L’homme d’affaires et pilier de la restauration à Québec, Jacques Gauthier, ouvrira au rez-de-chaussée de l’Hôtel Clarendon dans le Vieux-Québec, un bistro avec une offre de nourriture « populaire », axée sur le poisson et les fruits de mer. Un pari prudent pour celui qui définit la restauration de Québec comme « conservatrice qui manque d’audace ».

« J’ai toujours associé mes projets à mes goûts relativement populaires, décrit Jacques Gauthier. Des goûts plus ou moins compliqués, où c’est facile de trouver un certain achalandage. Ce sera exactement la même formule, mais axée sur le poisson et les fruits de mer. »

Ce sera son 115e restaurant en carrière.

Avec un nombre aussi élevé d’ouvertures de restaurants à son actif, M. Gauthier croit connaître la formule afin de plaire à un maximum de consommateurs à la fois. Il mise sur ce qu’il nomme un « bon rapport qualité-plaisir ».

Fondateur du Groupe Restos Plaisirs, dont il vient tout juste de se départir de ses dernières actions, M. Gauthier a fait sa marque dans le paysage de la restauration de la capitale nationale avec le restaurant de style bistro milieu de gamme.

Le Cochon Dingue, le Paris Grill et Lapin Sauté sont de bons exemples. La Belle Mer, son premier flirt avec le poisson et les fruits de mer, n’aura duré qu’une seule année, en 1995.

La brasserie parisienne Café du Monde, reconnue à l’époque pour son magret de canard et sa crème brûlée, a intégré poissons et fruits de mer à son menu lors de son déménagement à l’Espace Dalhousie, en 2012.

« Ce n’est pas un créneau beaucoup utilisé à Québec, poursuit-il, faisant référence aux produits de la mer. Je veux le faire, mais de façon assez populaire, très accessible. Ça se prête bien à un contexte bistro. »

À son âge vénérable de 75 ans, il préfère laisser l’audace aux jeunes chefs dont la créativité déferle en ce moment sur la scène gastronomique de la ville de Québec.

Les jeunes sortent des sentiers battus. Faut dire qu’Internet, les voyages, font en sorte que la culture se développe beaucoup plus rapidement qu’avant. Jacques Gauthier

Pour réussir son pari, M. Gauthier fera appel au chef actuel du restaurant de l’Hôtel Clarendon, Fred Stanton.

D’origine britannique, M. Stanton a œuvré dans des restaurants étoilés Michelin à Londres, mais devra créer ici des « valeurs sûres » comme le fish n’ chips, le produit « signature » du menu de son bistro de 125 places.

Le brunch du week-end et les heures d’ouvertures étendues 7 jours sur 7 et 365 ours à l’année seront, selon l’entrepreneur, des facteurs clés au succès.

Un défi de taille considérant l’actuelle pénurie de main-d’œuvre à Québec.

On me dit que je ne suis pas le meilleur opérateur. J’ai des bonnes idées. Je suis plus un promoteur, un gars de marketing. Jacques Gauthier

Deux amies et collègues de longue date qui « savent opérer efficacement » se joignent à lui dans ce projet encore sans nom : Martine Plante et Emmanuelle Villa.

« On a été élevé un peu ensemble, on s’est fait des principes directeurs chez Restos Plaisirs, raconte-t-il. Ce qu’on se dit Martine, Emmanuelle et moi, c’est qu’on veut faire passer le plus beau moment de la journée à nos clients. »

Ensemble, ils se sont donné des critères bien précis, dont celui de trouver un nom qu’un anglophone sera capable de prononcer.

L'ouverture est prévue le 1er décembre.