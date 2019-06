Traditions italiennes et temps, beaucoup de temps. Ce sont là les deux ingrédients du succès de la recette du nouveau commerce de créations typiquement napolitaines de l’avenue Cartier, Il Cuginetto.

Un texte de Allison Van Rassel

Chez ce p'tit cousin [c'est la traduction d'Il Cuginetto], le plaisir se déguste avec ses mains au comptoir, en marchant ou à la maison entre amis.

Là est le désir de Christiana Lapegna et son mari Oscar Tafuri qui ont ouvert cette semaine ce minuscule comptoir où la focaccia, un pain plat typiquement italien, est la pièce maîtresse du menu.

On avait envie d’ouvrir un petit quelque chose d’italien, mais vraiment italien, explique Christiana Lapegna. On n’a jamais trouvé quelque chose [à Québec] de très street food comme en Italie.

Originaire de Naples, elle me raconte son enfance avec ses amies alors qu’elles fréquentaient un comptoir sur rue pour se procurer un morceau de focaccia qu’elles mangeaient en route vers la maison.

Chaque région de l’Italie a sa recette de ce moelleux pain plat cuit au four souvent aromatisé de peu d’ingrédients; surtout des herbes, des légumes et de l’huile d’olive. Des parfums directement associés aux souvenirs d’enfance de l’entrepreneure.

Ce petit moment magique, il m’est toujours resté en mémoire , raconte-t-elle. C’est comme si ça faisait partie de notre vie, mais on ne disait jamais qu’on avait mangé quelque chose en arrivant à la maison , ajoute-t-elle en riant avec cœur.

Le rituel de son enfance autour de la focaccia, elle veut le partager avec les gens de Québec, mais s'assurant de mettre en valeur la tradition italienne qu'elle chérit tant.

Chef consultant italien

Afin de s’assurer que les traditions italiennes sont respectées en cuisine, Mme Lapegna a fait appel à Enrico Giuliano, un chef consultant natif de Naples et qui gère le camion de cuisine de rue Roqus à Milan. La focaccia est, lui aussi, la vedette de son menu.

Enrico Giuliano, un chef consultant natif de Naples, est venu donner un coup de main à Karl Moran. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

M. Giuliano a été engagé par les propriétaires du Il Cugnietto afin de partager son savoir-faire avec leur chef en cuisine, Karl Moran.

Pendant une semaine, jour et nuit, Enrico et Karl ont cuisiné de la pâte à focaccia à partir d’un métissage de farine qui comprend La Milanaise et une farine moulue sur pierre qu’affectionne particulièrement le cuisinier québécois.

J’ai eu l’impression de recommencer à zéro , avoue Karl Moran qui cumule plus d’une dizaine d’années d’expérience en boulangerie. On est complètement ailleurs que ce que j’ai appris ici. Et ne sors jamais un rouleau à pâte devant un Italien. Il faut toujours manipuler la pâte avec les mains.

Je n’avais jamais fait un pain de 48 heures de pousse. Faut écouter la pâte, car c’est elle qui décide quand elle est prête. Karl Moran

Pas comme des pains industriels

Une fois les ingrédients bien incorporés dans un pétrisseur italien importé expressément pour la fabrication de ce pain typique de l’Italie, la pâte pousse tranquillement pendant 24 heures dans des bacs de plastique rangés un par-dessus l’autre dans un réfrigérateur.

Sortie du réfrigérateur, la pâte doit reposer à nouveau 15 à 16 heures à la température de la pièce.

Selon l’expérience de M. Moran, une pâte de ne lève que 5 heures en boulangerie traditionnelle et encore moins longtemps en boulangerie industrielle, faisant appel à des levures chimiques afin d’accélérer le travail que fait naturellement le temps.

Lorsque bien reposée, la pâte lisse et incroyablement élastique est séparée à la main, pesée et déposée dans des moules de cuisson rectangulaires généreusement badigeonnés d’huile d’olive et de semoule de blé.

Un autre repos de deux heures est donné à la pâte avant sa cuisson.

Ces efforts permettent de créer des focaccias moelleuses, bien alvéolées, avec une légère acidité. Des délices qui craquent sous la dent.

Les fours sur sol de pierre ont posé un défi lors des premiers tests de cuisson du chef. Des fours directement importés d’Italie afin de reproduire le plus efficacement possible la focaccia de Naples. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Puis, même après avoir dégusté plusieurs variétés, toutes aussi délectables les unes que les autres, ces focaccias me laissent avec un sentiment de bien-être et de légèreté dans l’estomac.

Nous sommes ici à mille lieues d’un produit industriel lourd et difficilement digestible.

La même attention est investie dans les autres plats comme les arancinis, la frittata de pâte, le gratin de pommes de terre et les calzones.

Respect des traditions

À peine de retour d’un périple de 15 jours en Italie, dont 5 jours à Rome et 10 jours à Naples, le chef Moran entend respecter la règle la plus importante en cuisine selon la propriétaire Mme Lapegna : respecter les traditions italiennes, notamment celle du sud de l’Italie.

Par exemple, impossible pour lui d’utiliser du parmesan dans une recette qui contient de l’ail.

Si cette dernière est élaborée avec des oignons, vive le parmesan!

« C’est une des traditions que tous respectent en cuisine », précise Mme Lapegna.

Le chef Karl Moran, la propriétaire du comptoir Christiana Lapegna et le chef consultant du Il Cuginetto, Enrico Giuliano. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Après avoir géré le restaurant le Fun en bouche sur la 3e avenue à Limoilou pendant plus de 12 ans, M. Moran croit comprendre ce que recherchent les Québécois comme expérience gustative.

Sans travestir le projet, le cuisinier québécois avoue avoir adapté au palais des Québécois quelques recettes initialement proposées par le chef consultant Enrico Giuliano.

Par exemple, au lieu d’offrir des couches d’oignons directement sur le pain où la majorité est toujours crue après la cuisson, il utilise un confit d’oignon.

Un fin détail qui se marie bien à l'offre italienne de ce nouveau comptoir qui souhaite aussi laisser entrer un soupçon de saveur fleurdelisée.