pâtissière et docteure en microbiologie-immunologie

Afin de dompter l’eau et contrôler sa cristallisation lors du refroidissement, la pâtissière fait appel à ce qu’elle nomme la chimie des sucres .

Ainsi, Gaël Vidricaire utilise en quantité infinitésimale du glucose atomisé et de la trimoline, un sucre inverti qui provient de la betterave doté d’un pouvoir sucrant plus élevé que le sucre en poudre.

Un peu comme le miel, qui est un autre type de sucre inverti.

Selon la généticienne de formation, ces ingrédients aux molécules bien précises sont essentiels à l’élaboration d’une glace onctueuse ou d'un sorbet soyeux.

D’un point de vue chimique, ces sucres viennent stabiliser l’eau présente de façon naturelle dans les fruits afin de l’empêcher de cristalliser, explique-t-elle. C’est mathématique.

Une équation qu’elle détermine en fonction de la qualité de la matière première utilisée.

La pâtissière Gaël Vidricaire élabore son produit glacé à partir d'une crème anglaise [lait et œuf, pas de crème], car, selon elle, le mariage des deux ingrédients donne le plus beau résultat en bouche. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Bien choisir ses fruits

La quantité a aussi des effets importants sur le résultat final.

Si je prends des fraises de la Californie au lieu de celle de l’île d’Orléans, je n’aurai pas le même produit à quantité de fraise égale, poursuit la pâtissière. Il y en a une qui a beaucoup de sucre naturel et plein de soleil de chez nous, alors que l’autre n’a aucun parfum. Si je fais la même recette avec ces deux produits, je n’aurai pas du tout le même résultat, parce que la qualité de la matière première n’est pas égale.

La pâtissière utilise toujours de belles fraises. Beaucoup de belles fraises.

En bouche, le résultat est empreint de bonheur grâce aux parfums complexes et délicats des fruits.

Plusieurs se tournent vers des additifs comme des essences et des colorants artificiels afin de rehausser les parfums de leurs friandises glacées et ajouter de la couleur. Toute cette chimie est disponible facilement dans le monde de l’alimentation, mais ça éloigne énormément de la vraie nature du fruit. Gaël Vidricaire, pâtissière et docteure en microbiologie-immunologie

Trop de chimie

À son grand désarroi, la pâtissière Gaël Vidricaire perçoit que la majorité des bars laitiers au Québec se tournent vers des prêts à mélanger et des additifs, ce qu'elle considère comme étant facile, mais moins dispendieux, admet-elle.

Les friandises artisanales de la Pâtisserie Gaël Vidricaire sont conservées dans un comptoir réfrigéré qui protège les produits des grands écarts de température. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Des choix que ces commerces font au détriment de la qualité et de l’art de l’élaboration de friandises artisanales, poursuit celle qui est aussi doctorante en microbiologie-immunologie.

De plus en plus de mélanges sont faits par de gros manufacturiers alimentaires. C’est un domaine où ils ont frappé fort, parce qu’il y a beaucoup d’argent à faire là-dedans, croit-elle. Si tu mets de la poudre A avec de la poudre B plus de l’eau dans la machine, ça ne coûte rien. Les marges sont incroyables. Et pas besoin de formation, car c’est très facile à faire.

Prendre le temps de réaliser la valeur gustative d’un vrai produit et son art est une expérience éducative en soi.

Difficile de retourner en arrière par la suite.