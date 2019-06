Inspiré par le savoir-faire comme ingrédient maître du goût, Sardines, le nouveau bistro du quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec, propose un menu qui ouvre sur un monde de « vraies saveurs ».

Un texte de Allison Van Rassel

Entrer chez Sardines, c’est comme entrer chez un ami qui aime voyager et qui rapporte avec lui des trésors gourmands à partager : conservas, guanciale, manchego.

Le simple fait de prononcer le nom de ces produits à voix haute prépare la bouche à vivre une certaine exaltation culinaire.

Un premier coup d’œil sur la carte des boissons permet automatiquement d'être charmé par la présence de produits façonnés par des artisans d’ici et d’ailleurs qui mettent de l’avant un savoir-faire ancestral.

On voulait [faire] un retour aux sources, proposer des trucs super traditionnels. Des produits qui mettent de l’avant les fondements du bien manger. Étienne McKinnon, chef et copropriétaire du Sardines

C’est la beauté de la gueuze qui a éveillé chez Dave St-Yves, Pier-Luc St-Germain et Jean-Philippe Lessard, copropriétaires de la Buvette Scott, le désir d’ouvrir un deuxième commerce.

Se sont joints à eux le cuisinier Étienne McKinnon et le passionné de bière Samuel Genest.

Pour ce qui est de la gueuze, on peut dire que c’est un peu comme le champagne de la bière et une belle façon de faire un retour dans le temps.

Ce style de bière belge est élaboré à partir de lambics, des bières plus ou moins acides issues d’une fermentation spontanée, sans ajout de levures. La gueuze n’est pas une bière brassée comme on les connaît.

Ce sont la fermentation et le temps qui représentent les ingrédients clés de la création de ce produit et inspirent les restaurateurs dans la mise en place de leur menu.

Chez Sardines, on sert la gueuze prudemment à l’aide d’un traditionnel panier en osier afin d’éviter que les particules de fermentation dans le fond de la bouteille soient versées dans le verre. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Les amateurs de bière se réjouiront aussi d’avoir le choix entre une IPA en fût de la Brasserie Auval et la Bingo Pivo de la microbrasserie Les Grands Bois. Cette dernière est servie façon mlíko grâce à un robinet d’importation tchèque qui rend la bière incroyablement mousseuse et onctueuse.

Charcuteries artisanales

Pour accompagner les gueuzes, et autres breuvages soigneusement sélectionnés, les restaurateurs proposent de la charcuterie d'ici et d'ailleurs.

L’équipe derrière Sardines a donc tissé des liens avec des entreprises en importation alimentaire afin d’avoir accès à des produits d’appellation d'origine contrôlée en provenance de l’Espagne, de l’Italie, mais aussi des produits prisés de fabrication artisanale montréalaise.

Comme ces deux produits de l’artisan charcutier Philippe Viens des Aliments Viens : la lonza et la n’duja (allez-y à voix haute : n-doo-ya!), une sorte de saucisse italienne épicée élaborée à partir de viande et abats de porc.

Toutes les charcuteries sont tranchées à la commande et vendues au gramme pour manger sur place ou pour emporter. Photo : Radio-Canada

C’est d’ailleurs le premier commerce de la ville de Québec à proposer ces charcuteries déjà très populaires à Montréal; une fierté pour l’équipe de Sardines.

Et cette occasion d’affaires a vu le jour grâce à la collaboration de Philippe Labbé de l’entreprise de distribution alimentaire Aux Terroirs, souligne Étienne McKinnon.

Le pain au coeur de l'aventure

Ouvert depuis mardi, Sardines n’est toutefois pas un bar à charcuteries ni un bistro à l’européenne. Deux étiquettes que réfutent les propriétaires.

Ils le décrivent comme un restaurant de quartier, où le temps s’arrête et fait son œuvre dans les gestes du chef Étienne McKinnon.

Selon lui, c’est le pain qui évoque le mieux les fondements de sa cuisine. Il prend un bonheur inestimable à le préparer, dit-il.

Le levain à partir duquel le chef Étienne McKinnon fabrique son pain à un nom : Jacques. Même que le restaurant devait initialement être nommé de la même façon. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Depuis bientôt trois ans, ce passionné de cuisine façonne son pain à partir de son propre levain et avec la farine de la Seigneurie des Aulnaies près de La Pocatière.

« C’est une quête personnelle le pain, tout comme celle de faire pousser mes légumes, raconte le cuisinier autodidacte. Il y a une satisfaction dans ça que je n’ai pas trouvée dans autre chose ».

Ses premiers pains ont été conçues à la façon de Ricardo, dit-il en souriant, c'est-à-dire cuits dans une cocotte en fonte à partir d’une poolish, un mélange de farine, d’eau et de levure.

« Maintenant je nourris mon levain comme un petit animal, une sorte de Tamagotchi, précise le boulanger en herbe. C’est une relation très particulière que l’on a moi et Jacques, mon levain. Une relation à la fois facile et infiniment complexe », poursuit celui qui a vraisemblablement trouvé le bonheur dans la fabrication du pain.

Il fournit aussi le pain à la Buvette Scott et complimente ses créations pur levain avec un beurre de culture de la Laiterie Chagnon dans la région touristique des Cantons-de-l'Est.

Six plats sont concoctés à partir des légumes du jardin du chef. Sur l'image : une onctueuse brouillade d’œufs et choux de Bruxelles râpés, le tout grillé au four à pain. Photo : Radio-Canada

Les plats offerts sont composés en toute délicatesse et présentés dans des assiettes qui exhalent raffinement et féminité.

Le mot Sardines s’y prête très bien. La savoureuse cuisine d’Étienne aussi.

Les prix des plats, eux, varient entre 8 $ et 15 $.

Inspiration décor : les azulejos

Sardines est situé au confluent des quartiers Montcalm et Saint-Jean-Baptiste, à deux pas du Théâtre Périscope et quelques minutes de marche du Grand Théâtre.

Ce minuscule bistro d’environ 20 places propose un décor de matériaux récupérés qui accentue la lumière naturelle en plus de mettre met en valeur le savoir-faire de l’artisan et récupérateur de la Mauricie, Michel Rousseau.

À l’aide de matériaux récupérés et inspiré d’un récent voyage au Portugal, Michel Rousseau donne une personnalité au local dans le but de mettre en valeur la chaude lumière de fin de journée. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Dès l'entrée et sous le présentoir de pains et charcuteries, une mosaïque de bois de grange peinte en bleu, jaune et blanc rappelle les azulejos en céramique de l’Espagne et du Portugal.

Le mobilier de bois, qui fait penser au style art déco, donne de l’élégance au lieu, une qualité qui se caractérise notamment dans les chaises et le cuir couleur dijon des banquettes.

Des lampes aux abat-jours en tôle bleue électrique sont fixées au mur à partir de tuyaux de cuivre.

Des détails tout aussi agréables à regarder.

À l'extérieur, une petite terrasse d’environ une dizaine de places permet aux convives de profiter de chaque rayon de soleil de la fin de journée.

Comme c’est le cas à la Buvette Scott, l’ambiance musicale est assurée par une platine à vinyles. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Dave St-Yves, un des cinq associés dans cette nouvelle aventure, habite depuis plus de 20 ans dans le secteur.

Il était impensable pour lui, ainsi que pour ses quatre autres associés, d’ouvrir un deuxième restaurant ailleurs que dans le quartier Saint-Jean-Baptiste.

« Tant pour la logistique entre les deux restaurants que pour le sentiment d’appartenance réel que l’on a au quartier, précise Samuel Genest. J’aime Saint-Jean-Baptiste, car c’est vivant, c’est beau, c’est lumineux. »

Un quartier à l’image de ce dernier-né de la restauration à Québec qui deviendra, fort est à parier, un lieu prisé surtout à l'heure de l’apéro.