Les créations du tout petit comptoir à sandwichs Franky Johnny à Saint-Sauveur me rappellent à quel point j'aime manger un bon sandwich, celui fait à partir d'ingrédients de qualité qui dégoulinent de saveurs.

Un texte de Allison Van Rassel

J’aime mon sandwich salissant de plaisir comme celui aux tomates trois façons de Jonathan Marcoux, cuisinier et copropriétaire de cette sandwicherie de la rue Saint-Vallier Ouest.

Il y a des tomates rôties, des tomates en brunoise et d’autres en sauce bien assaisonnées avec, entre autres herbes, de l’origan.

La liste d’ingrédients est simple et le résultat est vraiment savoureux.

Je ne fais pas des sandwichs faciles à manger, je fais des sandwichs qui ont du goût. Ça ne me dérange pas que mon sandwich soit salissant, je veux qu’il soit bon. Tu t’essuieras après, c’est tout. Jonathan Marcoux, copropriétaire du comptoir à sandwichs Franky Johnny

Cette création gourmande est servie dans un pain baguette bien croustillant agrémenté de mayonnaise aux noix de cajou et relevé avec de l’huile de basilic, des juliennes de carottes marinées (un peu trop vinaigrées!) et recouvertes de cheddar râpé.

Sans fromage, c’est un sandwich végétalien.

Le pain, lui, vient de la boulangerie Borderon & fils. Le propriétaire de la boulangerie, François Borderon, est aussi associé dans ce comptoir de Saint-Sauveur.

Alors qu’il prépare mon sandwich, Jonathan me raconte qu’il n’aime pas vraiment la tomate, un aveu difficile à avaler après une seule bouchée.

Les tomates cuites deviennent toutefois pour lui une belle histoire d’amour qu’il partage avec sa clientèle végétalienne.

« Le sandwich végé est toujours très populaire, dit-il. Je n’ai pas de recette précise. Je m’inspire des ingrédients que j’ai, puis je laisse aller mon imagination. Je ne sais pas encore ce que je ferai la semaine prochaine, mais celui aux tomates ne sera plus là. »

Le Flanc de porc est une création de François Borderon, boulanger de métier et copropriétaire du comptoir Franky Johnny. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Depuis l’ouverture de l’entreprise en octobre dernier, seuls deux sandwichs sont demeurés fixes au menu : le flanc de porc, une recette élaborée avec de la viande des élevages Turlo et le CBLT, un classique bacon-laitue-tomate présenté dans un pain feuilleté comme une chocolatine, sans le chocolat.

Une formule qui fonctionne bien, car ces sandwichs vite faits, bien faits plaisent autant aux résidents qu’aux travailleurs du quartier.

Les gens du quartier, surtout ceux qui habitent ici depuis longtemps, sont ravis de voir de nouveaux commerces s’établir. Ils nous encouragent beaucoup. Jonathan Marcoux, copropriétaire du comptoir à sandwichs Franky Johnny

L’offre alimentaire attire aussi les chefs et cuisiniers qui travaillent dans les restaurants des environs. Une clientèle précieuse et fidèle, selon Jonathan qui a adapté l’horaire de son commerce en conséquence.

« J’ai prolongé mes heures d’ouverture à la suggestion des filles du Nina Pizza, raconte-t-il. Selon elles, je fermais trop tôt pour ceux et celles qui terminent leur quart de dîner et pas assez tard pour le staff des environs qui veut manger avant d’aller travailler. »

Les échanges avec sa clientèle sont précieux et inspirent Jonathan dans le renouvellement de son offre.

Jonathan Marcoux est un cuisinier autodidacte, passionné de sandwich. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

« On m’a aussi demandé un bar à salade, mais je n’ai pas assez de place pour répondre à la demande, explique-t-il. Je pense aussi à mettre des soupes froides au menu, mais ça va dépendre des produits que j’aurai sous la main. »

Ces produits frais arriveront avec l’été directement de la ferme maraîchère artisane Hortus & Fungi de Lévis, une collaboration qui le motive à laisser aller sa créativité.

« J’ai toujours aimé cuisiner, dit-il. J’ai déjà pensé étudier en cuisine, mais j’ai beaucoup trop d’intérêts dans tout pour ne faire que ça. Faut que ça change, faut que ça bouge dans ma vie, sinon je trouve ça plate », poursuit celui qui mise sur une présence en ligne peaufinée afin d’attirer une clientèle de l’extérieur du quartier.

Les places sont toutefois très limitées pour la clientèle désirant s’attabler sur place, car seules huit places assises, autour d’une même table, sont disponibles. Deux tabourets sont aussi offerts sous un comptoir, face au mur.

« Je n’aurais pas dit non à 4 pieds de plus d’espace, dit-il en riant. J’ai récemment changé de kombucha et Mont-Ferréole me livre en caisse de 24. Ça prend toute la place dans mon frigo, alors j’aurai bien pris plus d’espace pour des frigos. Mais je fais avec, je m’adapte. »

Chose certaine, il n’y aura jamais de sauces commerciales dans ses frigos. Selon ce cuisinier autodidacte, prendre le temps de monter au fouet de l’huile avec des œufs pour faire de la mayonnaise permet de contrôler au maximum la qualité et le goût de son produit.