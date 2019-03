Un produit peu connu fait son apparition dans le domaine du prêt-à-manger dans des épiceries de quartier de Québec et de Lévis : un gravlax surgelé venu tout droit d'une tradition familiale de Marie-Lise Roux, résidente de l'île d'Orléans.

Chaque Noël depuis les 15 dernières années, Marie-Lise Roux cuisine pour sa famille un gravlax de saumon, une spécialité culinaire empruntée des pays scandinaves qui consiste à enrober le poisson dans une saumure sèche à base de sel et de sucre.

La résidente de l’île d’Orléans, encouragée par le plaisir de la confection et l'engouement pour son plat rassembleur, a choisi de transformer cette tradition en projet d’entreprise.

Un vieux rêve que caressait l'Orléanaise et comptable à la retraite depuis quelques années.

J’ai remarqué que les produits préparés prenaient de plus en plus de place à mon supermarché. Un bon matin, je me suis dit : "il y a une tendance, je me lance avec mon gravlax". Marie-Lise Roux, propriétaire de l'entreprise Reine Mer inc.

À l’âge de 60 ans, elle est retournée avec aplomb sur les bancs d’école et a acquis les connaissances nécessaires pour se lancer en affaires et immatriculer son entreprise en transformation du poisson, Reine Mer inc., le 21 juin 2018.

Judicieux conseils

Tout au long du processus de création de son entreprise et des étapes de commercialisation de son produit, Mme Roux a pu compter sur de précieux conseils, dont ceux des employés de Merinov.

Cet important centre de recherche dans les domaines de la pêche, de l’aquaculture, de la transformation et de la valorisation des produits aquatiques au Canada situé en Gaspésie l'a aidé à trouver la manière de commercialiser son produit d'exception.

« Est-ce que je dois prétrancher mon gravlax? Dois-je le vendre avec ou sans la marinade? C’est grâce à leur expertise que je sais que mon produit doit être commercialisé congelé. »

« S’ils n’avaient pas été là pour me conseiller, mon produit ne serait probablement pas sur le marché aujourd’hui », poursuit-elle.

Décongelé au réfrigérateur, le gravlax Reine Mer ne laisse que très peu, voire pas de résidu d’eau. On distingue facilement le goût du saumon, bien gras, coupé par l'acidité laissant un agréable arrière-goût en bouche. Le compagnon parfait pour l’apéro improvisé.

Minutie en cuisine

Le gravlax Reine Mer est réalisé à partir de filets de saumon frais de l’Atlantique élevés par la Northern Harvest Sea Farm dans les eaux du Nouveau-Brunswick.

Je veux un saumon gras, parce que je veux toutes les teneurs en oméga. Je ne veux surtout pas un produit du Chili, je veux du saumon canadien. Marie-Lise Roux, propriétaire Reine Mer inc.

À peu près rien n’a été modifié de la recette familiale. Chaque filet est d’abord enrobé d’une saumure sèche composée de sel et de sucre dans laquelle il repose pendant 24 heures.

Une fois bien nettoyés, les filets baignent encore 24 heures dans une marinade d’agrumes et d'aromates, dont l’estragon et la ciboulette. Puis, ils sont tranchés, emballés sous vide et surgelés à -21 degrés Celsius, une exigence du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

« Il faut que dans un délai très rapide, le produit soit surgelé pour empêcher les cristaux d’eau [de se former] dans le saumon et de briser la chair », précise-t-elle.

Peu salé

Lors d’une conférence sur les exigences gouvernementales sur les sucres et les sels offerte par l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF), l’entrepreneure s’est aperçue avec satisfaction que son produit transformé est peu salé.

Elle est convaincue que le fait de laver puis d'éponger à la main les filets de saumon afin de retirer le maximum de sel avant la marinade vaut à son produit un faible taux de sodium.

MMe Roux estime que son produit est adapté à une nouvelle génération de consommateurs qui cherchent à économiser du temps, tout en ayant accès à des produits de qualité.

« Ma fille demeure sur le Plateau à Montréal et c’est là que j’ai découvert à quel point elle et ses amies recherchent ce type de produits quand vient le temps de manger, dit-elle, surtout lorsqu’ils font l’apéro. Mon gravlax est tout à fait approprié à ces jeunes-là! »

Le gravlax se détaille environ 17 $ pour 150 g et est offert dans la section des produits marins surgelés dans de petites épiceries de quartier comme Provision sur l'avenue Cartier ou le Marché Richelieu Sillery sur le chemin Saint-Louis.