Installé à même l'édifice des Floralies Jouvence, à Québec, le restaurant Les Botanistes célèbre avec finesse le légume, l'herbe et la fleur dans un décor élégant tout droit tiré d'Instagram.

Un texte de Allison Van Rassel

Debout derrière le comptoir de mise en place, le chef Pierre Joubaud tient dans ses mains une fleur.

Son éperon rempli de nectar est soigneusement déposé à l’extrémité d’un poireau afin de créer la bouchée parfaite.

« Ceci est ma partie favorite de la fleur », se dit-il tout bas, la tête baissée au-dessus d’une assiette de poireaux cuits sous vide.



La fleur est rouge-orangé et délicate. C’est une capucine.



Il l’a prise dans un contenant transparent provenant de chez Les fines herbes par Daniel, une entreprise de l’île d’Orléans qui cultive des jardins de fines herbes et des fleurs comestibles.

Le service de poireaux avec capucines, vinaigrette citron et moutarde Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

De l’autre côté du comptoir, son associé, Arnaud Marchand, examine tous ses gestes.



Pas question de traverser le rejoindre, car c’est le terrain de jeu de Pierre et de sa brigade.



Arnaud conseille son homologue et administre Les Botanistes en compagnie d’un troisième associé, le chef Jean-Luc Boulay.

Pierre et Arnaud en plein calcul dans la cuisine qui donne sur le centre jardin Floralies Jouvence. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

« L’idée de départ dans la création des Botanistes était de trouver une façon de mettre en valeur les fleurs, mais surtout le légume, explique Arnaud Marchand. Ensuite, on s’est demandé quelles sont les méthodes de cuisson qui existent dans le monde que l’on peut utiliser pour le mettre en valeur. »



C’est alors que la ligne directrice du restaurant s’est dessinée.



Sans se targuer d’être végétarien ou végétalien, le nouveau restaurant situé sur la rue Jules-Verne, dans le secteur Cap-Rouge, a placé le légume au centre de son menu.

On veut mettre de l’avant les fondements du mieux manger en redonnant au légume la place qu’il devrait avoir dans notre alimentation : la place de choix. Arnaud Marchand, copropriétaire Les Botanistes

Le chef Pierre Joubaud prend plaisir à cuisiner dans sa nouvelle cuisine, pas tout à fait prête à accueillir la clientèle lors de notre passage. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

À la plancha

La cuisine du restaurant est équipée de toutes sortes d’appareils de cuisson : un four conventionnel, un four à pizza alimenté au feu de bois, des outils de cuisson sous vide et un imposant barbecue à la plancha, un produit allemand inspiré d’un type de cuisson à la braise originaire de l’Espagne.



Me suivez-vous?



Celui-ci constitue, selon moi, la pièce maîtresse du restaurant. Il est mis en valeur dans l’entrée de la salle à manger.



Aucun autre restaurant de la région n’est pourvu d’un tel équipement de cuisson.

BBQ à la plancha : une plaque de cuisson lisse, circulaire, chauffée par la braise, offrant une cuisson courte et intense qui ne requiert aucune matière grasse. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Une autre intrigante façon de cuire le légume a attiré mon attention : la cuisson sous terre, qui est utilisée par les peuples autochtones de la Nouvelle-Zélande et d’Amérique latine ainsi que par les Premières Nations du Canada.



Ces dernières l’emploient entre autres pour cuire la banique, un pain plat sans levure façonné à partir de farine de maïs.



Toutefois, pour des raisons d’hygiène, l’environnement de cuisson est reproduit en intégrant la terre au plat, plutôt qu’en l’enfouissant dans le sol.



Une façon de faire parmi les plus simples au monde, à entendre parler le chef Joubaud.



« Tu prends un contenant, tu mets un peu de terre au fond, tu déposes tes légumes par-dessus et tu recouvres de terre, explique-t-il. Ensuite, tu ajoutes un aluminium sur ton contenant pour garder la vapeur pendant la cuisson. »



Il ajoute que l’idéal serait de creuser un trou dans la terre, près du restaurant. Une solution jugée peu pratique, cependant, en raison de l’emplacement de ce dernier.

Pierre Joubaud arrive tout droit de Montréal, où il occupait depuis les trois dernières années le poste de chef exécutif au Toqué!, le célèbre restaurant de Normand Laprise.



Le Toqué! est considéré par plusieurs critiques en gastronomie comme l’un des meilleurs restaurants au Canada, sinon le meilleur.

Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Pierre Joubaud est un atout majeur pour Les Botanistes.

Ceux qui suivent de près la scène gastronomique de la Belle Province se rappelleront que c’est Pierre qui a remplacé Charles-Antoine Crête lorsque ce dernier a quitté le Toqué! pour fonder le Montréal Plaza.

Né en France, arrivé au Québec en 2006, le cuisinier a été attiré par les valeurs mises de l’avant par le projet des Botanistes.

« L’épanouissement et le respect par-dessus tout, souligne M Joubaud. Travailler avec des matières organiques dans un environnement comme celui-ci, comment ne pas être bien? »

Design horticole

Conçu de façon à mettre en valeur l’abondance de lumière naturelle du lieu, sans tomber dans les clichés, le design du restaurant est une réalisation de la firme d’architecture Lemay Michaud et s’inspire de son voisin, le centre jardin Floralies Jouvence.



Cinq différents environnements et une salle privée équipée d’un téléviseur sont proposés à la clientèle.

La salle privée est décorée d’illustrations et de photographies anciennes avec un mobilier de bois et des pots en terre cuite. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Partout, des teintes de beige et de vert, un éventail de couleurs qui reflètent tantôt la luxuriance des champs, tantôt la forêt boréale, tantôt la terre nourricière.



Le trio d’investisseurs saura certes attirer les foodies, notamment avec leurs mets à cuisson signature, une présentation soignée et un décor tout droit tiré d’un compte Instagram (hashtag Les Botanistes), mais devra demeurer accessible afin d’attirer les familles présentes en abondance dans un secteur de Cap-Rouge où, force est d’admettre, l’offre en restauration est très peu alléchante.