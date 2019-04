Assiette fromage inspirée des toits oxydés de Québec. l’Alfred Grand Cru présenté de trois façons : espuma, râpé et en cube. En accompagnement gel d’hydromel, verjus, oignon mariné, miel et pollen de verge d’or de la miellerie Apis Lacris. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Installée au Vieux-Port de Québec dans des voûtes souterraines construites en 1686, à l'abri de la lumière naturelle, la nouvelle mouture du restaurant La Tanière propose une expérience gastronomique immersive où le temps s'arrête.

Un texte de Allison Van Rassel

N'entre pas qui veut dans ce lieu qui revêt une aura de mystère. Seuls les détenteurs d’un code à six chiffres remis lors d'une réservation peuvent pénétrer à l’intérieur de ces bâtiments historiques de la place Royale.

Le restaurant classé Cinq Diamants CAA/AAA au Canada en 2014, auparavant établi aux limites de Saint-Augustin, vient de rouvrir ses portes dans un nouveau lieu, avec un nouveau chef.

la porte d'entrée qui mène à l'expérience Tanière3. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

C'est le jeune chef François-Emmanuel Nicol, 27 ans, formé dans les cuisines de quelques-unes des meilleures tables du monde dont le Mirazur, le 3e meilleur restaurant au monde selon The World’s 50 Best Restaurants, qui tiendra vraisemblablement La Tanière de mains de maître.

Il insuffle un renouveau à l'établissement qui avait fait sa renommée sur la cuisine moléculaire. Ce renouveau, mettant à profit le procédé de séchage à froid de lyophilisation, est palpable de l’entrée au dessert.

Dès les premiers pas à La Tanière, le client est transporté dans une ambiance feutrée. Trame sonore acoustique faite de cris stridents de grillons et chauffage d’appoint évoquent La Havane plutôt que la forêt boréale.

Au cours de la soirée, les visiteurs circuleront à travers trois voûtes.

Gastronomie immersive : 1ere voûte

La première voûte, coiffée d'un mobilier aux couleurs naturelles de bois, cuir et ciment mettant en valeur la pierre naturelle, est saisissante de beauté. La trame sonore jazzée, elle, crée une ambiance décontractée.

C'est là que le client est appelé à faire un choix de breuvages et bouchées distinctes, un choix qui n'a toutefois pas servi de fil conducteur dans l'expérience gastronomique de la soirée. J’opte pour le territoire de Kamouraska.

Le bar de la première voûte mettant en valeur le dessin d'un caribou par l’artiste peintre Sébastien Riopel. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Présenté sur une pièce de céramique à l’image d’une roche plate, identique à celle que l’on retrouve sur les berges du fleuve Saint-Laurent, trois mises en bouche lancent la soirée, dont un bonbon au saumon décoré de trois minuscules points verts faits de mayonnaise à l’oignon vert grillé. Une minutie qui donne le ton.

La mixologie à La Tanière est par ailleurs une véritable gastronomie liquide, un plaisir tant pour les yeux que pour les papilles. Le martini salin revisité servi avec un vaporisateur de foin d’odeur, une herbe aromatique recherchée pour son parfum quelque peu enivrant rappelant la vanille, a suscité le plus de réactions autour de la table.

Le chef de La Tanière, François-Emmanuel Nicol, et le sous-chef Charles-Antoine Gendreau. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Comptoir-chef : 2e voûte

À la Tanière, deux choix de lieux pour le repas principal s’offrent aux convives : la salle à manger ou le comptoir-chef. Un repas au comptoir du chef varie entre 155 $ et 175 $ par personne, puis de 120 $ à 150 $ pour la salle à manger.

L’expérience au comptoir-chef, que je choisis, est toutefois beaucoup plus intime avec le chef et sa brigade.

Une clé passe-partout est déposée devant chaque siège donnant accès à un tiroir secret contenant le menu de la soirée et un rangement pour le téléphone cellulaire.

Ici, c’est le chef lui-même qui fait la présentation des plats prenant le soin de mettre en lumière l’inspiration dans son processus de création, notamment le quartier et les bâtiments qui hébergent la Tanière.

Les vins du repas sont soigneusement sélectionnés pour l’expression du terroir dont ils proviennent. Un accord classique met en valeur des Vitis vinifiera de grands domaines. L'accord un peu plus exploratoire comprend, entre autres, des vins autrichiens et une bière québécoise.

À souligner que le tout premier verre est servi dans une coupe noire, une façon qui, je présume, vise à tester les connaissances des clients afin d’orienter les choix suivants.

Coup de cœur de la soirée, tant dans le contenu que le contenant créé sur mesure par les céramistes du Loam Clay Studio à Ottawa. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Pour ma part, j'ai osé demander un accord local avec des produits du Québec ou du Canada, un défi aux dires du sommelier, mais relevé, franchement, haut la main. Immense coup de cœur pour la syrah du vignoble Painted Rock, le pinot de la vallée de l’Okanagan (servi avec un Coravin) et un chardonnay québécois tout en fraîcheur du domaine St-Jacques.

Que l'on soit au comptoir-chef ou dans la salle à manger, chaque plat servi à La Tanière a son histoire et son récipient créé sur mesure.

Teint avec de l’encre de Chine propulsé par de l'air dans des bulles de savon, mon plat coup de cœur de la soirée met en beauté le phénomène de yin et yang qui prend ici tout son sens.

Un plat inspiré de la noblesse en hommage aux premiers propriétaires des maisons dans lesquelles se trouvent les voûtes : caviar d’esturgeon jaune sauvage du Lac-St-Pierre, pétoncle tranché finement, poché quelques secondes dans un beurre blanc et fine chip de pomme de terre.

Servi dans un plat à l’image d’un boulet de canon retrouvé dans une des voûtes, ce service met en valeur l’échalote noire fermentée puis lyophilisée. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Le plus bel accord du repas fut celui offert avec le prédessert, un plat inspiré du printemps avec « sa slush et sa bouette ». Crumble à la mélasse, poudre de camerise et sapin lyophilisé, pousse de géranium acidulé et granité de kombucha maison au sapin le tout dans une boule transparente.

En accord, un verre de Nova 7 ( Muscat, l’Acadie, Ortega, Geisenheim) du vigneron Jean-Benoit Deslauriers chez Benjamin Bridge en Nouvelle-Écosse.

Au nez, une bouffée de fleurs blanches et de fruits de la passion qui adoucit et apaise alors qu’en bouche, une fraîcheur énergisante telle un agrume s’agrippe au sapin et éveille les papilles.

Un accord qui fait pénétrer un éclat de plaisir dans ce lieu souterrain sans fenêtre.

Dessert : 3e voûte

Le repas se termine dans une troisième et dernière voûte, un lieu créé sur mesure qui évoque une grotte et ses stalactites.

De vrais troncs de bouleaux blancs contrastent avec le côté sombre de cette cavité souterraine et évoquent la nature boréale.

Mariska Pelletier la chef pâtissière de La Tanière à quitter les cuisines du Mousso à Montréal pour La Tanière. Elle est la plus récente récipiendaire de la bourse Grand chef Relais & Châteaux de l’ITHQ qui lui permettra de suivre des stages dans de grands restaurants du monde. Le Chef Nicol est récipiendaire de cette bourse en 2015. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

La finale met en scène des mignardises avec une présentation à la fois simple et surprenante à la façon d’une boîte à bijoux aux tiroirs cachés.

Tartelette cameline et crème à l’érable parsemée de poudre de bourrache, pâte de fruits framboise-camerises et sucre pétillant, caramel au miso, financier au noyer noir et crème fraîche fumée, cake déshydraté aux champignons (shiitake & chanterelle) et crème sure, guimauve au gin et tonic, finissent de nous ébahir dans cet univers où on n'a pas vu le temps passer..

Car que ce soit un champignon, une herbe, une racine ou une algue, tout était affaire de découverte et d'aventure élaborées avec finesse dans les mains du jeune chef François-Emmanuel Nicol.