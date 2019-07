Trois terrasses au coeur de la Vieille Capitale pour profiter des belles journées de l'été.

Un texte de Allison Van Rassel

La Barberie

La microbrasserie La Barberie est la toute première coopérative brassicole à avoir vu le jour au Québec. Installée à l’entrée du quartier Saint-Roch, entre le Palais de Justice et le parc John-Munn, la terrasse de La Barberie est l’une des plus luxuriantes de la Capitale nationale. L'espace est aménagé par les Urbainculteurs et l’organisme Verdir Saint-Roch, une initiative qui a pour but, entre autres, de favoriser le verdissement alimentaire. Il y pousse du houblon, des fleurs, des rosiers sauvages, des légumes et une variété de kiwi rustique. Le service de traiteur Pastissimo offre ses créations gourmandes du jeudi au dimanche.

La Barberie propose une belle sélection de bière de soif, soit des bières de grande buvabilité faible en alcool idéales pour les chaudes journées d'été. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

La cour arrière du Festibière

La cour arrière du Festibière est une véritable oasis en plein cœur du Vieux-Port de Québec. Administré par l’équipe du festival de bière de Québec, le Festibière, c’est l’endroit tout indiqué pour déguster le savoir-faire des artisans brassicoles du Québec. Installez-vous confortablement dans une des colorées chaises Adirondack et dégustez votre bière de soif les deux pieds dans l’eau! L'accès est gratuit, les enfants admis et la nourriture aussi.

Parmi les produits québécois utilisés dans les créations liquides du bistro L'Orygine, le pétillant à la Rhubarbe de La Rhubarbelle et le verjus Au fil du vent. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Bistro L’Orygine

Encadrée par des murs de pierres ancestraux, la terrasse du Bistro L’Orygine du groupe La Tanière offre un lieu intimiste avec coup d’œil sur le Fleuve. Que ce soit pour y déguster la cuisine raisonnée de la cheffe Sabrina Lemay, un brunch gourmand en famille ou un dessert inusité du chef pâtissier Jérémie Billy, le Québec est la vedette de l’assiette et la coupe. Allez-y pour un mocktail, une création sans alcool mettant en valeur des jus, sirops et fermentations maison élaborées à partir d’ingrédients locaux inédits. Oserez-vous déguster du lichen?